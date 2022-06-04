Bu altcoin Haziran ayı içinde önemli bir güncelleme yapacak ve balinalar yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın yıldızı olan altcoin ve önemli detaylar.

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Kripto para piyasaları yönünü aşağıya çevirmişken akıntının tersine yüzen istisnalar da elbette var. Bu altcoin son 7 günü çift haneli kazançlar kapatıyor. Peki yükselişi tetikleyen gelişme neydi? Bu ay yapılması planlanan yükseltmenin detayları neler? İşte detaylar.

Cardano (ADA)

Haftanın yıldızlarından biri Cardano oldu. Cardano (ADA), yaklaşmakta olan Vasil Hard Fork‘un yatırımcıları ve geliştiricileri cezbetmesi nedeniyle bu hafta en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer aldı. Token son yedi gün içinde %24 artışla 0,562 dolardan işlem görüyor. Bu hafta ilk 50 kripto para biriminden çok daha iyi performans gösterdi.

ADA’nın bu haftaki rallisine bir dizi faktör fayda sağladı. Bunlardan en yaygın olanı, kullanıcıların USDC‘yi Cardano’ya taşımasına olanak tanıyan yeni bir Ethereum köprüsüydü. Yatırımcılar ayrıca çekici bir değerlemeyi temsil eden bir ayın en düşük seviyesi olan 0,46 dolardan önemli miktarda ADA satın aldı.

Cardano (ADA) Balinaları

Blockchain analitik firması Santiment’ten gelen veriler, tokenin son rallisinin balina alımındaki artıştan kaynaklandığını gösteriyor. Balina etkinliği Cuma günü bir artış gördü ve zincirde birkaç saat içinde yaklaşık 160 balina cüzdanı işlem gördü. ADA fiyatı bu hafta 0,67 dolarda oldukça iyi bir zirve yaptı.

Tokene artan balina ilgisi, Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson‘ın olumlu yorumlarından kaynaklanabilir. Github’dan gelen veriler, Cardano’daki geliştirme faaliyetinin bu hafta başlarında rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor. Bu, ADA fiyatlarında büyük bir sıçrama ile aynı zamana denk geldi.

Ek olarak, Hoskinson, 9 Haziran’daki Consensus konferansı sırasında açıklanacak olan yeni özelliklerle ilgili de bazı bilgiler verdi. Hoskinson, Vasil hard forkuyla birlikte geliştiricilerin işinin çok daha kolaylaşacağını ve ağdaki aktif uygulama sayısının artacağını düşünüyor. Geliştirici deneyimini iyileştiren bu hard fork geçtiğimiz yıl yapılan Alonzo yükselmesinden sonraki en önemli güncellemedir. Cardano, hali hazırda Ethereum tamamen PoS mekanizmasına geçmediği için bu algoritmayı kullanan en değeri akıllı sözleşme platformudur.

Vasil hard forkun Haziran ayı bitmeden piyasaya sürülmesi bekleniyor. Önemli bir hatırlatma yapalım, Alonzo öncesinde ciddi artış gösteren fiyat yükseltmenin ardından ciddi anlamda düşüş yaşamıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.