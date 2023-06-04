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Bitcoin hafta sonu boyunca düşük işlem hacimleri arasında sıkışıp kaldı ancak hala 27.000 doların üzerinde işlem görüyor. Altcoin’ler de günlük ölçekte sakin seyrediyor ancak LDO, INJ ve QNT gibi birkaç tanesi haftalık bazda büyük kazançlar elde etti.

LDO, INJ, QNT Rekor Haftalık Kazançlar

Daha büyük hacimli altcoin’ler hafta sonu boyunca BTC’nin performansını taklit etti, bu da çok az ya da hiç değişken hareket olmadığı anlamına geliyor. Küçük bir günlük gerilemeye rağmen ETH, hafta boyunca bu seviyenin altına ve üstüne düştükten sonra hala tam olarak 1.900 dolar seviyesinde duruyor.

Binance Coin, Ripple, Dogecoin, Polygon, Litecoin, Shiba Inu ve Avalanche son 24 saat içinde %1’den daha az değer kazandı. ADA, SOL ve DOT ise %1-2 arasında bir artış gösterdi.

Dünün en iyi performans gösteren altcoin’i TRON bugün neredeyse %5 oranında sert bir düşüş yaşadı. Grafiklere haftalık ölçekte bakıldığında, birkaç altcoin için farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Lido DAO, Injective ve Quant son yedi gün içinde %15’in üzerinde yükseliş gösterdi.

Ancak toplamda, kripto piyasa değeri son iki günde nispeten durgun kaldı ve 1.150 trilyon dolara yakın seyrediyor.

Bitcoin 27.000 Dolarda Sabit

Bir haftadan kısa bir süre önce, Pazartesi günü, birincil kripto para birimi 28.500 dolar ile üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla sonuçlanan büyük bir yükseliş başlattı. Bu, ABD hükümetinin ülkenin borç tavanına ilişkin olarak vardığı ilk anlaşmanın ardından geldi.

Ancak, varlık yükselişine devam edemedi ve Salı günü 28.000 dolardan geri döndü. Çarşamba günü 1.000 dolarlık önemli bir fiyat düşüşü yaşandı ve bu düşüş bir gün sonra benzer bir düşüşle kendisini tekrar etti. Nihayetinde BTC, Cuma sabahı 26.600 doların altında bir haftalık en düşük seviyeye geriledi.

Boğalar hareketi durdurmayı başardı ve hafta sonu geldiğinde Bitcoin’in kayıpların bir kısmını telafi etmesine yardımcı oldu. Kripto para birimi, tipik olarak düşük hafta sonu işlem hacimlerinin ortasında 27.000 doların hemen üzerinde sıkışıp kaldığı için son iki gün oldukça olaysız geçti. Sonuç olarak, BTC’nin toplam kapitalizasyonu hala 525 milyar dolar seviyesinde ve alcoin’ler üzerindeki hakimiyeti dünle aynı yerde %45,9 seviyesinde oldu.