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  •   Bu Altcoin Alev Aldı! Dev Kripto Para Borsasından 255 Milyon Dolarlık Büyük Hamle!

Bu Altcoin Alev Aldı! Dev Kripto Para Borsasından 255 Milyon Dolarlık Büyük Hamle!

Özet

  • Kripto para borsası OKX, OKB token'i için 21'nci geri alım ve yakım işlemini gerçekleştirdi.
  • Bu işlemle yaklaşık 255 milyon dolar değerinde 6.14 milyon OKB token'i yakıldı.
  • OKB, OKX ekosistemini destekleyen ve avantajlar sunan özel bir hizmet token'idir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:50
18 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan OKX‘in kripto para borsasının hizmet token’i OKB (OKB) için beklenen geri alım ve yakımını gerçekleştirdiği bildirildi. Zincir üzeri veriler kripto para borsasının 11 Eylül’de 21’nci OKB geri alımını ve yakımını tamamladığını gösteriyor.

21’nci OKB Geri Alımı ve Yakımı Gerçekleşti

Kripto para borsası OKX, OKB için 21’nci geri alım ve yakım işlemini 11 Eylül’de gerçekleştirdi. OKX, yaklaşık 255 milyon dolar değerinde 6.14 milyon adet OKB’yi geri alarak yaktı. Bu son yakımla birlikte OKB yakımında bir kez daha yeni rekor kırılmış oldu. OKX daha önce mevsimsel piyasa koşulları ve işletme performansına göre yakım yapılacağını belirtse de bu süreçte dikkate alınacak spesifik kuralları belirtmemişti.

OKB, 2.59 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,31 yükselişle 43,25 dolardan işlem görüyor. Veriler OKB’nin fiyatının son 7 günde yüzde 4,38, son 30 günde ise yüzde 1,7 oranında arttığını gösteriyor.

OKB Nedir?

OKB, kripto para borsası OKX’in kendi özel, hizmet token’idir. OKX, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biridir ve OKB token’i platformun ekosistemini desteklemek, teşvik etmek ve çeşitli avantajlar sunmak amacıyla oluşturulmuştur. OKB’nin temel kullanım alanları şunlardır:

  • İşlem Ücreti İndirimi: Kullanıcılar OKX üzerinde işlem yaparken OKB kullanarak işlem ücretlerinde indirimler alırlar.
  • İlk Halka Arz (IEO) Katılımı: OKX, bazı projelerin IEO’larını gerçekleştirdiğinde, OKB sahiplerine özel avantajlar sunar.
  • Oy Hakkı: OKB sahipleri, platformun geleceği ve gelişimi hakkında kararlar almak için oy kullanabilirler.
  • Kredi İmkanı: OKB sahipleri, OKX üzerinde kredi alabilir ve ticaret yapabilirler.
  • Partnerlikler ve Ekosistem: OKB, OKX ekosistemine entegre edilen çeşitli hizmetler ve projeler aracılığıyla farklı kullanım durumlarına sahiptir.

OKB, OKX kullanıcılarına çeşitli avantajlar sunan ve platformun büyümesini teşvik eden bir kripto para olsa da yatırımcıların herhangi bir yatırım kararı almadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmaları ve riskleri anlamaları gerekmektedir.

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