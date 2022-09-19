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Bu Kripto Paraya Dikkat! Yüzde 17 Düştü Ama Fiyatı Katlanabilir!

Son kazanımlarına rağmen kısa sürede ciddi değer kaybetti. Ancak fiyatını katlayabilir. Yatırımcılar bu veriyi izlemeli.
18:50
19 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Risk piyasaları Fed’in sert hamleleri nedeniyle güzel günler geçirmedi. Son günlerde ise FOMC toplantısı nedeniyle kriptolar düşüyor. Çarşamba günü açıklanacak olan faiz kararı hisse senedi ve kripto para piyasaları üzerindeki baskıyı artırıyor. Fakat kısa vadede %17 kayıp yaşayan bir altcoin hızla toparlanabilir. Detayları haberimizde.

Ethereum Classic (ETC)

Geçtiğimiz 2 ayda Ethereum Classic (ETC) 30-43 dolar aralığında sıkıştı ve dalgalı bir hareket gördü. Bir önceki rallisinde etkileyici kazançlar elde ettikten sonra ayılar, altcoine 30 dolarlık temel desteğin altına çekti. Piyasa geri dönen ETC ayıları güçlü bir satış avantajı göstermek için son birkaç gün içinde günlük 20/50/200 EMA’nın altına düştü. Eğer alıcılar hacmi yukarı taşıyacak şekilde devreye girmezse altcoinin fiyatı daha derin dipler görebilir.

Son 24 saatte %17’ye yakın kayıp yaşayan ETC 28 dolara kadar indi. Yazı hazırlandığı sırada ise 30 dolar sınırında bulunuyor.

Ethereum Classic (ETC) Yorum

ETC‘nin 38 dolarlık dirençten son dönüşü onu EMA’larının altına inerken daha da aşağı seviyelere çekti. Son dört günlük kayıp %30’lara ulaştı. Popüler altcoin için 30-32 dolar aralığı son derece önemli, bu seviyenin yeniden destek olarak korunmaya başlanması yükseliş için ilk adım olacaktır. Eğer 30 dolar üzerinde kalıcılık elde edilemezse yatırımcılar 24 dolar seviyesine kadar yeni bir düşüş dalgası bekleyebilir.

ETC’nin EMA’ların altındaki düşüş eğilimi, ayılar için uygun bir alan oluşturdu. Kısa vadeli bir geri çekilme, yukarıdaki hedeflerden toparlanma fırsatları bulabilir. Fakat ETC için gözden kaçırılmayacak önemli bir gelişme var. Ethereum’un PoS konsensüs mekanizmasına geçişiyle birlikte madenciler kendilerine alternatifler aramaya başladı. Bir kısmı Ethereum PoW çatalına yöneldi ancak buradaki bölünme fork tokenin başarısız olma ihtimalini artırıyor. Doğal olarak ETHW’nin kayıpları onu madenciler için değersiz hale getirecektir.

Şimdilik madenciler için en iyi alternatif Ethereum Classic gibi görünüyor. Son haftalarda hızla artan ve ATH seviyesine ulaşan hash gücü de bunu doğruluyor. Eğer önümüzdeki dönemde eski Ethereum madencilerinin ETC’ye olan ilgisi devam ederse popüler altcoinin daha ciddi fiyat hareketlerine şahit olabilir. Ağdaki madenciler Ethereum Classic’in daha güvenli hale gelmesini sağlayacak. Bunun dışında direkt olarak ETC ekosistemini geliştirmek için milyon dolarla akıtmaya bile başladılar. Eğer platform daha fazla geliştirici ve kullanıcıyı kendisine çekebilirse orta vadede Ethereum’dan bile iyi bir performans gösterebilir. Hash gücünün bu sebepten yakından izlenmesi gerekir, belki de birkaç ay sonra ETC fiyatının devam eden madenci ilgisiyle katlandığını bile görürüz.

Fakat unutulmamalıdır, kripto para piyasaları yüksek risk içerir ve Ethereum Classic bir istisna değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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