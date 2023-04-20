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Bir merkezi olmayan finans (DeFi) projesi için planlanan yaklaşan bir ağ güncellemesinin haberi, altcoinin fiyatını yükselişe geçirdi. İşte üç haneli kazançlar kaydeden proje!

XRD’de Yüzde 200 Artış!

Yapılan yeni bir duyuruya göre, Radix (XRD) ekosistemi 31 Temmuz civarında Olympia’dan Babylon’a yükseltme yapmayı planlıyor. Kripto para projesi tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Babylon yükseltme tarihi onaylandı: 31 Temmuz 2023. Olympia’dan Babylon’a yükseltme, küresel Web3 ve DeFi’nin ana akım yetenekli bir kullanıcı ve geliştirici deneyimiyle ‘teknoloji demosu’ aşamasından çıkmasının yolunu açacak.

11 Nisan tarihinde yapılan yükseltme duyurusu sonrasında Radix yaklaşık 0,050 dolar seviyesinden işlem görüyor. Token bu hafta içerisinde %200 oranında bir artışla 0,149 dolara yükseldi. Ayrıca Radix, son 24 saat içerisinde %18,6 oranında düşüşle yazı kaleme alındığında 0,121 dolar seviyelerine geri çekildi.

Babylon Yükseltmesi!

XRD, DeFi lideri Ethereum’a (ETH) rakip olmayı amaçlayan halka açık merkezi olmayan Radix’in kripto para birimidir. Ayrıca kripto para şirketi, Babylon yükseltmesinin ekosistemi geliştiriciler için daha çekici hale getireceğini ileri sürdü. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda şunlar vurgulandı:

İster radikal bir şekilde daha iyi kullanıcı deneyimi, Scrypto, birleştirilebilirliği bozmadan ölçeklenebilirlik, RadFi, isterse basit bir borsa entegrasyonu gibi hafif bir dokunuş olsun, başlangıçta birini Radix’e getiren şey ne olursa olsun, değişmeyen tek şey yapışkan olmasıdır. Birisi oturup Babylon ile gelenlerle ilgilenmeye başlar başlamaz, bağımlısı olması an meselesi ve haklı olarak da öyle! Oyun değişmek üzere ve insanların bunun farkına varmasını izlemek her seferinde heyecan verici.

Öte yandan lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) genel kripto piyasaları ile iyi bir yükseliş ivmesi kazanmıştı. Ancak kripto para devlerindeki yükseliş yatırımcıların isteklerine tam olarak bir karşılık vermeyip kazanımlarının bir kısmını kaybetti. Yaşanan düşüş sonrasında BTC, 30.000 doların altın düşerken, Ethereum’da 2.000 dolarlık kilit seviyeyi aşağı yönlü kırdı.