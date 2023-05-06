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  •   Bu Altcoin İçin Satış Alarmı! Hem Kurucu Ortağı Hem Arkasındaki Vakıf Son İşlemleri İle Şok Etti!

Bu Altcoin İçin Satış Alarmı! Hem Kurucu Ortağı Hem Arkasındaki Vakıf Son İşlemleri İle Şok Etti!

Özet

  • Vitalik Buterin ve Ethereum Vakfı'ının 30 milyon dolar değerindeki ETH'yi borsaya aktararak sattığını bildirdi.
  • Ethereum ekosistemindeki iki önemli figürün yaptığı büyük satışların ortasında ETH'nin 2 bin doları geçmenin eşiğinde olduğu değerlendiriliyor.
  • Öte yandan başlayan memecoin çılgınlığı ise yakımı yapılan ETH miktarının büyük oranda artmasına neden oldu.
13:38
6 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Büyük kripto para işlemlerini ve “akıllı para” olarak adlandırılan büyük cüzdan adreslerinin yaptıkları işlemleri takip eden veri analiz platformu Lookonchain tarafından paylaşılan verilere göre, Vitalik Buterin dev kripto para borsası Kraken’e yaklaşık yarım milyon değerinde Ethereum (ETH) aktardı. Buterin’in bu işleminin hemen ardından Ethereum’un arkasındaki organizasyon olan Ethereum Vakfı da aynı şeyi yaptı ve Kraken’e çok daha yüksek miktarda, yaklaşık 30 milyon dolar değerinde ETH aktardı. Piyasa değeri ile en büyük altcoin olan ETH, bin 960 dolar seviyesinde işlem görürken on-chain veri şirketi Santiment, altcoin’in 2 bin doların üzerine çıkmanın eşiğinde olduğunu bildirdi.

Vitalik Buterin ve Etehreum Vakfı ETH Satıyor

Lookonchain, Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin‘e ait vitalik.eth cüzdan adresinden yaklaşık 400 bin dolar değerinde 200 ETH’nin ABD merkezli dev kripto para borsası Kraken’e aktarıldığını bildirdi. Buterin’in bu işleminin ardından Ethereum Vakfı da yaklaşık 30 milyon dolar değerinde 15 bin ETH kripto para borsasına aktardı. Buterin ve Ethereum Vakfı böylece 30 milyon doların üzerinde ETH’yi kripto para borsasına aktarmış oldu.

Veriler, Buterin’in zaman zaman aşağı yukarı aynı miktarlarda ETH‘yi sattığını ortaya koyuyor. Ethereum’un kurucu ortağı Şubat ayının ortasında stablecoin USDC’de karşılığında yaklaşık 325 bin dolar karşılığında 210 ETH satmış, bu satışı da Kraken’de yapmıştı. ETH o dönemde bin 545 dolardan işlem görüyordu. Bu satış işleminin hemen ardından 13 Mart’ta ise yine Kraken’e 200 ETH daha taşıyarak coin başına bin 656 dolardan satış yapmıştı.

Ethereum 2 Bin Doları Aşmanın Eşiğinde

On-chain veri platformu Santiment, kripto para borsalarına olan ETH akışının son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Veri platformunun analiz ekibine göre bu, 2022’nin Kasım ayının başında yaşanan FTX‘in çöküşü ve Eylül ortasındaki The Merge güncellemesinin sonrasında olduğu gibi volatilite artışının işareti.

Santiment ekibi bu değerlendirmenin hemen ardından kripto para borsalarına olan ETH akışının geçen yılın Kasım ayından bu yana en yüksek seviyede olduğu dönemde en büyük altcoin’in artık BTC‘den ayrışma belirtileri gösterdiğini ve 2 bin doların üzerine çıkmanın eşiğinde olabileceğini ekledi.

Tüm bunlarla birlikte son dönemde rekor miktarda ETH’nin yakımı yapılıyor. Bu durum şu anda kripto para dünyasını meşgul eden, PEPE gibi coin’lerin başı çektiği memecoin sezonunun bir sonucu ve çoğu memecoin’in Ethereum ağı üzerinde çalışıyor olması yakılan ETH miktarının artmasına neden oluyor. Piyasa gözlemcileri bunun dolaşımdaki ETH miktarının azalması noktasında önemli bir fırsat olduğu üzerinde duruyor.

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