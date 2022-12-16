Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analistlerinin, ekonomistlerin piyasaya dair tahminlerine alışmıştık. Şimdi de milletvekilleri analize başladı. Sonunda bu da oldu artık milletvekilleri de kripto paraların geleceğine dair analistlere benzer tahminler duyuruyor. Kriptonun ana akıma dönüşmesi birkaç yıl önceki durumuna göre çok farklı sonuçlar doğurdu. Peki milletvekili kriptoda ne bekliyor?

2023 Kripto Para Tahmini

Ukraynalı üst düzey bir siyasetçi, kripto borsalarının sektör üzerindeki hakimiyetlerini kaybetmeye başlamasıyla birlikte, bir sonraki kripto baharında Bitcoin ve altcoin yatırımcılarını çok farklı bir tablo beklediğini söylüyor. Uyarı, Verkhovna Rada’nın Finans, Vergi ve Gümrük Politikası Komitesi Başkanı Daniil Getmantsev’den geldi. Milletvekili Glavcom’a şunları söyledi;

“Bu kripto kışının sonunda, önümüzdeki baharda kripto para piyasası için tamamen farklı bir manzara ortaya çıkması muhtemel.”

Son büyük kripto kış etkinliği 2018’in başlarında gerçekleşti ve 2019’un sonlarında bir bahar başladı. Getmantsev kripto para dünyasının “finans dünyasının yasalarına göre” işlediğini açıkladı.

“Borsalar şu anda bir krizden geçiyor. Kripto para birimlerine likidite, istikrar ve token fiyatları hakkında nispeten objektif bilgi sağlıyorlar. Eğer kripto piyasasında borsalar olmazsa, bu para birimlerinin fiyatı hakkında objektif bilgi de olmayacaktır.”

Kripto Paralar Yasallaşacak Mı?

Getmantsev ayrıca “kripto para birimlerinin yasallaştırılmasının” hükümete önemli bir gelir artışı sağlayacağını umanlar için de uyarılarda bulundu. Ona göre bu son derece riskli ve kripto paraların volatil yapısı devletlerin kriptoyu yasallaştırmasının onu güçlendirmeyeceğini söyledi.

“Kripto para birimlerinin yasallaştırılmasının mali etkisini kesinlikle abartmıyorum. Bu konuya çok dikkatli yaklaşılmalıdır. Birkaç büyük kripto para borsasının iflasından sonra, yatırımcılar borsalardan kripto para çekiyor ve paraları bağımsız kripto cüzdanlarında saklamaya çalışıyor.”

Getmantsev, Ukrayna’da kripto yanlısı mevzuatın askıya bile alınabileceğini öne sürdü. Sözlerini şöyle tamamladı:

“Kriptoyu yasal sistemlerine dahil etmeye çalışan ülkelerdeki düzenleyiciler tarafından ne gibi kararlar alındığını görmek için beklemeye değer. Acele etmek Ukrayna’da çok olumsuz sonuçlara yol açabilir. Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle denizaşırı para çekme işlemlerine zaten büyük bir talep var.”

Birçok gelişmekte olan ülke, iç ekonomiden sıcak paranın çıkmasını istemediği için kripto paraların yasallaştırılmasına sıcak bakmıyor. Vatandaşların volatiliteden göreceği zarar gelişmekte olan ekonomileri son derece olumsuz etkileyebilir. Bundan dolayı halen Türkiye ve daha birçok ülke de kripto paraları kullanarak alışveriş yapamıyorsunuz. Getmantsev önümüzdeki yıl için de belirsizliğin devam etmesini bekliyor. Buna göre piyasalarda daha fazla düşüş, en iyi ihtimalle yataya