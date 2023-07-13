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  •   Bu NFT Koleksiyonu Google Haberi İle Yüzde 700 Yükseliş Yakaladı!

Bu NFT Koleksiyonu Google Haberi İle Yüzde 700 Yükseliş Yakaladı!

Özet

  • Google, NFT'lerin Google Play'de kullanılmasını kabul etti, bu League of Kingdoms Drago NFT koleksiyonunun fiyatını %689 artırdı.
  • Binance Labs, Web3 oyun odaklı Xterio'ya 15 milyon dolar yatırdı.
  • NFT'lerin popülaritesinin artması, kripto para sektörüne daha fazla yatırım çekebilir.
  • Piyasaya etkisi:Google, NFT'lerin Google Play'de kullanılmasını kabul etti, bu League of Kingdoms Drago NFT koleksiyonunun fiyatını %689 artırdı. nötr
12:00
13 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para sektörü kan kaybetmeye devam ediyor ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 30.000 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu esnada bazı NFT koleksiyonları ise ayı piyasası hiç yaşanmıyormuşçasına yükselişlerini sürdürüyor. Özellikle bir NFT koleksiyonu için açıklanan Google haberi her şeyi değiştirdi ve bunun yatırımcıları şu an için yükselişin keyfini çıkarıyor.

Google, NFT Adımı Attı

Google kısa süre önce kendi politikasında önemli bir değişime gitti ve blockchain tabanlı dijital içeriklerin önünü açtı. Teknoloji devi, Google Play’in artık NFT‘leri ön plana çıkaracağını belirterek bunların oyun ve uygulama içinde kullanılabileceğini aktardı. Google’ın bu hamlesi Axie Infinity gibi dev projelerden de ciddi destek ve övgü almayı başardı.

Bu duyuru bütün endüstri çapında neşeyle karşılanırken özellikle bir NFT koleksiyonu kesinlikle bundan çok daha farklı etkilendi. League of Kingdoms Drago isimli NFT koleksiyonu bu haber üzerine %689 gibi inanılmaz bir taban fiyat artışı yaşadı. Polygon (MATIC) ağı tabanlı bu NFT koleksiyonunu en büyük avantajı ise tabii ki oyun içi varlıklar yani NFT’ler oldu. Google’ın yeni adımı ile direkt olarak bu ve bunun gibi koleksiyonlar ön plana çıkarılacak.

NFT ve Web3, Patlama Yaşıyor

NFT piyasası da genel olarak ilgi görmeye başladı. Lider kripto para borsası Binance’in girişim kolu olan Binance Labs de kısa süre önce Web3 oyun odaklı Xterio’ya 15 milyon dolar yatırım yaptı. Şirket aynı zamanda NFT odaklı araştırmalar da yapıyor ve bu sektöre yönelik ilginin yeniden artması kesinlikle heyecan verici. Google’ın NFT’lere yönelik attığı bu devrimsel adım, bir kar topu etkisi yaratabilir ve Apple gibi diğer devlerden benzer hamleler gelebilir.

NFT’lerin popülerliği ve genel kabulü arttıkça kripto para sektörüne giren sermaye de artacaktır. Bu da kripto para sektörünün genel olarak daha önemli yerlere ulaşmasını hızlandırıp, sektöre genel fayda sağlayabilir. NFT koleksiyonları özellikle sosyal medyadaki ilgiyi çekmeleri yönleriyle ön plana çıkıyor.

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