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Uzun vadeli kripto projeleri bazen kendilerini belirsizlikten kurtarmak için piyasa döngülerine bel bağlar. Boğa piyasaları ayı piyasalarına dönüşür, ancak uzun vadeli kripto yatırımcıları için asıl yüksek potansiyelli yatırım fırsatları ayı piyasalarında ortaya çıkar. Bunu akılda tutarak, bir sonraki kripto boğa piyasasında büyük getiriler elde etmek için şu anda satın alınabilecek en iyi olduğu düşünülen 5 uzun vadeli kripto projesi aşağıda belirtilmiş:

Metacade (MCADE)

Synapse (SYN)

XRP (XRP)

Illuvium (ILV)

Solana (SOL)

Metacade (MCADE) – Uzun Vadeli Kazanç İçin Hedef GameFi

Metacade, blok zinciri üzerine inşa edilen ilk topluluk odaklı oyun salonudur ve büyük getiriler için uzun vadeli en iyi kripto olduğu iddia ediliyor. Oyunculara kripto ödülleri sunabilen çok çeşitli “kazanmak için oyna” (P2E: Play-to-Earn) oyunları sunarak GameFi’deki en büyük oyun salonu olmaya aday olduğu ifade ediliyor. Platform, tüm MCADE sahiplerine hem gündelik hem de rekabetçi oyunları oynama fırsatı sunarak oyun camiası için bir ana platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ekibin açıklamalarına göre proje, GameFi dünyasında kendisini farklı kılan birçok ek özelliğe de sahiptir. Kullanıcılar, Create2Earn (Kazanmak için Oluştur), Compete2Earn (Kazanmak için Yarış) ve Work2Earn (Kazanmak için Çalış) olarak bilinen, doğrudan Metacade platformu üzerinden kripto geliri elde etmeye yönelik yepyeni yöntemlere erişebilecek.

Create2Earn, topluluğun diğer üyeleri açısından katma değere sahip katkılarda bulunan kullanıcıları MCADE tokenları ile ödüllendirecek. Ekibin açıklamalarına göre oyun incelemeleri yayınlamak, diğer üyelerle etkileşimde bulunmak ve hem Metacade hem de genel olarak P2E’de oyun deneyiminin nasıl en üst düzeye çıkarılacağına ilişkin en son bilgileri paylaşmak bu katkıların arasında yer alabilir.

Compete2Earn, kullanıcıların MCADE tokenlerı şeklinde önemli ödüller kazanmak için birbirlerine karşı yarışabilecekleri ücretli turnuvaları kapsayacak. Bu turnuvalar, oyuncuların zafere ulaşmak için çeşitli oyunlarda becerilerini geliştirebilecekleri sıralamalı etkinlikler olacak.

Work2Earn, Metacade kullanıcılarının Web3’te kariyer yapmalarına yardımcı olmak için benzersiz bir yol olarak nitelendiriliyor. 2024 yılında Metacade platformunda, kullanıcıları çeşitli Web3 projelerindeki iş fırsatlarıyla buluşturmayı amaçlayan bir iş panosu yayına girecek. Buna ek olarak, Metacade topluluğunun üyeleri yepyeni blok zinciri oyunlarını test etme şansı elde edecek ve sonucunda geliştirme ekiplerine geri bildirimler sağlayarak daha fazla MCADE token kazanma şansına sahip olacak.

MCADE neden satın alınmalı?

MCADE tokeni kısa süre önce presale etkinliğinin başladığını duyurdu. O zamandan bu yana token 1 milyon doların üzerinde yatırım çekti. Presale aşamaları, kripto projelerine en erken aşamada dâhil olmak için nadir fırsatlardır ve Metacade gibi güçlü temellere sahip olduğu iddia edilen projeler genellikle bu noktadan sonra çılgın kazançlar sağlar.

Metacade’in en iyi uzun vadeli kripto olmasının bir diğer nedeni de ekibe göre MCADE’in ayı piyasası sırasında piyasaya sürülüyor olmasıdır. Tokenin bir sonraki boğa piyasası sırasında fırlaması muhtemel olarak iddia ediliyor ve ekibin açıklamalarına göre uzmanlar 4-6 dolar arasında bir fiyat öngörmektedir. Buna kıyasla, mevcut 0.01 dolarlık fiyatın son derece düşük görüldüğü iddia ediliyor.

MCADE, kuşkusuz büyük getiriler elde etmek için yatırım yapılacak en iyi uzun vadeli kripto projesi olarak iddia ediliyor. Ekibin açıklamasına göre yatırımcılar şu anda son derece düşük fiyatlardan yatırım yapma şansına sahip ve iddialara göre önümüzdeki yıllarda 250 katın üzerinde kazanç elde edebilirler.

Synapse (SYN)

Synapse, bağımsız blok zinciri ağları arasında güvenli birlikte çalışabilirlik sağlayan bir çapraz zincir mesajlaşma protokolüdür. Zaman içinde blok zincirlerinin tamamen birlikte çalışabilir hale gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, blok zincirleri tipik olarak birbirleriyle etkileşime girecek şekilde tasarlanmadığından, köprüleme süreciyle ilişkili güvenlik riskleri bulunmaktadır.

Synapse, blok zincirleri arasında rastgele veri paylaşımı için güvenli bir yöntem oluşturarak bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ağ, bilgi paylaşımını tamamen güvenli hale getirmeyi amaçlıyor ve bu da onu uzun vadeli büyük bir kripto projesi olarak nitelendiriyor. Bu bilgiler, merkezi olmayan uygulamaların (dApps) her seferinde bağımsız olarak programlanmasına gerek kalmadan birden fazla blok zincirinde başlatılmasına yardımcı olan akıllı sözleşme talimatlarını içerebilmektedir.

Synapse Köprüsü, Synapse protokolü kullanılarak inşa edilen ilk dApp’tir. Ethereum, Avalanche, Polygon ve Dogechain dâhil olmak üzere neredeyse 20 farklı blok zinciri üzerinde dijital varlıklar arasında güvenli bir şekilde köprü kurabilir. Synapse, Ethereum Virtual Machine’i (EVM) desteklemektedir, bu da diğer birçok blok zincirinden dApp’lerin ağ üzerinde arka uçta çok az değişiklik yapılarak veya hiç değişiklik yapılmadan kolayca kurulabileceği anlamına gelir.

SYN neden satın alınmalı?

Blok zincirinin geleceği birlikte çalışabilirlikte yatmaktadır. Tüm bağımsız blok zincirleri, daha hızlı ve daha ucuz işlemler sayesinde gelişmiş bir kullanıcı deneyimi ile tek bir ağ ve dApp ekosistemi oluşturmak için birbirine bağlı olacaktır. Synapse uzun vadeli harika bir kriptodur çünkü güvenli çapraz zincir çözümüyle birlikte çalışabilir bir geleceğin başlamasına yardımcı olabilir.

İddialara göre SYN token 2021’in sonunda piyasaya sürüldü, bu da henüz bir kripto boğa piyasasını tam olarak deneyimlemediği anlamına geliyor. Yine iddialara göre sonuç olarak fiyat önümüzdeki yıllarda hızla yükselebilir ve bu da Synapse’i büyük getiriler için en iyi uzun vadeli kriptolardan biri haline getirebilir.

DogeChain (DC)

DogeChain (DC) en iyi uzun vadeli kripto projelerinden biri olarak iddia ediliyor çünkü Dogecoin (DOGE) blok zinciri için bir Layer-2 çözümüdür. DOGE, piyasa değerine (mcap) göre en büyük kripto para birimlerinden biri ve dünyaca ünlü bir meme coini. Ekibin açıklamalarına göre DOGE, ilk oluşturulduğundan bu yana herhangi bir fayda sunmamıştır. Ancak DC, dApp’leri DOGE’ye getirerek bu durumu değiştirmeyi amaçlamaktadır.

DogeChain, EVM ile uyumlu bir “hisse kanıtı” (PoS:proof-of-stake) mutabakat mekanizması kullanmaktadır. PoS, işlemlerin ağ üzerinden yüksek hızda ve düşük maliyetle gönderilmesini sağlarken, EVM uyumluluğu, geliştiricilerin DogeChain üzerinde oyunlar, DeFi hizmetleri ve NFT’ler dâhil olmak üzere her türlü blok zinciri uygulamasını başlatmasına olanak tanır.

DOGE, Web3’teki en büyük kripto paralardan biri olduğundan, kendi topluluğu içinde çok sayıda özel uzun vadeli yatırımcıya sahiptir. İddialara göre DogeChain, Dogecoin ekosisteminin işlevsellik açısından diğer büyük blok zincirlerine rakip olmasını mümkün kıldığından, bu topluluğa gerçek bir fayda sağlamak son derece popüler olabilir.

DC neden satın alınmalı?

Açıklamalara göre DogeChain, hâlihazırda 9 milyar dolarlık hacmiyle en büyük kripto para birimlerinden biri olan Dogecoin için en büyük dezavantajı ortadan kaldırıyor. DC tokenı da nispeten yeni, Eylül 2022’de piyasaya sürüldü ve bu da ona uzun vadeli bir kripto projesi olarak yüksek potansiyel sağlıyor olabilir.

Zaman içinde DC, DOGE sahipleri daha geniş bir hizmet yelpazesini kullanmak için ekosisteme geçtikçe DOGE pazar payının önemli bir yüzdesini kendine çekme potansiyeline sahip olarak lanse ediliyor.

Şu anki 0.001056 dolarlık fiyatıyla DogeChain, iddialara göre bir sonraki kripto boğa piyasası arasında önemli ölçüde büyüyebilir. Sonuç olarak DC, büyük getiriler için satın alınabilecek en iyi uzun vadeli kriptolardan biri olarak görülüyor.

Illuvium (ILV)

Büyük getiriler için uzun vadeli kripto projeleri listesine giren ikinci GameFi projesi ise Illuvium’dur. Illuvium, sürükleyici bir oyun deneyimi sunmak için Unreal Engine grafiklerini kullanan bir açık dünya metaverse’idir. Oyuncular, PvP maçlarında diğer oyuncularla savaşmak için kullanılabilecek NFT’ler şeklinde dijital varlıklar satın alabilir, satabilir ve toplayabilir.

Oyun, blok zinciri teknolojisi kullanılarak inşa edildiğinden, Illuvium’a kripto ödülleri entegre edilmiştir. P2E mekaniği, oyuncuların oyuna dâhil olma seviyesini artırmaya yardımcı olur ve oyuncuların oyunda ilerlemeleri için önemli bir teşvik sağlar. Illuvium, blok zinciri üzerine inşa edilen ilk AAA oyun olarak tanımlanıyor ve geliştirilmeye başlandığı 2020 yılından bu yana büyük bir takipçi kitlesine sahip.

Illuvium, Ethereum üzerine inşa edilen Immutable X Layer-2 ağını kullanmaktadır. Immutable X, NFT işlevselliğine özel bir vurgu yaparak uygulamaları ölçeklendirmek için bir yöntem sunar ve ağın öne çıkan özelliği komisyonsuz NFT işlemleridir. Bu, Illuvium oyuncularının oyun içi NFT’leri neredeyse anında 0 komisyon ücreti ile gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Oyuncular ayrıca Illuvium ekosisteminde ILV tokenlerinden pasif getiri elde etmek için biriktirme ve IlluviDEX’i kullanarak dijital varlıkları takas etme gibi bir dizi farklı DeFi hizmetinden de yararlanabilir.

ILV neden satın alınmalı?

ILV, yalnızca 10.000.000 tokenın mevcut olduğu benzersiz bir token ekonomisine sahip olarak lanse ediliyor. Bu, en kısıtlı kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin’in maksimum arzının yarısından daha azdır. ILV sayısı, BTC’ye göre daha sınırlı olduğundan, ILV token başına yüksek bir fiyat seviyesine ulaşma potansiyeline sahiptir ve iddialara göre bu da onu güçlü bir uzun vadeli kripto yapar.

2021 boğa piyasası sırasında her bir ILV tokenı 1148 dolar değerindeydi. O zamandan bu yana token 40 doların altına düştü. ILV token, önümüzdeki birkaç yıl içinde önceki tüm zamanların en yüksek seviyesine geri dönebilir. İddialara göre büyük kazançlar için satın alınabilecek en iyi uzun vadeli kriptolardan biridir.

Solana (SOL)

Solana, yüksek işlem hacmi ve düşük ağ ücretleri sunan yeni nesil bir PoS blok zinciridir. Blok zinciri, geniş bir dApp ekosistemine ev sahipliği yapmaktadır ve yüksek oranda ölçeklenebilir bir blok zinciri çözümü olması nedeniyle kripto paranın küresel olarak benimsenmesini destekleyebilir.

Solana’nın PoS protokolü, yeni bir tarih kanıtı mutabakat mekanizması ile birleştirilmiştir. Bu, blok zincirinde son derece hızlı bir şekilde mutabakata varılmasını sağlar ve bu da işlemlerin gerçekleştirilmesi için hızlı blok kesinliği ile sonuçlanır.

2021’deki başarılı boğa hareketlerinin ardından Solana, 2022 ayı piyasası sırasında önemli ölçüde zarar yaşadı. Bu durum büyük ölçüde projenin Kasım 2022’de iflas eden FTX ve Alameda ile olan yakın ilişkisinden kaynaklanmaktadır. O zamandan bu yana SOL tokenının değeri %70’in üzerinde düştü.

Buna rağmen, Solana en büyük Web3 ekosistemlerinden biri olmaya devam ediyor ve hem FTX hem de Alameda’dan ayrı bir varlık. Ağ, bir dizi popüler NFT koleksiyonunu desteklemektedir ve blok zinciri kullanıcılarının yararlanabileceği birçok faydalı dApp bulunmaktadır. Blok zinciri çalışmaya devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda daha da genişlemesi bekleniyor.

SOL neden satın alınmalı?

SOL’un fiyatı şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 260 dolardan 11,04 dolara kadar gerilemiş durumda. Solana ekibi, zaman içinde Solana ekosistemindeki kullanıcı sayısını arttırabilecek Web3 dApp’lerini desteklemek için son derece uygun bir cep telefonu geliştirmekteler.

SOL’un yakın zamandaki düşüşünden sonra toparlanması ve potansiyel olarak önceki tüm zamanların en yüksek seviyesine geri çıkması bekleniyor. Bu bağlamda SOL, büyük getiriler elde etmek için şu anda satın alınabilecek en iyi uzun vadeli kripto projelerinden biridir.

Metacade: Büyük Getiriler İçin UzunVadeli Kripto Projesi

MCADE presale’inin beta aşaması hızla tükendi. Ekibin açıklamalarına göre toplamda 140.000.000 MCADE tokeni satıldı ve bu sadece 3 hafta içinde tamamlanan 1,12 milyon dolarlık bir miktar demek.

MCADE’in fiyatı presale süresince kademeli olarak 0,008 dolardan 0,02 dolara yükselecek ve her yatırım turunun (toplamda 9 yatırım turu) tamamen satılması bekleniyor. Bu da ekibin iddialarına göre yatırımcıların fiyatlar yükselmeden önce yatırım yapmak için sınırlı bir süreye sahip olduğu anlamına geliyor. Yine ekibin iddiasına göre dolayısıyla MCADE’i mevcut değerinden portföylerine eklemek isteyen tüm kripto yatırımcıları için zaman çok önemli.

Metacade presale’ine buradan katılabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.