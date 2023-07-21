Altcoin Kralı Ethereum Kaç Dolar, Kaç TL Oldu? Canlı Ethereum Fiyatı

Özet

  • Ethereum fiyatı, genişleyen kama formasyonu içinde hareket ederek kararsızlık gösteriyor.
  • Fiyatın formasyonun destek trend çizgisinin altına düşmesi bin 776 doların görülmesinin işareti olabilir.
  • Yatırımcılar fiyatın uzun zamandır bulunan ve 200 günlük EMA'dan güç alan bin 776 dolardan sıçramasını bekleyebilirler.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:05
21 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasasının hemen hemen genelinde görülen sınırlı volatiliteye rağmen Ethereum (ETH) fiyatı 2 bin doların üzerine çıkarak en son Mayıs ayında görülen seviyeleri bir kez daha test etti. Bu fiyat hareketinin ardından yönünü aşağı çeviren altcoin kralı bir süredir oldukça sınırlı fiyat hareketleri ile hangi yönde hareket edeceğinin kararını vermeye çalışıyor. Şimdi gelin Ethereum düşer mi çıkar mı, Ethereum kaç dolar, kaç TL oldu, canlı Ethereum fiyatı ne gibi birçok sorunun yanıtının yer aldığı yazımıza geçelim.

Ethereum Fiyat Analizi

Ethereum fiyatı, içinde bulunduğu giderek genişleyen kama formasyonunun destek trend ve direnç trend çizgilerini takip ederek kayda değer bir toparlanma gösterdi. Bu formasyon, alıcılar ve satıcılar arasındaki hareketliliğin arttığının yanı sıra yatırımcılar arasındaki kararsızlığa işaret ederek en büyük altcoin ile ilgilenen yatırımcılara belirli alım satım noktalarıyla doğrudan işlem yapma fırsatı sunuyor.

2 bin dolar civarında başlayan ve bir haftadan daha uzun süren istikrarlı düşüşün ardından Ethereum fiyatı, kama formasyonunun destek trend çizgisine (mavi çizgi) düştü. Günlük zaman diliminde kama formasyonunun hem direnç trend hem destek trend çizgisindeki kısa gövdeli fiyat reddi mumları yakıldığı görülüyor. Tüm bu mumlar yatırımcı duyarlılığındaki belirsizliği yansıtıyor.

ETH‘nin fiyat grafiğinde yer alan kama formasyonunun destek trend çizgisinin altında olacak bir günlük mum kapanışı düzeltmenin devam edeceğinin işareti olabilir ve fiyat potansiyel hedef olarak bin 776 dolara düşebilir.

Uzun süredir varlığını koruyan ve fiyata destek olan destek trend çizgisi ve 200 günlük EMA (Üstel Hareketli Ortalama) tarafından desteklenen bin 776 dolar civar seviyesi alıcılar için güçlü bir sıçrama noktası olabilir. Fiyatın bin 776 dolardan sıçrama ihtimali, satıcıların düşük düşüş momentumuyla bu destek seviyesini kırma ihtimallerinden çok daha yüksek. Bu da ETH için bu seviyeyi önemli bir alım noktası haline getiriyor.

Ethereum Kaç Dolar, Kaç TL? Canlı Ethereum Fiyatı

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) sağladığı verilere göre 227.44 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük altcoin olan Ethereum, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde yaptığı yüzde 0,13 yükselişle ABD doları karşısında bin 891 dolardan işlem görüyor. Ethereum’un Türk lirası karşısındaki değeri ise 50 bin 966 seviyesinde bulunuyor.

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