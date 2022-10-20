Coinbase borsası bu altcoin için büyük bir teşvik duyurdu. Peki ama bunu neden yapıyor?

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ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase büyük teşvik planını açıkladı. Komisyon kazançlarından feragat edecekler. Binance borsasının BTC için işlem ücretlerini sıfırlaması piyasadaki işlem hacmini önemli ölçüde artırdı. Beklenen olmadı, satışlar arttı ancak yatırımcıların günlük işlemleri yoğunlaşmış oldu. Ve Binance ciddi miktarda gelirden feragat etti. Coinbase bunun kadar büyük olmasa da önemli bir adım attı.

Coinbase’in Desteklediği Altcoin

Kripto para borsası bugün yaptığı açıklamada, stablecoin’in daha geniş küresel kabulünü teşvik etmek amacıyla herhangi bir fiat para biriminde yapılan USD Coin (USDC) satışları ve satın alımları için komisyon ücretlerinden feragat edeceğini söyledi. Örneğin TL veya USD, EURO ile USDC aldığınızda/sattığınızda Coinbase sizden işlem ücreti almayacak. Şirketin politika değişikliği hemen yürürlüğe girecek.

Duyuruda şunlar yazıyordu;

“Kullanıcılar genellikle yerel para birimlerini USDC’ye dönüştürme sürecinde ücret ödemek zorundadır ve bu, daha geniş uluslararası benimsemenin önünde bir engeldir. Bunu düzeltmenin ve USDC’nin uluslararası alanda benimsenmesini hızlandırmanın yolu, tüm kullanıcılar için küresel parite oluşturmaktır.”

USDC Teşviki

İşlem ücretleri özellikle enflasyonla boğuşan ve hiperenflasyonun ne olduğu yaşayarak gören ülkelerdeki insanlar için önemlidir. 1 dolar komisyon ödeyen bir kullanıcı aylık 300 doların altında maaş alıyorsa bu onun için büyük bir paradır. Türkiye dahil birçok ülkede asgari ücret belirttiğimiz rakamın altında veya buna yakındır.

Küresel benimsemeyi hızlandırma çabası, USDC’nin pazar payının kısmen USDC’ye alternatif olan BUSD’ye kaptırmasının ardından geliyor. Binance borsası USDC paritelerinin kaldırarak likiditeyi artırmak için yatırımcıları BUSD paritelerine yönlendirdi. Bu hareket rezervlerindeki ticari kağıtları sıfırlayan Tether’e olan ilgiyi artırdı. Coinbase borsasının son hamlesi özellikle zor günler yaşayan ekonomik darboğazdaki ülke vatandaşlarından büyük ilgi görebilir. İtibari para birimlerinin dolar karşısındaki fiyat hareketlerini kazanç için değerlendirmek isteyen kullanıcılar komisyon ödemediği için %0,001 gibi kazançlar için bile gün boyu işlem yapmak isteyecektir. Nitekim bu özelliği sebebiyle Türkiye de popüler olan bir borsanın (USDT işlemlerinden komisyon almıyordu) işlem hacminin büyük kısmı USDT paritesinden geliyordu. Ardından sahibi yurt dışına kaçtı ve yargılaması devam ediyor.