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Makro cephedeki gelişmeler kripto para piyasaları için üzerinde ciddi sonuçlar doğuruyor. Yine yoğun bir hafta başlıyor. Bitcoin fiyatı son gelen veriler pek iyi olmadığı için düştü. Elbette piyasa genelindeki Fud’ın da düşüşte etkisi büyük. Yatırımcılar şimdi yeniden 31.000 doların aşılıp aşılamayacağını merak ederken kritik bir hafta başlıyor.

Kripto Paralar Haftanın Gelişmeleri

Bu hafta yaşanacak gelişmeler kripto paralarda fiyatın yönünü belirleyebilir. Piyasa geneli veya altcoinler özelinde yaşanacak olayların detaylarını, saat ve gün bilgilerini her Pazar olduğu gibi bugün de sizlerle paylaşıyoruz.

10 Temmuz Pazartesi

17:00 Fed/Barr Konuşacak

17:30 Fed/Daly Konuşacak

18:00 ABD Tüketici Enflasyon Beklentileri (Önceki: %4,1)

18:00 ve 19:00 Fed/Mester ve Bostic Konuşacak

11 Temmuz Salı

16:00 Fed/Bullard Konuşacak

Hedera (HBAR) v0.39 Yükseltmesi

12 Temmuz Çarşamba

15:30 ABD Çekirdek Enflasyon (Aylık Beklenti: 0,3% Önceki: 0,4%) (Yıllık Beklenti: %5, Önceki: %5,3)

15:30 ABD Enflasyon (Beklenti: 3,1% Önceki: %4)

16:45 Fed/Kashkari Konuşacak

APT Kilit Açılışı (32,17 Milyon $)

13 Temmuz Perşembe

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 249K Önceki: 248K)

15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Beklenti: %2,8 Önceki: %2,8)

15:30 ABD ÜFE (Aylık) (Beklenti: %0,2 Önceki: -0,3%)

14 Temmuz Cuma

17:00 ABD Michigan Beklentileri

15 Temmuz Cumartesi

IMX Kilit Açılışı (12,6 Milyon $)

Kripto Paralar Etkisi

Fed üyelerinin biri susarken diğeri konuşacak ve hafta boyunca yapılacak açıklamalar son derece önemli. Ay sonunda alınacak faiz kararının bu hafta bitmeden şekillenmesi muhtemel. Verileri beklendiği kadar iyi gelmiyor dolayısıyla Fed bu ay ara verdiği faiz artışına tekrar dönebilir. Diğer taraftan artışı bu ay da pas geçmesi artık tavanın ilan edilmiş olabileceği beklentisiyle risk piyasalarını yukarı çekebilir. Enflasyon günü volatilite son derece yüksek olacaktır bu yüzden 12 Temmuz Çarşamba günü yatırımcılar özellikle dikkatli olmalı.

ABD ÜFE aylıkta geçtiğimiz ay önemli bir düşüş yaşamıştı bu hafta gelecek verinin beklenti altı olması önemli. Eğer enflasyon verisi sürpriz bir yükseliş yaşarsa bu durum kripto paralarda beklenenden hızlı şekilde satışların tetiklenmesine neden olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.