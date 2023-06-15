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Kripto para piyasası satış baskısı altında kalırken yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe, kripto para boğalarının devreye girip Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) ve Litecoin (LTC) için düşüş trendini yükseliş trendine çevirerek yükselişi ateşleyebileceklerine inandığı kilit fiyat seviyelerini sıraladı.

Ethereum’da Alım Yapmak İçin Bin 600 Doları Bekliyor

Analizleri ile yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe, yeni bir video güncellemesinde en büyük altcoin Ethereum‘un bin 785 dolar desteğini geri alamadığı sürede daha fazla düşüş riski altında hareket edeceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Van de Poppe, “Bin 785 dolardaki bu bölge, geçilmesi ve üzerinde kalınması gereken bir seviye. Yoksa bin 600 dolar civarındaki alanı yeniden test edeceğimizi ve buradan düşüşün yükselişe dönmesini bekleyebiliriz.” dedi.

Bu yazının yazıldığı sırada bin 643 dolardan işlem gören ETH, analistin işaret ettiği seviyeye oldukça yakın bir noktada bulunuyor.

Analist Binance Coin ve Litecoin İçin İdeal Alım Noktalarını İşaretledi

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in hizmet token‘i olan Binance Coin‘e (BNB) bakan Van de Poppe, BNB’nin 270 dolar civarındaki desteğin üzerinde kalamamasının, altcoin’deki yükselişin sert düşüşle sonuçlanmasına neden olabileceği ve 200 dolara varan bir düşüşü tetikleyeceğini belirterek “BNB’de çöküşün yaşanmasının önüne geçilmesi için 270 dolar bölgesinin geçilmesi gerekiyor. BNB sert şekilde düştü ve şimdi büyük olasılıkla düşüşün yükselişe dönmeden önce BNB için yüksek likidite bölgesi test edilebilir. Dolayısıyla BNB almak isteyenler için 200 dolar bölgesi mantıklı bir seviye olabilir.” ifadelerini kullandı.

ETH ve BNB’nin ardından eşten eşe ödeme ağı Litecoin‘e (LTC) geçen Van de Poppe, LTC’nin fiyattaki düşüşü yükselişe çevirmeye yakın bir noktada olabileceğini ifade ederek şunları söyledi: