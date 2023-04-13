Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının yüzü son gelen verilerin ardından gülüyor ve Bitcoin (BTC) halen 30.000 doların üstünde. Heyecan verici 4 aylık hareket şimdi altcoinlerde tatmin edici yükselişlere zemin hazırlıyor gibi görünüyor. Bitcoin paritesinde değer kazanan bazı altcoinler yakında BTCD cephesinde gevşeme umudunu artırıyor. Peki hangi altcoin bugün kırdığı dirençle dikkatleri üstüne çekti.

Fantom (FTM)

FTM Coin fiyatı yaklaşık 1 ay önce 0,31 dolara düşmesinden bu yana %60 oranında toparlandı. On-chain veriler hemen sönmeyecek bir rallinin başlamış olabileceğini gösteriyor. Uzun vadeli FTM Coin yatırımcıları ikiye katlanırken fiyat gözünü daha yükseklere dikti. 7 Nisan’da Fantom ekibi, doğrulayıcı stake gereksinimini azaltmaya yönelik bir topluluk önerisi duyurdu. Teklif kabul edilirse, doğrulayıcı stake limiti 500.000 FTM’den 50.000 FTM’ye kadar düşürülecek.

Yeni öneri iki büyük sonuç doğuruyor. Birincisi ağ merkeziyetsiz hale gelecek. İkincisi ise doğrulayıcı olmak isteyen ancak 500 bin FTM Coin biriktiremeyen yatırımcılar çok daha düşük bir rakama doğrulayıcı olabilecek. Peki bunun fiyata katkısı ne? Muhtemelen borsadaki arzın kilitlenmek için dışarı çıktığını göreceğiz. Düşen borsa arzı daha alıcılar için daha az FTM anlamına gelecek.

FTM Coin Yorum

On-chain veriler ve son fiyat hareketleri, uzun vadeli sahiplerin ve kripto balinalarının şu anda stake edilen coinlerde ağ çapında meydana gelen artıştan potansiyel fiyat kazançlarını ön plana çıkardığını gösteriyor. Sadece haberin dolaşıma girmesi bile yukarıda saydığımız 2 gerekçeden dolayı fiyatın artmasını bekleyenleri harekete geçirdi. Peki netice? FTM Coin fiyatı nihayet 0,5 dolar direncini aştı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada halen direnç bölgesinin üstünde bulunuyordu.

Santiment tarafından derlenen verilere göre, Fantom balinaları uzun vadeli pozisyonlarını ikiye katlıyor gibi görünüyor. FTM biriktirme dalgası, 10 milyon ila 100 milyon coin tutan balinalar arasında Ocak ayı ortasında başladı. Bu balinalar 18 Ocak ve 4 Nisan tarihleri arasında bakiyelerini 470 milyon FTM artırdı.

IntoTheBlock’un aşağıdaki Break Even Fiyat dağılımı, FTM’nin önemli bir dirençle karşılaşmadan önce 0,72 dolara doğru hareket edebileceğini gösteriyor.

FTM, 0,52 $ civarında 68 milyon coin satın alan 2.400 adresin mevcut direncinin üzerine çıkabilirse bir boğa rallisine başlayabilir. Bu gerçekleşirse, fiyat 0,72 dolara doğru yükselebilir. Ancak bu seviye zorlayıcı bir direnç gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.