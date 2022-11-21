ABD'de FTX davası ile ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanılıyor. Bu gelişmelerin her biri ardından yeni bir olayı getiriyormuş gibi görünüyor.

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ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam, Senato Tarım Komitesi’nin web sitesindeki bir listeye göre, önümüzdeki hafta FTX çöküşünden çıkarılan dersleri incelemek üzere senatoda düzenlenecek bir oturumda ifade verecek.

Benham Dikkati Üstüne Çekti

Panelin 1 Aralık’ta yapılması planlanıyor, ancak nihai tanık listesinde hangi şirket yetkililerinin yer alacağı belli değil. Behnam online olarak katılımcı olacağı bildirilen ilk tanık olarak dikkat çekti. CFTC başkanı, FTX’in kripto türevlerinin doğrudan takasını teklif etme önerisini ciddi bir şekilde değerlendirmişti.

Hatta eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ın davasını sunduğu bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapmıştı ki şirket bu ay batana ve başvuruyu geri çekene kadar bunu yapmaya da devam etmişti.

Duruşma Tarihi Çok Manidar

Tarım Komitesi, Bankman-Fried tarafından desteklenen bir yasa tasarısı olan Dijital Emtia Tüketici Koruma Yasası’nın savunmasını yayınladığı gün duruşmayı duyurdu.

Sektör katılımcıları, tasarının merkezi olmayan finans (DeFi) projelerine zarar verip vermeyeceği konusundaki endişelerini dile getirirken, komite Pazartesi günü FTX şemsiyesi altındaki düzenlenmiş kuruluşların borsanın çöküşünü atlatabileceğini söyleyerek tabir yerindeyse mavi boncuk dağıttı.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi de FTX ile ilgili bir oturum düzenledikten piyasada ne gibi değişikliklerin olacağını da hap birlikte göreceğiz.

FTX ile ilgili son durum incelendiğinde ise bugün erken saatlerde hırsızlık olayına karışan hacker’ların ellerinde bulunan kripto paraları BTC’ye dönüştürdükleri gözlemlendi. Bu durumun piyasaya olumsuz bir yansıması oldu ve BTC fiyatı 16.000 doların altına geriledi.

Dönüştürülen BTC’lerin piyasaya hızlı bir satışının fiyatı daha çok düşürmesinden korkan yatırımcılar ise buna bağlı olarak daha büyük satışlara imza atabilirler ve bu durum piyasayı daha aşağıya çekebilir.

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