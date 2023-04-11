Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Büyük Tüyo! Kripto Para Balinaları Bunları Alıp Satıyor!

Büyük Tüyo! Kripto Para Balinaları Bunları Alıp Satıyor!

Kripto para balinaları hareketli ve onların hareketleri yatırımcılara bazı fikirler verebilir.
16:10
11 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Balinalar büyük kalabalıklardan daha iyi yol gösterir ve çok daha büyük hareketleri önceden sezerler. Kripto para piyasalarında sermayesini büyütüş ve yıllarca tecrübe edinmiş yatırımcılar diğer yatırımcı grupları tarafından yakından izleniyor. Balina hareketleri genellikle tecrübe ve kuvvetli beklentilere dayanıyor. Doğal olarak sizin için de faydalı olabilir.

Kripto Balina Hareketleri

10 Nisan’da, merkezi olmayan finans araştırmacısı Thor Hartvigsen kripto balinaları ve faaliyetleri hakkında bir güncelleme yayınladı. Geçtiğimiz ay boyunca risk sermayesi şirketleri ve kripto balinaları tarafından yapılan birkaç büyük hamleye dikkat çekti. Girişim fonu Arca, son 30 gün içinde 4 milyon dolardan fazla DYDX satın aldı. Ayrıca Gains Network’ten 350.000 dolar değerinde GNS aldı. Ancak fon, 3,5 milyon dolar değerinde merkezi olmayan borsa GMX token‘ı sattı. Bu yılın başlarında satın alınan büyük miktarlardan kâr elde etti. Arca, en büyük varlıkları USDT ve DYDX ile birlikte GMX’te hala 1,6 milyon dolar tutuyor. GMX özellikle Hayes tarafından da oldukça fazla parlatılan bir altcoindi. Ancak erken dönem yatırımcılara yüksek kazanç getirdikten sonra şimdilik coşku sona erdi.

İkinci sırada ise Lido DAO (LDO) var. Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes gibi bireysel kripto balinaları da bu altcoinde uzun süre zaman harcadı. Hayes, 1,9 milyon dolar değerindeki 758.000 Lido (LDO) birikimini 2,42 dolardan sattı. VC firması Dragonfly Capital’in de Mart ayında varlıklarını sattığı bildirildi. Şirket Temmuz 2022’de 12 milyon LDO tokenı aldı ve bunlar boşta duruyordu. Hartvigsen’in araştırmasına göre, firma Mart ayının ilk üç haftasında LDO zulasının neredeyse yarısını OKX’e kaydırdı. Dragonfly Capital hala yaklaşık 21 milyon LDO token’ına sahip, bu nedenle piyasa hareketleri üzerinde çok etkili olabilir.

Wintermute Nisan ayında 6 milyon dolar değerinde 2,5 milyon LDO satın aldı. Bu alımların market maker faaliyetleri gereği ihtiyaca binaen alındığı düşünülüyor. Nitekim bu cüzdan çeşitli merkezi borsalara zaman zaman transferler yapmaya devam ediyor.

ARB, SUSHI ve MATIC Coin

Kripto balinası Andrew Kang, Arbitrum’un ARB tokenine yatırım yapıyor. Cüzdanına göre Kang, 4 Nisan’da 1,25 dolar fiyattan 800.000 ARB ve 5 Nisan’da 1,23 fiyattan 1,5 milyon ARB satın aldı. En güçlü layer2 çözümlerinden olan Arbitrum uzun vadede gelecek vadediyor. Diğer taraftan GoldenTree girişim fonu Mart ayı sonunda 5 milyon SUSHI‘yi Binance borsasına gönderdi. Araştırmaya göre, bunlar potansiyel olarak 1,04 dolara satıldı.

Republic Capital ayrıca geçtiğimiz ay Binance borsasına 24,5 milyon MATIC Coin gönderdi ve tahminen 27 milyon dolarlık satış yaptı. CoinGecko’ya göre, toplam kapitalizasyon gün içinde %4,5 artarak 1,28 trilyon dolara ulaştı. Bu, on aydır görülen en yüksek değer. Toplam değer bu yıl şu ana kadar %54 artış gösterdi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Analistten Bu Altcoine Kritik Uyarı: “Her Şey Çok Farklı Olabilir!”
Analistten Bu Altcoine Kritik Uyarı: “Her Şey Çok Farklı Olabilir!”
Shiba Inu Rüzgarı Son Mu Buldu? Bitcoin Yükselemezse Shiba’ya Ne Olacak?
Shiba Inu Rüzgarı Son Mu Buldu? Bitcoin Yükselemezse Shiba’ya Ne Olacak?
Kahin Analist XRP İçin 0.80 Dolar Dedi Ve Tarih Verdi! İşte XRP’de Yükselişin Anahtarı!
Kahin Analist XRP İçin 0.80 Dolar Dedi Ve Tarih Verdi! İşte XRP’de Yükselişin Anahtarı!
Gizli Mal Varlığına El Koyuldu! Hepsinin Suçlusu O Mu? Kripto Paralarınız Onun Yüzünden Mi Değer Kaybetti?
Gizli Mal Varlığına El Koyuldu! Hepsinin Suçlusu O Mu? Kripto Paralarınız Onun Yüzünden Mi Değer Kaybetti?
Sessizlik Bozuluyor! Nam Salan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Sessizlik Bozuluyor! Nam Salan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Sıcak Gelişme: Coinbase’den Bu Altcoini Listeliyor! Altcoinde Roketler Ateşlendi!
Sıcak Gelişme: Coinbase’den Bu Altcoini Listeliyor! Altcoinde Roketler Ateşlendi!
Ethereum (ETH) Fiyatı Ne Olur? İşte Ethereum’un Gelecek Yorumları!
Ethereum (ETH) Fiyatı Ne Olur? İşte Ethereum’un Gelecek Yorumları!
Tüm Gözler Bu Altcoine Çevrildi! 2023 Yılındaki Fiyat Artışı %400’ü Geçti!
Tüm Gözler Bu Altcoine Çevrildi! 2023 Yılındaki Fiyat Artışı %400’ü Geçti!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
24 Saatte Yüzde 16 Yükseldi! Teknik Bu Altcoin’deki Yükselişin Devam Edeceğini Gösteriyor!
Terra Classic’de Meraklı Bekleyiş Sürüyor! LUNC’de O Seviyenin Önemi Her Geçen Gün Artıyor!
Dogecoin Fiyatı İçin Yeni Senaryo! Patlama Yapabilir! O Seviyeye Dikkat!
2 Analist Bitcoin’de Geçmişi Gösterip Aynı Şeyi İşaret Etti: Bitcoin’de Yükselişe Hazır Olun!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023