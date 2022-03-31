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Avalanche (AVAX) ve Ethereum (ETH) Değil Bu Altcoin Balinaların Hedefinde!

Piyasadaki diplerden yararlanması ile bilinen makro yatırımcı balinalar, bu altcoini hedeflerine alarak stoklarını %100'e yakın arttırıyor.
16:45
31 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Litecoin (LTC), balinaların yeniden hedefine girmeyi başarıyor. Dipten alımlarıyla ünlü olan bu makro yatırımcılar, devasa LTC işlemleriyle dikkat çekiyor. Santiment, balinaların son zamanlarda özellikle Litecoin (LTC), Axie Infinity (AXS), Maker (MKR), Chiliz (CHZ) gibi belirli altcoinlere yönlendiğini doğruluyor. Ayrıca Santiment, bu altcoin işlemlerinde %100 artış olduğunu da vurguluyor.

LTC’nin Geçmiş Fiyat Hareketleri

Litecoin, 10 Kasım’da 302 dolara çıktıktan sonra ne yazık ki bu fiyat değeri üzerinde konsolide olamamıştı. Fiyat düşüşleri bu dirençten sonra ardı ardına gelmişti. LTC, 24 Şubat’ta 91.52 dolara kadar düşerek kripto piyasasını şaşırtmıştı. Bu süreçte balinalar, bu düşüşleri fırsat biliyor ve LTC stoklamaya başladığı görülüyor.

Bu yazı yazılırken LTC, son 24 saatteki yaklaşık %1,3 düşüşüyle 131 dolardan işlem görüyor. LTC, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ATH’sine 10 Mayıs 2021’de ulaşmıştı ve 412 dolardan işlem görüyordu. Şu anda LTC’nin fiyatı bu ATH’ye göre %68 kadar altında seyrediyor. Dolayısıyla LTC, piyasa değerine göre ilk 10 kripto para biriminden 21. sıraya kadar bu gelişmelerle geriliyor.

Temkinli İlerleyiş ile LTC

Ancak son fiyat gelişmelerine bakıldığında LTC’nin bir toparlanma içerisinde olduğu da görülüyor. Her ne kadar bugün küçük de olsa bir düşüş görse de LTC, son bir haftada %7’e yakın bir artış sergiliyor. Ayrıca aylık olarak bakıldığında LTC’nin %14.6 kadar arttığı da gözlerden kaçmıyor. Kripto piyasasının piyasa değerine göre önemli olan diğer altcoinleri muazzam boyutlarda artışlar gösterirken LTC, bu yükselişleriyle elbette ki onlara yetişemiyor.

Ancak analistler, hem Litecoin’in ağındaki gelişmeler ve çözümlerle hem de balinaların organik fon girişleri ile LTC’nin yeşil günlere yakın olduğunu savunuyor. LTC, 24 Şubat’tan bu yana toparlanmaya ve yükselmeye çalışıyor. LTC’nin çabaları henüz net bir ivme göstermese de LTC, yavaş adımlarla piyasada temkinli ilerliyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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