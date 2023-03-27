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Optimisim temelli borç verme protokolü Kokomo Finance (KOKO), akıllı sözleşmedeki bir boşluğun kullanılarak 4 milyon dolar değerindeki kullanıcı fonuun platformdan çalınmasıyla gündemde. Protokolün ardındaki kişi veya kişilerin bir dolandırıcılık türü olan “exit scam” yani “çıkış dolandırıcılığı” yaptığından şüpheleniliyor.

Projenin Sosyal Medya Hesaplarının Tamamı Kapatıldı

Blockchain güvenlik şirketi CertiK, kısa süre önce attığı bir tweet’inde takipçilerini çıkış dolandırıcılığı yapıldığı konusunda uyararak KOKO token’ının birkaç dakika içinde yüzde 95 değer kaybettiğine dikkat çekti. CertiK ayrıca Kokomo Finance’in çökmesinin hemen ardından tüm sosyal medya hesaplarını da kapattığını ekledi.

Olayın izini süren CertiK, KOKO‘nun yaratıcısının ödül hızını sıfırlayarak ve borç alma özelliğini duraklatarak cBTC adlı wrapped’lanmış Bitcoin temelli token’ın akıllı sözleşme koduna saldırdığını belirtti. Bu saldırıyı “0x5a2d…” ile başlayan bir cüzdan adresinin 7 binden fazla Sonne Wrapped Bitcoin (So-WBTC) harcamak için yeni cBTC işlemini onaylaması takip etti. Güvenlik şirketine göre, saldırgan daha sonra So-WBTC’yi 0x5a2d… cüzdan adresine swap’lamak için başka bir komut çalıştırarak 4 milyon doları cebe indirmiş oldu.

Bir CertiK sözcüsü yaşanılan çıkış dolandırıcılığıyla şimdiye kadar Optimisim’de tespit edilen en büyük olayın kaydedildiğini belirtti.

Güncel veriler KOKO’nun bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 98,7 düşüşle 0,00065245 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

Çıkış Dolandırıcılığının Hemen Öncesi

Kokomo Finance, Optimism üzerinde yatırımcıların Wrapped Bitcoin (wBTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve Dai (DAI) ile işlem yapılabildiği, açık kaynaklı ve gözetim dışı bir borç verme protokolüdür. Son günlerde hızla yükselen Kokomo Finance başta CoinGecko ve DefiLlama gibi kripto veri platformlarının projenin 25 Mart tarihinde Optimism üzerinde yayına girmesinden kısa bir süre sonra resmi olarak takip etmeye başladı.

Eldeki son veriler, KOKO fiyatının yüzde 97’nin üzerinde düşmeden önce Kokomo Finance’te 2 milyon dolardan fazla paranın kilitli olduğunu ortaya koyuyor.