Popüler altcoin için artık yükseliş başlayabilir. Yatırımcıların şansı bu sefer daha yüksek.

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Bitcoin fiyatı Fed kararına saatler kaldığı için önemli ölçüde baskı görüyor. Altcoinler ise satışlarla karşılaştı. Fed öncesi geri çekilmelerin artık bir standarda dönüştüğünü günlerdir söylüyorduk. Beklendiği üzre kripto paraların kümülatif değeri 1 trilyon dolar sınırına yeniden dayandı. Fakat bu altcoine yatırım yapanlar kısa vadede daha fazla kazanç görebilir.

Monero (XMR)

Monero Ekim ayını, onu 4 haftalık destek seviyesine geri iten bir yükseliş performansıyla tamamladı. Ne yazık ki alıcılar için, özellikle Monero’nun şu anda yanıp sönen düşüş sinyalleri göz önüne alındığında, yukarı yönlü hareket çok uzun sürmeyecek. XMR Ekim ayının son 11 gününde %10’a varan bir yükseliş kaydetmeyi başardı. Bu yükseliş rahatlaması, daha düşük aylık aralıktan kaçmasını sağladı. Bu gerçeğe rağmen, yukarı yönlü hareket XMR’yi Eylül ortasından bu yana gözlemlediğimiz dar aralıktan çıkaracak kadar güçlü değildi.

Peki XMR Coin fiyatı Kasım ayında hangi yöne gidecek? Kısa vadeli teknik analiz yatırımcıların bu sefer biraz daha şanslı olduğunu gösteriyor.

XMR Fiyat Analizi

XMR Ekim ayını kısa vadeli alçalan direnç yeniden testiyle tamamladı. Bu, kripto para biriminin Ağustos ayından bu yana işlem gördüğü kama modelinin bir parçası.

XMR’nin yazı hazırlandığı sırada 148 dolarlık fiyatı hâlâ 4 haftalık üst aralıkta yer alıyor ve bu yazının yazıldığı sırada alçalan direnç çizgisiyle de kesişiyor. Buna ek olarak, para akışı göstergesi son 24 saat içinde bazı çıkışlar kaydetti. Bu gözlemler Monero’nun aşağı yönlü bir geri çekilme yaşamak üzere olabileceğini düşündürüyor. On-chain metrikler son iki günde hafif bir artış gösterdi ancak haftalık en yüksek seviyelerine kıyasla önemli ölçüde düştü. Bu durum, özellikle mevcut fiyat seviyesinde çok fazla alım ya da satım baskısı olmadığının bir işaretidir.

Bu, 3 aylık aralıkta işlem faaliyetlerinde bir artış olduğunu gösterebilir. Bununla birlikte, Monero’nun işlem sayısı metriğine bakıldığında, Ağustos ve Eylül ayları arasında işlem sayısında keskin bir düşüş olduğu görülüyor. Ancak bu Ekim ayında toparlanmaya başladı. İşlem aktivitesi düşerken madencilerin gelirlerindeki artış beklentilerin aksine arttı. Bu artışın güçlü bir balina hareketi ya da madencilerin katılımında bir düşüşten beslendiği düşünülüyor.

Balina desteğinin bu artışı destekleme ihtimali şimdilik daha baskın, XMR fiyat hareketi, madencilerin gelir artışına katkıda bulunmuş olabilecek büyük kurumsal veya balina mumları olduğunu ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında XMR fiyatı akşamki Fed kararının da genel piyasayı desteklemesi halinde 160 dolar ve üzerine tırmanabilir. Yatırımcılar yukarıdaki kırılmayı da takip etmelidir.