Nasıl yaptığını kimse bilmiyor ancak Bitcoin'in son zamanlarda her hareketini büyük ölçüde doğru tahmin ediyor.

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Enteresan fakat bunu başarıyor, 2022 tam olarak onun yılı oldu ve ne dediyse harfi harfine çıktı. Bugünlerde yine gündemde ve kripto para yatırımcıları için yeni bir uyarı yayınladı. Altcoinlerin %20’yi aşan kayıplar yaşadığı ve kritik destek seviyelerini kaybettiği o günden önce de bunun olacağını söylemişti. Peki yeniden ortaya çıkıp ne dedi?

Bitcoin Düşebilir

Sektörde Capo takma ismiyle bilinen analist, 692.200 takipçisine kral kripto para biriminin zayıflık belirtileri göstermeye devam ettiğini söyledi. Bitcoin boğaları mevcut ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 15.700 dolardan bir ralli başlatmış olsa da Capo, son sıçramanın BTC’nin Haziran ayından bu yana önceki yükselişlerinden önemli ölçüde daha küçük olduğunu söylüyor. Bu da daha büyük kayıpların öncüsü olabilir. Capo şunları söyledi;

“Her sıçrama daha küçük. Daha düşük dipler ve daha düşük tepeler. Destek direnç haline geliyor. 12,000 dolar seviyesi bir mıknatıs gibi BTC’yi çekiyor”.

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin 16.800 dolar seviyesinde bulunuyordu. Yani Capo bu tahminiyle BTC için %28’in üzerinde bir düşüşe işaret ediyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse altcoinlerin çoğunun %60’ı aşan kayıplar yaşadığını görebiliriz.

Kripto Para Uyarısı

Capo ayrıca trader ve yatırımcıların onun görüşüne göre yaklaşmakta olan büyük düşüşe hazır olmadığını düşünüyor. Aylardır Capo piyasalarda sert düşüşler yaşanacağını söylüyordu ve kripto paraların kümülatif değeri bu süre zarfında yüz milyarlarca dolar sildi. Bu analist bu yılın ilk çeyrek sonuna kadar Bitcoin için 100 bin doları hedefliyordu ancak fiyat 40.000 dolar altında kapanışlar yaptıkça daha fazla düşüş bekleme çalıştı. Yani bu yıl Capo’nun sözüyle kazanç elde edenler eğer onu daha önce takip etmeye başlasaydı muhtemelen kazandıklarından daha fazla para kaybetmiş olacaklardı. Sonuç olarak Capo yine bir noktada yanılacak ve daha fazla düşüş beklerken piyasaların yükselmeye başladığını görecek. Sonrasında belki de bu sefer Bitcoin 40.000 doları geçip geri döndüğünde daha fazla yükseliş bekleyenlerin tarafına geçecek.

Sosyal medya hesabı üzerinden son olarak şu uyarıda bulunmuştu;

“Sadece buradaki yorumları okuyun ve çoğu insanın 17.000 dolar veya üzerinde sıkışıp kaldığına ve başka bir düşüşü kaldıramayacağına dair ikinci bir onay alacaksınız (ilki analiz ve göstergelerdir). Daha önce de söylediğim gibi, çoğu insan başına geleceklere hazırlıklı değil ve bu da bunu gösteriyor.”

Kripto ve borsadaki mevcut ticaret ortamının “uygun bir kapitülasyon için mükemmel bir senaryo” yaratıyor gibi göründüğünü de ekliyor.

“Borsa kan kaybediyor, altcoinler temel destekleri kırıyor, göstergeler aşağıya işaret ediyor, boğalar küçük yükselişler için coşkulu ve ukala oluyor.”