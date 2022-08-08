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Kripto para piyasaları çarşamba gününe yaklaştıkça daha da güçleniyor. Kral kripto para birimi nihayet 24.000 doların üzerinde alıcı buluyor. Son 24 saatte ise 24.200 dolar direncinin üzerine çıktı ve bu bölgeye yakın seyrediyor. Ethereum ise günlerdir belirttiğimiz gibi 1.800 doların üzerini hedefliyordu ve nihayet bu bölgeyi aştı. Şimdi hedefte 2.000 ve 2.500 seviyeleri var. Ancak bir altcoin var ki, yatırımcıları yeni ATH konusunda aşırı iyimser ve haksız da değiller.

Optimism (OP)

Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisinin öncü sinyalleri piyasayı rahatlatıyor. Uzmanlara göre temmuz ayı enflasyonu düşük gelecek ve FED’in şahin görünümü zayıflayacak. Elbette ne olacağını çarşamba günü 15:30’da göreceğiz. Eğer enflasyon zirveyi bulduysa Eylül ayındaki toplantıya kadar yatırımcılar cüzdanlarının büyüdüğünü görebilir. Ancak %2 enflasyon hedefine ulaşılması ve tüm bu baskının sona ermesi için çok daha uzun bir yol var.

OP token ATH seviyesine ulaşmak için 2 dolar bölgesinde geziniyor. Son ralliden önce 2 büyük müjdenin fiyata etki edebileceğinden bahsetmiştik. Nitekim bu haberi duyurduktan birkaç saat sonra OP hızla toparlanmaya başladı ve günler içinde etkileyici bir büyüme yaşadı. Peki bundan sonra neler olacak? Optimism için on-chain verileri neler söylüyor?

Optimism (OP) Yorum

Optimism protokolü son bir ay içinde muazzam bir şekilde büyüdü. 2022’de, aşağı yönlü rüzgarlara rağmen daha da yükseldi. OP token ödülleri, daha fazla genişlemenin devam ettiği üç protokolde (Aave, Velodrome ve PoolTogether) mevcuttur. Ayrıca, OP tokeninin dolaşımdaki arzının yaklaşık %10,8’i yönetim ve ortak fonlarına tahsis edilir. Yaklaşık 890 milyon dolar değerindeki bu fon, ekosistemi büyütmek için kullanılacak.

Bir başka ilginç gelişme, en iyi Optimism protokollerindeki dramatik fiyat artışlarıdır. AAVE’nin fiyatı, Haziran dip seviyesinden bu yana %120 değer kazandı. Synthetix (SNX) ve Uniswap (UNI) gibi diğer protokoller sırasıyla %180 ve %170 arttı.

Ayrıca artan Optimism geliştirici faaliyeti tokenin güçlü duruşunu da destekliyor. Bedrock’un piyasaya sürülmesi, “şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş roll-up tasarımı” olarak kabul edildiği için kullanıcıları etkiledi. Bedrock, işlem verilerini Ethereum’a yayınlarken işlem ücretlerinden tasarrufu hedefliyor.

Sonuç olarak iyileşen piyasa koşulları, protokolün büyüyen ekosistemi fiyat için yeni zirveler vadediyor. Yatırımcıların ATH konusunda iyimser olmak için iyi nedenleri var.