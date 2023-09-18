Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan OKX‘in kripto para borsasının hizmet token’i OKB (OKB) için beklenen geri alım ve yakımını gerçekleştirdiği bildirildi. Zincir üzeri veriler kripto para borsasının 11 Eylül’de 21’nci OKB geri alımını ve yakımını tamamladığını gösteriyor.
İçerik Rehberi
Kripto para borsası OKX, OKB için 21’nci geri alım ve yakım işlemini 11 Eylül’de gerçekleştirdi. OKX, yaklaşık 255 milyon dolar değerinde 6.14 milyon adet OKB’yi geri alarak yaktı. Bu son yakımla birlikte OKB yakımında bir kez daha yeni rekor kırılmış oldu. OKX daha önce mevsimsel piyasa koşulları ve işletme performansına göre yakım yapılacağını belirtse de bu süreçte dikkate alınacak spesifik kuralları belirtmemişti.
OKB, 2.59 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,31 yükselişle 43,25 dolardan işlem görüyor. Veriler OKB’nin fiyatının son 7 günde yüzde 4,38, son 30 günde ise yüzde 1,7 oranında arttığını gösteriyor.
OKB, kripto para borsası OKX’in kendi özel, hizmet token’idir. OKX, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biridir ve OKB token’i platformun ekosistemini desteklemek, teşvik etmek ve çeşitli avantajlar sunmak amacıyla oluşturulmuştur. OKB’nin temel kullanım alanları şunlardır:
OKB, OKX kullanıcılarına çeşitli avantajlar sunan ve platformun büyümesini teşvik eden bir kripto para olsa da yatırımcıların herhangi bir yatırım kararı almadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmaları ve riskleri anlamaları gerekmektedir.