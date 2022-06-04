X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Bu Altcoin Piyasaya Meydan Okudu! Balinalar Hücum Etti!

Bu altcoin Haziran ayı içinde önemli bir güncelleme yapacak ve balinalar yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın yıldızı olan altcoin ve önemli detaylar.
14:30
4 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları yönünü aşağıya çevirmişken akıntının tersine yüzen istisnalar da elbette var. Bu altcoin son 7 günü çift haneli kazançlar kapatıyor. Peki yükselişi tetikleyen gelişme neydi? Bu ay yapılması planlanan yükseltmenin detayları neler? İşte detaylar.

Cardano (ADA)

Haftanın yıldızlarından biri Cardano oldu. Cardano (ADA), yaklaşmakta olan Vasil Hard Fork‘un yatırımcıları ve geliştiricileri cezbetmesi nedeniyle bu hafta en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer aldı. Token son yedi gün içinde %24 artışla 0,562 dolardan işlem görüyor. Bu hafta ilk 50 kripto para biriminden çok daha iyi performans gösterdi.

ADA’nın bu haftaki rallisine bir dizi faktör fayda sağladı. Bunlardan en yaygın olanı, kullanıcıların USDC‘yi Cardano’ya taşımasına olanak tanıyan yeni bir Ethereum köprüsüydü. Yatırımcılar ayrıca çekici bir değerlemeyi temsil eden bir ayın en düşük seviyesi olan 0,46 dolardan önemli miktarda ADA satın aldı.

Cardano (ADA) Balinaları

Blockchain analitik firması Santiment’ten gelen veriler, tokenin son rallisinin balina alımındaki artıştan kaynaklandığını gösteriyor. Balina etkinliği Cuma günü bir artış gördü ve zincirde birkaç saat içinde yaklaşık 160 balina cüzdanı işlem gördü. ADA fiyatı bu hafta 0,67 dolarda oldukça iyi bir zirve yaptı.

Tokene artan balina ilgisi, Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson‘ın olumlu yorumlarından kaynaklanabilir. Github’dan gelen veriler, Cardano’daki geliştirme faaliyetinin bu hafta başlarında rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor. Bu, ADA fiyatlarında büyük bir sıçrama ile aynı zamana denk geldi.

Ek olarak, Hoskinson, 9 Haziran’daki Consensus konferansı sırasında açıklanacak olan yeni özelliklerle ilgili de bazı bilgiler verdi. Hoskinson, Vasil hard forkuyla birlikte geliştiricilerin işinin çok daha kolaylaşacağını ve ağdaki aktif uygulama sayısının artacağını düşünüyor. Geliştirici deneyimini iyileştiren bu hard fork geçtiğimiz yıl yapılan Alonzo yükselmesinden sonraki en önemli güncellemedir. Cardano, hali hazırda Ethereum tamamen PoS mekanizmasına geçmediği için bu algoritmayı kullanan en değeri akıllı sözleşme platformudur.

Vasil hard forkun Haziran ayı bitmeden piyasaya sürülmesi bekleniyor. Önemli bir hatırlatma yapalım, Alonzo öncesinde ciddi artış gösteren fiyat yükseltmenin ardından ciddi anlamda düşüş yaşamıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Cardano Kurucusu İle Elon Musk Tartışması!
Cardano Kurucusu İle Elon Musk Tartışması!
Cardano’da Son Gelişmeler: Test Sürümü Yolda!
Cardano’da Son Gelişmeler: Test Sürümü Yolda!
Güncel Piyasa Verileri ve On-Chain Metrikleri: Cardano (ADA) Güncel Teknik Görünüm!
Güncel Piyasa Verileri ve On-Chain Metrikleri: Cardano (ADA) Güncel Teknik Görünüm!
Cardano Yükseltmesi: ADA Ralli Yapıyor!
Cardano Yükseltmesi: ADA Ralli Yapıyor!
Cardano Ağında Yeni Gelişme: ADA Yükselişe Geçti!
Cardano Ağında Yeni Gelişme: ADA Yükselişe Geçti!
Cardano’nun Geleceği Var Mı? ADA 100 Dolar Olur Mu?
Cardano’nun Geleceği Var Mı? ADA 100 Dolar Olur Mu?
Alonzo Gibi Olur Mu? Cardano (ADA) ve Yeni Hard Fork!
Alonzo Gibi Olur Mu? Cardano (ADA) ve Yeni Hard Fork!
Cardano’da (ADA) ”Fincan-Kulp” Formasyonu Belirdi: ADA Ne Yöne Gidecek?
Cardano’da (ADA) ”Fincan-Kulp” Formasyonu Belirdi: ADA Ne Yöne Gidecek?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Pixelmon NFT’leri Geri mi Dönüyor?
Eurovision Galibi Kalush’un Çiftte NFT Zaferi!
Opensea’de Deprem Etkisi Yaratan Olay!
OpenSea Eski Ürün Başkanının Başı Dertte!
Son Teknik Analizler
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Bitcoin, Ethereum ve Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
IMF Raporunda “DeFi” Vurgusu: Potansiyel Fayda ve Riskler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022