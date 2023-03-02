Alanındaki en büyük altcoinlerden biri ve bu ay çok büyük bir gelişmeye ev sahipliği yapıyor.

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Mart geldi çattı ve Ocak, Şubat aylarının başında olduğu gibi Bitcoin fiyatı yükselişini kesmiş gibi görünüyor. Birçok açıdan bu ay yaşanacak gelişmeler önemli, tüm piyasaları etkileyecek kararlara ve açıklanacak verilere ev sahipliği yapan Mart ayına girdik. Fakat bu altcoin için Mart ayı çok daha önemli, çünkü aylarda bugünler bekleniyordu.

Decentraland (MANA)

Decentraland, yılın ilk iki ayını bir miktar toparlanma ile karakterize edilen ilginç bir şekilde tamamladı. Metaverse projelere olan talep biraz toparlandı. Peki Mart ayında pozitif ayrışabilecek mi? Son veriler kullanıcı tabanıyla alakalı iyimserliği yansıtıyordu. Bununla birlikte bu ay moda haftası da var. Bu, etkinliğin güçlü bir katılım sağlaması beklendiğinden metaverse projesinin bu ay güçlü bir başlangıç yapabileceği umuluyor. Ayrıca bu yıl şimdiye kadar metaverse ve geleneksel endüstrilerden sinerji fırsatlarını araştıran birkaç etkinlikten biri.

Bu, metaverse projelerin ana akım şirketlerle ortaklıklar yoluyla büyüme fırsatlarını araştırdığı büyüyen bir eğilimin altını çiziyor. Bu tür stratejiler Decentraland‘ın sağlıklı bir konum elde etmesini sağlıyor. Adidas dahil birçok dev markanın katılacağı etkinlik belki de yeni ortaklıkların da doğmasını sağlayabilir.

MANA Coin Yorum

MANA, 2 Şubat’ta 0,84 dolar ile şimdiye kadarki 2023 zirvesine ulaştı. Yazı hazırlandığı sırada ise %22 düşen fiyat yaklaşık 0,64 dolar seviyesinde bulunuyor. MANA‘nın fiyatı, Şubat ayının son haftasına doğru oluşan altın haça rağmen düşüşünü sürdürdü. Ayılar baskın olmaya devam ettikçe RSI şimdiye kadar orta seviyenin altına düştü. On-chain veriler balinaların MANA biriktirdiğini ortaya koyuyor. Bu ay yapılacak etkinlik öncesinde 20 Şubattan bu yan balina adresleri birikimlerini artırdı.

Buna ek olarak, piyasa duyarlılığı, ağırlıklı duyarlılık metriğinin de gösterdiği üzere 25 Şubat’tan bu yana yükseliş beklentisine dönüştü. Yükseliş eğilimi ve balina birikimi Şubat ayında MANA’nın borsa akışlarına da yansıdı. MANA’nın borsalardaki arzı 19 ve 20 Şubat tarihleri arasında keskin bir düşüş kaydetti. Aynı zamanda, borsa dışı arzda da keskin bir artış yaşandı.

Bireysel yatırımcılar piyasadaki genel iyimserliğin azalması nedeniyle satışlarıyla fiyatı baskılamaya devam ediyor. Eğer moda haftası MANA Token için iyi bir ralli getirecekse öncelikle genel piyasa hissiyatının iyileşmesi gerekecek. Şimdilik bu ayki moda haftasının fiyat üzerinde ciddi bir pozitif etkisini göremiyoruz.

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