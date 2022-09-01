Aylardır devam eden ertelemelerin artık sonu gelecek mi? Bu veriler ADA için net bir sonuca işaret ediyor.

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Adeta yılan hikayesine dönen Vasil hard fork uzun süredir erteleniyor. ADA yatırımcıları ise fiyatın yükselişi için tarih bekliyor. Mayıs ayında başlayan kripto kışından da yaklaştığı söylenen Vasil sebebiyle daha az yara alarak kurtulan ADA bundan sonra nereye gidecek? Kripto para yatırımcılarını ilerleyen günlerde neler bekliyor? ADA hakkındaki son gelişmeler ve daha fazlası haberimizde.

Cardano (ADA)

Bu yılın başında yayınlanması beklenen Vasil hard fork aylardır erteleniyor. Son olarak ağustos ayında gerçekleşeceği söylenen büyük güncelleme 1 Eylül itibariyle henüz yayına alınmadı. ADA yatırımcıları kurucu Hoskinson’a kızgın, yakın zamanda Hoskinson her şeyden sorumlu tutulduğu için isyan etmişti. Input Output Global (IOG), bir tweet aracılığıyla birçok yeni gelişmeyi açıkladı ve beklemenin yakında sona ereceğini (yeniden) iddia etti. ADA’nın grafiği, geçen haftaki düşüşten yavaşça kurtulurken önümüzdeki günlerde token daha hareketli olabilir.

ADA fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,443 dolardan alıcı buluyor. Piyasa değeri 15 milyar dolara düştüğü için piyasa değerine göre sekizinci sırada yer alıyor. İşlem hacmi 589 milyon dolarda sabit kaldı ve kripto paraların toplam piyasa değeri yağmur gibi yağan FUD’ların ortasında 962 milyar dolara gevşedi. Peki ADA yatırımcılarını neler bekliyor?

Cardano (ADA) Vasil Hard Fork

Cardano geliştiricileri, Vasil hard fork’u mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmeye kararlı. Geliştiriciler bu sebepten borsaların ve Dapp geliştiricilerinin, hard fork’tan önce nodelarını (düğüm) yükseltmek için yeterli zamana sahip olmalarını istiyor. İyi haber şu ki, IOG, DPT’lerin %80’inden fazlası yükseltme yaptı. Yani Vasil için zaman gerçekten de daralıyor olabilir.

IOG, hard fork için çabalarını artırırken, ADA’nın on-chain ölçümleri, birkaç ilginç sonuç üretiyor. Örneğin, ADA‘nın sosyal hacmi geçen hafta yükseldi. Yatırımcılar Vasil’in yaklaştığına ikna olmaya başlamış olabilir.

Ek olarak, ADA’nın günlük aktif adresler tablosu da geçen ay boyunca tutarlıydı ve bu da topluluktaki sürekli aktif kullanıcıların istatistiklerini ortaya çıkardı.

ADA’nın dört saatlik grafiğine bakıldığında, Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA’lar) arasındaki fark önemli ölçüde azaldığından benzer bir tablo oluşuyor. Dolayısıyla bu, önümüzdeki günlerde olası bir yükselişe işaret edebilir. Chaikin Money Flow’un (CMF) bulguları, yukarı doğru hareket ederken EMA Ribbon’ın bulgularını da bunu destekliyor. Bakalım 2002 yılından bu yana ikinci defa zirveyi gören DXY, ADA için yükselişe izin verecek mi?