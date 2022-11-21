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Bu Altcoinden Alıyor! En Büyük Dördüncü Kripto Balinası!

Kripto para yatırımcılarının çoğunu korku kapladı ancak mevcut düşüşleri fırsat olarak görenler de var. Evet, var. İşte detaylar.
19:25
21 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcılarının çoğu geçtiğimiz yıl piyasalara giriş yaptığı için bugünlere benzer şeyleri görmediler. 2014, 2017, 2020 ve diğer büyük çöküşler sırasında insanlar kripto paraların artık sonunun geldiğini düşündü. Birçok yatırımcı %90’a varan kayıpları sineye çekerek tamamen piyasadan çıktı. Ancak 2021 yılında kripto para piyasası 3 trilyon dolarlık zirveye ulaştı. Bu heyecan vericiydi ancak herkes sabredemedi.

Balinanın Aldığı Altcoin

FTX‘in çöküşünün ardından kripto fiyatları düşerken, en büyük balinalar favori kripto tokenlarıyla varlıklarını artırmaya devam ediyor. Dördüncü en büyük BNB balinası “Sabo”, fiyat dibe yaklaşırken 53.501.879 Dogecoin (DOGE) satın aldı. WhaleStats’a göre, en iyi BNB balinası “Sabo” 21 Kasım’da 4,05 milyon dolar değerinde 53.501.879 Dogecoin satın aldı. Balinanın şu anda cüzdanında 5,79 milyon dolar değerinde DOGE varlığı bulunuyor.

Cüzdanın toplam değeri 55 milyon doların üzerinde ve Binance-peg Bitcoin (BTCB) 24,89 milyon dolar değerindeki en büyük varlık. Ayrıca, Binance-peg Ethereum token 24 milyon doların üzerinde değere sahip ikinci en büyük varlık. Dogecoin (DOGE), son 48 saat içinde en büyük 100 BSC balinası arasında satın alınan ilk 10 token arasında yer almaya devam ediyor. Diğer balinalar da son 24 saat içinde DOGE satın aldı. FTX kripto borsasının çöküşünün ardından DOGE fiyatı diğer kripto para birimleriyle birlikte düştü. Bununla birlikte, kârlılık Bitcoin ve Ethereum’u geride bıraktığı için sağlam kalmaya devam ediyor. Bu yazının yazıldığı sırada, DOGE fiyatı son 24 saatte %7 düşüşle 0,076 dolardan işlem görüyor.

Kripto Para Ayı Piyasası

Yatırımcıların artık kripto paralar bitiyor dediği noktada ayı piyasalarının en zor günlerine girmişiz demektir. Etrafınızda sizin kripto paralarla ilgilendiğinizi düşünenler size “ne oldu coin işleri” tarzında alaycı sorular yöneltir. Aynı kişiler muhtemelen 2021 Kasım’ında sizden tavsiye istiyordur. Kripto paralar bugüne kadar kimseye bedava para dağıtmadı ve yatırımcıların sadece az bir bölümü kazanç elde edebildi. Bugün bile Bitcoin yatırımcılarının %50’den fazlası zararda.

Ancak bu içinde bulunduğumuz dönem sadece başlangıç. Ayı piyasalarının en zor günlerinin daha ne kadar süreceğine dair bir kanıt yok. Geçmiş veriler bize maksimum 3 yıllık bir vakit tayin ediyor. Yani içinde bulunduğumuz yılı dahil ederse 2025 ortasına kadar kripto paraların bir sonraki boğasını yaşaması bekleniyor.

Fiyatlar bugün olduğu seviyelerinden daha fazla düşebilir, Bitcoin yeniden 10.000 doların altına inebilir ve hatta kripto paralar tarihe de karışabilir. Hepsi ihtimaller dahilinde. Ancak geçmiş yıllar bugünlerin de geçeceğini söylüyor. Zaman birilerini haklı çıkarırken birilerini üzecek.

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