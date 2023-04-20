Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Bu Altcoinde Yüzde 200 Artış! Altcoin Bu Gelişme İle Uçuşa Geçti!

Bu Altcoinde Yüzde 200 Artış! Altcoin Bu Gelişme İle Uçuşa Geçti!

Kripto para projesi açıkladığı haberinin ardından fiyatı uçuşa geçti! Yüzde 200 oranına varan artışın sebebi ne? Token yükselmeye devam edecek mi?
13:40
20 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir merkezi olmayan finans (DeFi) projesi için planlanan yaklaşan bir ağ güncellemesinin haberi, altcoinin fiyatını yükselişe geçirdi. İşte üç haneli kazançlar kaydeden proje!

XRD’de Yüzde 200 Artış!

Yapılan yeni bir duyuruya göre, Radix (XRD) ekosistemi 31 Temmuz civarında Olympia’dan Babylon’a yükseltme yapmayı planlıyor. Kripto para projesi tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Babylon yükseltme tarihi onaylandı: 31 Temmuz 2023. Olympia’dan Babylon’a yükseltme, küresel Web3 ve DeFi’nin ana akım yetenekli bir kullanıcı ve geliştirici deneyimiyle ‘teknoloji demosu’ aşamasından çıkmasının yolunu açacak.

11 Nisan tarihinde yapılan yükseltme duyurusu sonrasında Radix yaklaşık 0,050 dolar seviyesinden işlem görüyor. Token bu hafta içerisinde %200 oranında bir artışla 0,149 dolara yükseldi. Ayrıca Radix, son 24 saat içerisinde %18,6 oranında düşüşle yazı kaleme alındığında 0,121 dolar seviyelerine geri çekildi.

Babylon Yükseltmesi!

XRD, DeFi lideri Ethereum’a (ETH) rakip olmayı amaçlayan halka açık merkezi olmayan Radix’in kripto para birimidir. Ayrıca kripto para şirketi, Babylon yükseltmesinin ekosistemi geliştiriciler için daha çekici hale getireceğini ileri sürdü. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda şunlar vurgulandı:

İster radikal bir şekilde daha iyi kullanıcı deneyimi, Scrypto, birleştirilebilirliği bozmadan ölçeklenebilirlik, RadFi, isterse basit bir borsa entegrasyonu gibi hafif bir dokunuş olsun, başlangıçta birini Radix’e getiren şey ne olursa olsun, değişmeyen tek şey yapışkan olmasıdır. Birisi oturup Babylon ile gelenlerle ilgilenmeye başlar başlamaz, bağımlısı olması an meselesi ve haklı olarak da öyle! Oyun değişmek üzere ve insanların bunun farkına varmasını izlemek her seferinde heyecan verici.

Öte yandan lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) genel kripto piyasaları ile iyi bir yükseliş ivmesi kazanmıştı. Ancak kripto para devlerindeki yükseliş yatırımcıların isteklerine tam olarak bir karşılık vermeyip kazanımlarının bir kısmını kaybetti. Yaşanan düşüş sonrasında BTC, 30.000 doların  altın düşerken, Ethereum’da 2.000 dolarlık kilit seviyeyi aşağı yönlü kırdı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Beklenen Sinyal Geldi! 0,42 Dolar Civarında Fiyatlanan Bu Altcoin 0,55 Dolara Yürüyor!
Beklenen Sinyal Geldi! 0,42 Dolar Civarında Fiyatlanan Bu Altcoin 0,55 Dolara Yürüyor!
Bitcoin (BTC), 29.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Bitcoin (BTC), 29.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Hazır Olun! Dogecoin (DOGE) Hazırlık Aşamasında Olabilir! Hedef Seviye Ne?
Hazır Olun! Dogecoin (DOGE) Hazırlık Aşamasında Olabilir! Hedef Seviye Ne?
Dünyaca Ünlü Şirketten Popüler Altcoin İçin Bomba Rapor! Sakın Satmayın!
Dünyaca Ünlü Şirketten Popüler Altcoin İçin Bomba Rapor! Sakın Satmayın!
Bu Altcoin Son Duyurusu İle Heyecanlandırdı! Önemli Bir Kilometre Taşını Daha Aştı!
Bu Altcoin Son Duyurusu İle Heyecanlandırdı! Önemli Bir Kilometre Taşını Daha Aştı!
Dünyanın En Büyük Kripto Opsiyon Borsası Deribit Bombayı Patlattı! 24 Nisan’da Geliyor!
Dünyanın En Büyük Kripto Opsiyon Borsası Deribit Bombayı Patlattı! 24 Nisan’da Geliyor!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Satış Baskısı Yoğunlaştı! Kripto Para Yatırımcısı Korkmalı mı?
Bitcoin ve Altcoin’lerde Satış Baskısı Yoğunlaştı! Kripto Para Yatırımcısı Korkmalı mı?
4 günde 4500 Kat Kazanç! Sıradaki Bu Altcoin Olabilir!
4 günde 4500 Kat Kazanç! Sıradaki Bu Altcoin Olabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoin Grafiği İle Yatırımcısını Endişelendiriyor! Yeni Bir Düşüş Görülebilir!
En İyi Hedef 0,295 Dolar! Binance Borsasındaki Bu Altcoin Hareketlenebilir!
Ne Olacak Bu XRP’nin Hali? XRP Yükselecek Mi? Grafikler XRP Hakkında Ne Söylüyor?
Solana Fiyat Analizi: SOL İçin Sırada Ne Var?
Her An Olabilir! Teknik Bu Altcoin “En Az Yüzde 20 Yükselecek” Diyor!
Güncel NFT Haberleri
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023