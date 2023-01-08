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Bitcoin fiyatı bir süredir 16.900 doların üzerinde alıcı buluyor. Ancak 17.000 dolar seviyesini koruyamadı. Altcoinlerde ise dün akşam saatlerinden itibaren düşüşler dikkat çekiyor. Kripto parala 8 Ocak Pazar gününe nasıl uyandı? Yatırımcıları kısa vadede neler bekliyor? Merak edilenler ve son günlerin dikkat çeken kripto paralarını sizin için derledik.

Bitcon (BTC) Son Durum

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 16.937 dolardan alıcı buluyor. Haftalık bazda Bitcoin %2,5 oranında artış gösterdi ve cuma günü gelen PMI verisi fiyat artışını tetikledi. Ekonomideki soğumaya işaret eden PMI verisi Fed’in önümüzdeki şubat toplantısında agresif adımlar atmasını sınırlandırabilir. Artık resesyon sinyalleri daha güçlü geliyor ve Fed’in faizleri yeniden düşürmek için vakti daralmaya başlayacak.

Son birkaç haftadır direnç olarak çalışan bölgenin üzerine çıkan BTC fiyatı eğer ciddi bir olumsuzluk yaşanmazsa yükselişini sürdürebilir. Fakat bugün Gemini borsasının Genesis’e verdiği süre doluyor. Eğer gerçek bir yol haritası açıklanır ve şirketin iflastan uzaklaştığı izlenimi verilirse önümüzdeki 24 saat yükselişin başlaması için iyi bir dönem olabilir. Fakat tam tersi olursa yeniden 16.300 hatta 15.800 dolara kadar düşen bir Bitcoin fiyatı görebiliriz. Aşırı volatilitenin yaklaştığını gören yatırımcılar stop noktalarını iyi ayarlamalı.

Kripto Paralar Yorum

BTC fiyatı 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde günlük kapanış yapmayı nihayet başardı. Bu kırılma, görünüşe göre 18.000 dolara kadar devam edecek bir rallinin yolunu açıyor. Kama formasyonunun üzerinde bir kırılma, ayı piyasasında bir tersine dönüş formasyonu olarak kabul edildiğinden, orta vadede muhtemelen yükseliş fiyat hareketine yol açacaktır. Eğer 50 günlük ortalama kaybedilirse 15.000 dolara kadar sert bir düşüş dönemi başlayabilir. Elbette bu durum kripto paraların kümülatif değerinin 700 milyar dolar hatta daha altına yuvarlanmasına neden olacak. Peki birçok yatırımcı düşüşten bu denli eminken böylesine büyük bir hareket gelir mi? Kripto paralarda imkansızın olmadığını gördük.

Kripto paraların kümülatif değeri 823 milyar dolara ulaştı. Ancak işlem hacmi tarihi düşük seviyelerden biri olan 16,7 milyar dolar seviyesinde. Yatırımcılar fiyatta artık gerçek bir kırılım bekliyor ve risk almamak için pozisyonlarını azaltıyor.

LDO ve SOL haftanın 2 büyük kazananı oldu. Sırasıyla %54 ve %36 artış yaşadılar. HT ise %8’lik erimeyle haftanın kaybedeni oldu. Justin Sun’ın ördüğü alım duvarıyla satışlar şimdilik fiyatı daha az etkiliyor.