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Kripto para karşıtlığı hız kesmeden devam etse de sektör küresel çapta emin adımlarla hedeflerine ilerlemeye devam ediyor.

Ripple, Listede 34. Sırada Yer Aldı

Fortune Magazine, çalışılacak en iyi 100 şirket listesinde Ripple‘a (XRP) da yer verdi. ABD’nin önde gelen dergilerinden Fortune, bu önemli listede Ripple’ı 34. sıraya konumlandırdı. Fortune’nın değerlendirmesinden dolayı heyecanlı olduklarını belirten Ripple, harika ekibini büyütmeye devam edeceğini açıkladı. ABD merkezli blockchain şirketi, kripto para dünyasının en büyük şirketlerinden biri. Ekosistemin tokeni olan XRP ise piyasa değeri bakımından altıncı sırada. Yılın başından bu yana devam eden düşüş eğilimine ve SEC davasından dolayı artan satış baskısına rağmen, XRP’nin piyasa değeri 18 milyar doların üzerinde yer alıyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse bir tweet’te Fortune dergisinin sıralaması hakkında yorum yaparak bunun büyük bir başarı olduğunu ve bu çizdgide yürüyeceklerini belirtti.

Ripple ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava devam ederken, Fortune dergisinden gelen veri, Ripple’ın pes etmediğini gösteriyor. Dava, SEC’in XRP‘nin kayıt dışı bir menkul kıymet olduğunu iddia etmesinden sonra 2020’de başladı. Eğer mahkeme SEC lehine karar verir ve XRP’yi menkul kıymet olarak değerlendirirse, şirket ve yatırımcılar için büyük sorunlar yaratabilir. . Ocak 2021’de Coinbase, devam eden davayı gerekçe göstererek XRP’yi platformundan kaldırdı. Coinbase’in yanı sıra, SEC Ripple’a dava açtıktan sonra ABD’deki çoğu borsa XRP’yi delist etti.

Ripple-SEC Davası, Bu Tarihte Sona Erecek

Bununla birlikte, Ripple CEO’su, SEC lehine bir kararın şirketin operasyonlarını büyük ölçüde kesintiye uğratmayacağı konusunda iyimserliğini koruyor. Yönetici, ABD dışında bir ülkeye taşınmayı da düşündüklerini defalarca kez dile getirdi. Collision 2022 etkinliğinde Axios ile yaptığı röportajda Brad Garlinghouse, kararın Ripple lehinde olacağını yeniden vurguladı. Ripple’ın avukatı Stuart Alderoty’e göre 2023’ün Nisan ayında mahkemenin sonuçlanması bekleniyor.

ABD’li Kongre üyesi Brad Sherman, XRP menkul kıymet olduğu için Ripple’ın davayı kaybedeceğine inanıyor. FOX TV ile yatığı röportajda, politikacı kuralların oldukça net olduğunu ve XRP‘nin ABD’de açıkça belirtilen menkul kıymet yasalarını çiğnediğini iddia etti. Ripple’ın davada boşa kürek salladığına inanan Sherman, SEC’in elinde yeterince kanıt olduğuna dikkat çekti. SEC, şirketi ve iki Ripple yöneticisi Brad Garlinghouse ve Chris Larsen’i XRP satışı yoluyla 1,3 milyar dolar toplamakla suçluyor.