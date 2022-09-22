Popüler kripto paranın yatırımcıları için hoş bir sürpriz kapıda olabilir. Güncel veriler yükselişe işaret ediyor.

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2022 yılı kripto para yatırımcıları için hiç güzel geçmiyor ve Powell tarafından son yapılan açıklamalar 2023 umutlarını da öldürdü. Yatırımcılar şimdilik kısa vadede ciddi bir yükseliş beklemiyor. Orta vadede ise Fed’in resesyon ile geri adım atmasından başka bir çıkış yolu görünmüyor. Ancak bu altcoin sabreden yatırımcıların iyi kazançlar elde etmesini sağlayabilir.

Polygon (MATIC)

MATIC geçtiğimiz hafta kısa vadeli desteğinde tutundu ancak sağlıklı bir yükseliş için gerekli satın alma baskısını görmedi. Bunun yerine, boğalar ayılara karşı savaşı kaybetti ve %24’lük bir düşüş gördük. MATIC, Haziran ortasından bu yana düşüş performansından önce bir megafon paterni içinde işlem görüyordu. Ay ortasına doğru yeterince yükseliş ivmesi kazanamadı ve yatırımcılar bunun iyi bir satış fırsatı olduğunu düşündü.

Yazı hazırlandığı sırada ise MATIC yüzde 3 düşüşle 0,74 dolardan alıcı buluyor. Piyasa değeri 6,5 milyar dolar seviyesinde ve Polygon (MATIC) en büyük 13’üncü kripto para konumunda. 9 ay önce 2,92 doları aşarak ATH seviyesini belirleyen MATIC bugün tepe noktanın %75 altındadır.

Polygon (MATIC) Yükselir Mi?

Haftalık en düşük seviyesi olan 0,69 dolardan %7,16’lık bir yükseliş yaşayan MATIC, zaten bir yükseliş rahatlamasına yönelmiş olabilir. MATIC için MFI (Para Akışı Endeksi) geçen haftadan bu yana çıkışları kaydettikten sonra azaldı. Düşük satış baskısı, boğaların bir miktar güç kazandığını gösteren bir RSI pivotunu da destekledi.

21 Eylül’de MATIC için sosyal hacim de etkileyici bir yükseliş gördü. Ek olarak ağ büyüme metriği de yönünü keskin biçimde yukarı çevirdi. Genel haftalık performansı, ağ büyümesinin toparlandığını da gösterdi.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda MATIC hafta sonu yaklaşırken daha fazla yükseliş sağlayabilir. Polygon ağının geliştirici etkinliği metriği, son yedi gün içinde güçlü bir artış kaydetti. MATIC yatırımcıları, özellikle düşüş haftasından sonra bunu sağlıklı bir işaret olarak görebilirler. Elbette Bitcoin’in önümüzdeki 3 gün içinde agresif satışlar görmemesi gerekiyor. Eğer mevcut görünüm devam ederse MATIC yatırımcılarını 3 gün içinde tatlı bir sürpriz bekliyor olabilir.