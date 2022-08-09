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Kripto para piyasalarındaki en büyük stablecoinlerden birinin arkasındaki şirket olan Circle desteğini açıkladı. Ethereum için yaklaşan Merge bazı kötü niyetlileri de harekete geçirdi. Madencilerin oluşturduğu ittifak şaşırtıcı olmayan şekilde Justin Sun tarafından da destekleniyor. Peki Ethereum cephesinde son gelişmeler neler? Ağ bölünecek mi? Detaylar haberimizde.

USDC Desteğini Açıkladı

Popüler stablecoinin arkasındaki şirket olan Circle yaklaşmakta olan Merge’e destek verdiğini açıkladı. Şirket, daha az enerji tüketen Ethereum’u heyecanla beklediğini de söyledi. Circle, birleşme sonrası sadece Ethereum Proof of Stake (PoS) zincirini destekleyecek. Peki ikinci bir zincir daha mı olacak? Buna da değineceğiz. Bu haftanın başlarında, Ethereum ağı Chainlink’ten de büyük bir destek almıştı.

Kripto şirketi, birleşme sonrası yalnızca Proof of Stake konsensüs katmanını destekleyeceğini söyledi. ETH hard forklarına destek sunmayacağını söyledi. USDC tarafından yapılan açıklamanın tamamını aşağıda görüyorsunuz.

“Ethereum “The Merge” etkinliğine yaklaştıkça, ağın azaltılmış enerji tüketimi profilinin yanı sıra kilidini açacağı gelecekteki ölçeklendirme fırsatlarından heyecan duyuyoruz. USDC, Ethereum’da yayınlanan en büyük dolar destekli stablecoindir ve USDC’nin ihraççısı olarak Circle, birleşme sonrası yalnızca Ethereum kanıtı (PoS) zincirini desteklemeyi amaçlamaktadır.”

Ethereum Bölünecek Mi?

Geçmişte buna benzer şeyleri çok yaşadık. Örneğin ETC, bir Ethereum forkudur veya BCH aynı şekilde Bitcoin forku olarak hayatımıza girdi. Yani madenciler ve bu süreçten para kazanmak isteyen bazı kesimler Ethereum’un PoS geçişini desteklemek yerine ETHPOW veya farklı bir isimde yeni altcoinle yoluna devam edebilir. Asıl Ethereum, PoS ile yoluna devam ederken birileri Ethereum’u forklayacak ve bugünkü haliyle yoluna devam etmesini sağlayacak.

Ethereum (ETH) topluluğu PoS geçişi konusunda kenetlenmiş durumda ve topluluğun desteğini alamayan hard forkun pek bir anlam ifade etmesi beklenmiyor. Ethereum sahipleri eğer madenciler tarafından hard fork yapılırsa eski ağdaki varlıkları kadar ETHPOW veya farklı isimdeki tokeni airdrop olarak alacak. Bu yeni coin için daha şimdiden destek açıklayan borsalar var. Bunların başında da kriptonun en tartışmalı isimlerinden olan Justin Sun geliyor. Sun, kendi borsasında ETHPOW desteğinin olacağını söyledi.

Birleşme sonrası airdrop ile alternatif ve muhtemelen çok daha az değerli olacak ETH’yi almak isteyen yatırımcılar ilerleyen güçlerde bir talep patlamasına neden olabilir. BCH süreci BTC fiyatına fazlasıyla olumlu etki etmişti.