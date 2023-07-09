Bu Hafta 15 Gelişme İçin Alarm Kurun! Kripto Paralarda Kritik Saatler Yaklaşıyor!
Özet
- Bu hafta Fed üyeleri sık sık açıklamalar yapacak
- 12 Temmuz enflasyon günü ve volatilitenin artması bekleniyor.
- Enflasyonda sürpriz (aşağı/yukarı yönde) veriler piyasaları hareketlendirebilir.
- Piyasaya etkisi: Nötr
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Makro cephedeki gelişmeler kripto para piyasaları için üzerinde ciddi sonuçlar doğuruyor. Yine yoğun bir hafta başlıyor. Bitcoin fiyatı son gelen veriler pek iyi olmadığı için düştü. Elbette piyasa genelindeki Fud’ın da düşüşte etkisi büyük. Yatırımcılar şimdi yeniden 31.000 doların aşılıp aşılamayacağını merak ederken kritik bir hafta başlıyor.
Kripto Paralar Haftanın Gelişmeleri
Bu hafta yaşanacak gelişmeler kripto paralarda fiyatın yönünü belirleyebilir. Piyasa geneli veya altcoinler özelinde yaşanacak olayların detaylarını, saat ve gün bilgilerini her Pazar olduğu gibi bugün de sizlerle paylaşıyoruz.
10 Temmuz Pazartesi
- 17:00 Fed/Barr Konuşacak
- 17:30 Fed/Daly Konuşacak
- 18:00 ABD Tüketici Enflasyon Beklentileri (Önceki: %4,1)
- 18:00 ve 19:00 Fed/Mester ve Bostic Konuşacak
11 Temmuz Salı
- 16:00 Fed/Bullard Konuşacak
- Hedera (HBAR) v0.39 Yükseltmesi
12 Temmuz Çarşamba
- 15:30 ABD Çekirdek Enflasyon (Aylık Beklenti: 0,3% Önceki: 0,4%) (Yıllık Beklenti: %5, Önceki: %5,3)
- 15:30 ABD Enflasyon (Beklenti: 3,1% Önceki: %4)
- 16:45 Fed/Kashkari Konuşacak
- APT Kilit Açılışı (32,17 Milyon $)
13 Temmuz Perşembe
- 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 249K Önceki: 248K)
- 15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Beklenti: %2,8 Önceki: %2,8)
- 15:30 ABD ÜFE (Aylık) (Beklenti: %0,2 Önceki: -0,3%)
14 Temmuz Cuma
- 17:00 ABD Michigan Beklentileri
15 Temmuz Cumartesi
- IMX Kilit Açılışı (12,6 Milyon $)
Kripto Paralar Etkisi
Fed üyelerinin biri susarken diğeri konuşacak ve hafta boyunca yapılacak açıklamalar son derece önemli. Ay sonunda alınacak faiz kararının bu hafta bitmeden şekillenmesi muhtemel. Verileri beklendiği kadar iyi gelmiyor dolayısıyla Fed bu ay ara verdiği faiz artışına tekrar dönebilir. Diğer taraftan artışı bu ay da pas geçmesi artık tavanın ilan edilmiş olabileceği beklentisiyle risk piyasalarını yukarı çekebilir. Enflasyon günü volatilite son derece yüksek olacaktır bu yüzden 12 Temmuz Çarşamba günü yatırımcılar özellikle dikkatli olmalı.
ABD Enflasyon Grafiği
ABD ÜFE aylıkta geçtiğimiz ay önemli bir düşüş yaşamıştı bu hafta gelecek verinin beklenti altı olması önemli. Eğer enflasyon verisi sürpriz bir yükseliş yaşarsa bu durum kripto paralarda beklenenden hızlı şekilde satışların tetiklenmesine neden olabilir.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.