Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Bu Seviyelerden Alan Kazanır! Efsane Analist 3 Altcoin’de İdeal Alım Noktalarını Sıraladı!

Bu Seviyelerden Alan Kazanır! Efsane Analist 3 Altcoin’de İdeal Alım Noktalarını Sıraladı!

Özet

  • Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) ve Litecoin'de (LTC) ideal alım seviyelerini paylaştı.
  • Analist, ETH'de bin 600 dolar, BNB'de 200 dolar ve LTC'de ise 70-73 dolar aralığının ideal alım noktaları olduğuna inanıyor.
  • Van de Poppe, fiyatların bu seviyelerin altına düşmesinin daha fazla olumsuzluğa neden olacağı konusunda da uyardı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
09:45
15 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası satış baskısı altında kalırken yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe, kripto para boğalarının devreye girip Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) ve Litecoin (LTC) için düşüş trendini yükseliş trendine çevirerek yükselişi ateşleyebileceklerine inandığı kilit fiyat seviyelerini sıraladı.

Ethereum’da Alım Yapmak İçin Bin 600 Doları Bekliyor

Analizleri ile yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe, yeni bir video güncellemesinde en büyük altcoin Ethereum‘un bin 785 dolar desteğini geri alamadığı sürede daha fazla düşüş riski altında hareket edeceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Van de Poppe, “Bin 785 dolardaki bu bölge, geçilmesi ve üzerinde kalınması gereken bir seviye. Yoksa bin 600 dolar civarındaki alanı yeniden test edeceğimizi ve buradan düşüşün yükselişe dönmesini bekleyebiliriz.” dedi.

Bu yazının yazıldığı sırada bin 643 dolardan işlem gören ETH, analistin işaret ettiği seviyeye oldukça yakın bir noktada bulunuyor.

Analist Binance Coin ve Litecoin İçin İdeal Alım Noktalarını İşaretledi

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in hizmet token‘i olan Binance Coin‘e (BNB) bakan Van de Poppe, BNB’nin 270 dolar civarındaki desteğin üzerinde kalamamasının, altcoin’deki yükselişin sert düşüşle sonuçlanmasına neden olabileceği ve 200 dolara varan bir düşüşü tetikleyeceğini belirterek “BNB’de çöküşün yaşanmasının önüne geçilmesi için 270 dolar bölgesinin geçilmesi gerekiyor. BNB sert şekilde düştü ve şimdi büyük olasılıkla düşüşün yükselişe dönmeden önce BNB için yüksek likidite bölgesi test edilebilir. Dolayısıyla BNB almak isteyenler için 200 dolar bölgesi mantıklı bir seviye olabilir.” ifadelerini kullandı.

ETH ve BNB’nin ardından eşten eşe ödeme ağı Litecoin‘e (LTC) geçen Van de Poppe, LTC’nin fiyattaki düşüşü yükselişe çevirmeye yakın bir noktada olabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

Bence fiyat geri dönerek yükselecekse bu 70 dolar ila 73 dolar aralığındaki bölgeden olmalı. Eğer yükseliş bu şekilde başlayacak olursa o zaman hızlı bir yükseliş yaşayacağımızı düşünüyorum.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
Depeg Nedir?
Depeg Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Memecoin Nedir?
Memecoin Nedir?
Token Nedir?
Token Nedir?
NFT Nedir?
NFT Nedir?
Launchpad Nedir?
Launchpad Nedir?
Soğuk Cüzdan Nedir?
Soğuk Cüzdan Nedir?
İlgili Yazılar
Kripto Gurusu Poppe Beklenen Piyasa Yorumunu Paylaştı!
Kripto Gurusu Poppe Beklenen Piyasa Yorumunu Paylaştı!
Kripto Para Yasasında Son Durum: 18 Aylık Süreç!
Kripto Para Yasasında Son Durum: 18 Aylık Süreç!
Dünyaca Ünlü Analist: 9 Yıldır Bu Sinyal Kriptoda Hep Kazandırdı!
Dünyaca Ünlü Analist: 9 Yıldır Bu Sinyal Kriptoda Hep Kazandırdı!
Binance: Kaçınıyorduk Ama Mecbur Kaldık!
Binance: Kaçınıyorduk Ama Mecbur Kaldık!
Mayıs Tahminleri Yüzde 98’le Doğru Çıkmıştı! Ünlü Ekip Ethereum İçin Haziran Sonu Tahminini Yaptı!
Mayıs Tahminleri Yüzde 98’le Doğru Çıkmıştı! Ünlü Ekip Ethereum İçin Haziran Sonu Tahminini Yaptı!
Hinman Belgeleri Neden Beklenen Coşkuya Neden Olmadı! Altcoinlerin Geleceği!
Hinman Belgeleri Neden Beklenen Coşkuya Neden Olmadı! Altcoinlerin Geleceği!
Durum İyi! Kripto Boğalarını Sevindiren Verilerde Bugün!
Durum İyi! Kripto Boğalarını Sevindiren Verilerde Bugün!
Celsius’tan Kritik Hamle! Ellerinde Bulunan Tüm Altcoin’leri Satıyorlar! Hedef Bitcoin ve Ethereum!
Celsius’tan Kritik Hamle! Ellerinde Bulunan Tüm Altcoin’leri Satıyorlar! Hedef Bitcoin ve Ethereum!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023