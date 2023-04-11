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Balinalar büyük kalabalıklardan daha iyi yol gösterir ve çok daha büyük hareketleri önceden sezerler. Kripto para piyasalarında sermayesini büyütüş ve yıllarca tecrübe edinmiş yatırımcılar diğer yatırımcı grupları tarafından yakından izleniyor. Balina hareketleri genellikle tecrübe ve kuvvetli beklentilere dayanıyor. Doğal olarak sizin için de faydalı olabilir.

Kripto Balina Hareketleri

10 Nisan’da, merkezi olmayan finans araştırmacısı Thor Hartvigsen kripto balinaları ve faaliyetleri hakkında bir güncelleme yayınladı. Geçtiğimiz ay boyunca risk sermayesi şirketleri ve kripto balinaları tarafından yapılan birkaç büyük hamleye dikkat çekti. Girişim fonu Arca, son 30 gün içinde 4 milyon dolardan fazla DYDX satın aldı. Ayrıca Gains Network’ten 350.000 dolar değerinde GNS aldı. Ancak fon, 3,5 milyon dolar değerinde merkezi olmayan borsa GMX token‘ı sattı. Bu yılın başlarında satın alınan büyük miktarlardan kâr elde etti. Arca, en büyük varlıkları USDT ve DYDX ile birlikte GMX’te hala 1,6 milyon dolar tutuyor. GMX özellikle Hayes tarafından da oldukça fazla parlatılan bir altcoindi. Ancak erken dönem yatırımcılara yüksek kazanç getirdikten sonra şimdilik coşku sona erdi.

İkinci sırada ise Lido DAO (LDO) var. Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes gibi bireysel kripto balinaları da bu altcoinde uzun süre zaman harcadı. Hayes, 1,9 milyon dolar değerindeki 758.000 Lido (LDO) birikimini 2,42 dolardan sattı. VC firması Dragonfly Capital’in de Mart ayında varlıklarını sattığı bildirildi. Şirket Temmuz 2022’de 12 milyon LDO tokenı aldı ve bunlar boşta duruyordu. Hartvigsen’in araştırmasına göre, firma Mart ayının ilk üç haftasında LDO zulasının neredeyse yarısını OKX’e kaydırdı. Dragonfly Capital hala yaklaşık 21 milyon LDO token’ına sahip, bu nedenle piyasa hareketleri üzerinde çok etkili olabilir.

Wintermute Nisan ayında 6 milyon dolar değerinde 2,5 milyon LDO satın aldı. Bu alımların market maker faaliyetleri gereği ihtiyaca binaen alındığı düşünülüyor. Nitekim bu cüzdan çeşitli merkezi borsalara zaman zaman transferler yapmaya devam ediyor.

ARB, SUSHI ve MATIC Coin

Kripto balinası Andrew Kang, Arbitrum’un ARB tokenine yatırım yapıyor. Cüzdanına göre Kang, 4 Nisan’da 1,25 dolar fiyattan 800.000 ARB ve 5 Nisan’da 1,23 fiyattan 1,5 milyon ARB satın aldı. En güçlü layer2 çözümlerinden olan Arbitrum uzun vadede gelecek vadediyor. Diğer taraftan GoldenTree girişim fonu Mart ayı sonunda 5 milyon SUSHI‘yi Binance borsasına gönderdi. Araştırmaya göre, bunlar potansiyel olarak 1,04 dolara satıldı.

Republic Capital ayrıca geçtiğimiz ay Binance borsasına 24,5 milyon MATIC Coin gönderdi ve tahminen 27 milyon dolarlık satış yaptı. CoinGecko’ya göre, toplam kapitalizasyon gün içinde %4,5 artarak 1,28 trilyon dolara ulaştı. Bu, on aydır görülen en yüksek değer. Toplam değer bu yıl şu ana kadar %54 artış gösterdi.