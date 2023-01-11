2022 yılı önde gelen bazı kripto para borsalarının, şirketlerinin ve ekosistemlerinin iflası ve kripto paraların fiyatlarındaki hızlı düşüşle ayırt edilen yeni bir "kripto kışının" başlangıcına işaret ederken Binance için dikkat çeken bir rapor geldi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılı, önde gelen bazı kripto para borsalarının, şirketlerinin ve ekosistemlerinin iflası ve kripto paraların fiyatlarındaki hızlı düşüşle ayırt edilen yeni bir “kripto kışının” başlangıcına işaret etti. Birçok yatırımcı yıl boyunca yaşanan olaylara hazırlıksız yakalanırken bu durum kripto para piyasasını anlamayı önemli ölçüde zorlaştırdı. Bununla birlikte, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yıl boyunca bazı problemlerle karşılaşmasına rağmen hayatta kalmayı başaran borsalardan biri oldu.

Binance 10 Kat Büyüme Kaydetti

On-chain (zincir üstü) veri ve analiz platformu CryptoQuant, geçtiğimiz günlerde Binance’in son iki yıldaki yıllık büyümesini gösteren bir grafik paylaştı. Raporda, Changpeng Zhao (CZ) liderliğindeki kripto para borsasının yıllık gelirinin 10 kat attığına vurgu yapıldı. 2021 yılında, Binance’in üç aylık geliri önemli ölçüde artmaya başlamış ve bu trend yıl boyunca devam etmişti. Kripto para borsasının 2022’deki yıllık gelirisi ise 12 milyar doları aştı.

Binance’dan Yapılan Büyük Para Çıkışları

Bazı olumlu gelişmelere rağmen merkezi kripto para borsasındaki işlem hacimleri 2022’nin sonuna doğru düşmeye başladı ve bu beklenen üç aylık gelirde kayda değer bir düşüşe neden oldu. Binance, 2022’nin Aralık ayında rezervlerinden bir haftada 90 bin Bitcoin’lik (BTC) çıkış gördü. 9 Ocak tarihine ait veriler, Binance’in varlıklarında sadece 60 gün içinde yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüş olduğunu gösteriyor. Öte yandan kripto para borsasının 23 Aralık’taki işlem hacmi son birkaç ayın en düşük seviyesi olan 9.39 milyar dolara ulaştı.

Binance‘ın sektör üzerindeki hakimiyeti göz önüne alındığında, bunların kripto para piyasasının istikrarsızlığına daha fazla katkıda bulunabileceğinden endişe etmek mantıklı ve eğer para çekme oranı aynı hızla artmaya devam edecek olursa sonunda kripto paralar ve piyasa oyuncuları için de yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalınabilir.

Öte yandan, rakip kripto para borsası OKX, son iki yılda organik büyümede 4 kat artış gördü. Buna ek olarak, OKX‘in geliri Binance’inkini yansıtıyor gibi görünse de şirketin geliri 2022’de 948 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı zamanda, Huobi gibi rakip kripto para borsaları birtakım önemli zorluklarla karşı karşıya ve 2021’in ikinci çeyreğinden bu yana borsanın üç aylık geliri yüzde 98 oranında düştü.