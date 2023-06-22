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CoinList tarafından ön satışı yapılan Gods Unchained (GODS), kısa süre önce önemli bir gelişme ile ciddi fiyat yükselişi yakaladı. Dünyanın en büyük oyun platformlarından ve şirketlerinden olan Epic Games, NFT kart oyunu olarak görülen GODS’ı resmen desteklemeye başladı.

GODS Coin, Yükselişe Geçti

Immutable Games bünyesindeki Web3 odaklı blockchain oyunu, Epic Games Store’da yerini aldı. Epic Games, 200 milyondan fazla müşteri ile kullanıcıya sahip ve blockchain tabanlı bir oyunun buraya girişi kesinlikle söz konusu kripto para projesi için büyük bir başarı olarak görülüyor.

Aslında Heartstone isimli dünyaca ünlü oyunun bir benzeri olan kart odaklı blockchain oyunu, Ethereum katman-2 ağı olan Immutable üzerinde bütün işlemleri gerçekleştiriyor. Immutable X ağının NFT’ler için işlem ücreti içermeyen yapısı ise bunun gibi oyunların oynanmasını çok daha kolay ve maliyetsiz kılıyor.

2019 yılında piyasaya giriş yapan proje, bu haber ile kısa sürede %30’a varan yükseliş yakaladı ancak şu an %23 seviyesinde konsolidasyon yaşıyor. GODS, boğa döneminde ise 8,80 dolara kadar ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı ve bu rekorun üzerinden 1 yıl ile %98’lik bir zarar geçti. GODS an itibarıyla bu fiyatın %98 gerisinde ve aslında gidecek hala çok yeri, kıracak çok fazla rekoru var.

Oyun Odaklı Blockchain Projeleri

GODS özelinde yaşanan bu yükseliş, Immutable X‘e de (IMX) yaradı ve IMX %7 yükseliş ile 0,7 doları gördü. Peki benzer yükselişi önümüzdeki günlerde hangi projelerden görmek mümkün olabilir? Oyun odaklı kripto para projelerine bakıldığında, Apecoin (APE), Verasity (VRA) ve tabii ki Gala (GALA) ön plana çıkıyor. Özellikle APE. ve GALA toplam piyasa değeri açısından üst sıralarda yer alsa da yeni bir DeFi ve oyun rallisi, bunları bir üst noktaya taşıyabilir.

GODS gibi projelerin Epic Games gibi ana akım platformlarda listelenmesi ve oynanması, diğer oyunlara yönelik ilgiyi artırabilir. Kripto paraların ana akım kabulü sürecini de hızlandırması beklenen bu güzel haber, diğer GameFi projelerine yansıyacaktır. Öne çıkan adaylar arasında ise APE, VRA, GALA, RON, MAGIC, PYR ve ALICE yer alıyor gibi gözüküyor.