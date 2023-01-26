Dev kripto para balinaları Litecoin (LTC) ve bir altcoin'in peşine düşmüş durumda. Veriler, balinaların iki altcoin'den yığınak yaptıklarını gösteriyor.

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Altcoin piyasası son günlerde Ethereum (ETH) ve piyasa değeri bakımından diğer en büyük on altcoin’in liderliği ele geçirmesiyle güç gösteriyor. Özellikle son 2-3 aydır sürekli olarak iyi bir performans gösteren altcoin olarak Litecoin‘in (LTC) öne çıktığı görülüyor. Verilere göre Litecoin’in başlattığı partiye dYdX de dahil oldu.

Litecoin’in Dikkat Çeken Rallisi

LTC, son 90 gün içinde yatırımcıların dikkatini çekerek yüzde 80’den fazla değer kazandı. On-chain (zincir üstü) verilere göre LTC tutan büyük yatırımcıların cüzdan aktivitesi adeta patladı. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, Litecoin’e ilişkin yaptığı değerlendirmede şu notu düştü:

Litecoin’in büyük balina işlemleri, 1 milyon dolar veya daha fazla değerdeki işlemlerin yeniden canlandığını gösteren aktivitelerle patladı. Benzer büyüklükteki son iki balina artışının ardından fiyat son zirvesinden yüzde 37 ve yüzde 33 yükselmişti.

Piyasa analistleri, 2023’ün ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenen büyük blok ödülü yarılanması etkinliği yaklaşırken LTC’nin bu yıl yatırımcıların radarında kalmaya devam edeceğine inanıyor. Bu, LTC’nin daha da yükselmesi için önemli bir katalizör görevi görebilir. Bazı analistler Litecoin fiyatının 150 dolar ve civarına kadar çıkmasını bekliyor.

Litecoin’in Başlattığı Partiye dYdX de Katıldı

dYdX, son 24 saat içinde dYdX Vakfı‘nın 150 milyon token’ının kilidinin açılmasını Şubat ayından Aralık ayına kadar ertelediğini açıklamasıyla şaşırtıcı bir şekilde yüzde 30’un üzerinde yükseldi. Sonuç olarak, dYdX’e büyük bir balina katılımı oldu.

dYdX, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 37,91 yükselişle 2,17 dolardan işlem görüyor. dYdX için de bir değerlendirmede bulunan Santiment şunları belirtti:

DYDX parlak bir noktaya gelmiş durumda ve sessiz bir altcoin piyasasına rağmen gün içinde yüzde 22 değer kazandı. DYDX ağında halihazırda 986 aktif cüzdan bulunuyor ve bu büyük bir kullanım artışı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bugün halihazırda 10 adet 1 milyon dolar arasında değişen değerde balina işlemi gerçekleşti.

Litecoin ve dYdX’in yanı sıra, bu yıl diğer bazı küçük ve orta ölçekli altcoin‘lerde de güçlü yükselişler görüldü. Son 24 saat içinde yüzde 20’nin üzerinde yükselen altcoin’lerden bazıları LCX, SONM, Aptos, Nervos, Concordium oldu.