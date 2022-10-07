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Bu Coin’de Boğa Mı Başlıyor? Kripto Piyasası Düşerken Nasıl Yüzde 5 Arttı?

Tüm piyasa sabit kalırken bu coin geçtiğimiz hafta yüzde dört oranında bir büyüme yaşadı. Peki bu büyüme gerçekten de kalıcı mı?
15:45
7 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

TRONDAO kısa süre önce DeFi alanındaki ağın büyümesini gösteren haftalık raporunu yayınladı. Raporda ayrıca, ağın hesap ve işlem sayısı açısından kaydettiği gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alındı.

Raporun yayınlandığı dönemde TRX’in geçtiğimiz hafta fiyatlarında %4,12’lik bir büyüme gözlemledi. TRON’un DeFi alanındaki büyümesi, zincir üzerindeki performansıyla birleştiğinde TRX’i tarafında yaşanılabilecek bir boğa koşusu başlatabilecek mi?

Rakamlara Bakıyoruz

DeFi faaliyetleri açısından TRX, son birkaç hafta içinde muazzam bir büyüme gösterdi. Aşağıdaki görselden de görülebileceği üzere, TVL 22 Eylül’den itibaren bir sıçrama yaşayarak basın saatine kadar 5,3 milyar dolardan 5,7 milyar dolara yükseldi.

TRON’un haftalık raporuna göre, Tron ana ağındaki adres sayısı geçtiğimiz hafta 113.696.677’den 1.265.936’ya yükseldi. Bu da Tron’a daha fazla kullanıcının kaydolduğunu gösteriyor. Bu büyümenin nedenlerinden biri Tron’un sosyal medyada artan popülaritesi olabilir. Tron’un sosyal medyadaki hareketlerinde %41’lik bir büyüme ve sosyal medyadaki varlığında %66’lık bir artış gözlemlendi.

Bu Bir Yanıltmaca Mı?

TRX’in popülaritesi artmış gibi görünse de, kamuoyu duyarlılığı bu dönemde Tron’un tarafında olmamış gibi görünüyor. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi, Tron’a yönelik duyarlılık geçtiğimiz ay boyunca çoğunlukla olumsuz olmuştu.

Bu olumsuz hava, yakın gelecekte TRX’in fiyatı üzerinde aşağı yönlü bir etki yaratabilir. Ayrıca, Tron’un geliştirme faaliyetlerinde de potansiyel yatırımcılar için endişe kaynağı olabilecek bir düşüş gözlemlendi.

Geliştirme faaliyetlerindeki düşüş, Tron’un GitHub’ında daha az faaliyet olduğu anlamına geliyor; bu da Tron ağında güncelleme ve yükseltmelerin yapılma hızının düştüğü anlamına geliyor. Bir kripto analiz firması olan Messari’ye göre TRX’in hacmi de zarar gördü ve %57,35 oranında azaldı.

Tüm bu faktörler TRX’e yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Basın sırasında TRX 0,06271 dolardan işlem görüyordu ve fiyatı son 24 saatte %1,02 oranında değer kazanmıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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