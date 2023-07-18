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  •   Bu 2 Topluluk Altcoin’i Rokete Bağladı! Biri Yüzde 170 Diğeri Yüzde 300 Yükseldi!

Bu 2 Topluluk Altcoin’i Rokete Bağladı! Biri Yüzde 170 Diğeri Yüzde 300 Yükseldi!

Özet

  • Reddit'in tokenize edilmiş topluluk puanlarının ticaretine izin vermesi 2 altcoin'i uçurdu.
  • Reddit'deki MOON ve BRICK adlı iki topluluk altcoin'i yüzde 100'ün üzerinde yükselerek önemli bir çıkış yaptı.
  • Reddit kullanıcılarına ödül olarak verilen bu altcoinler, serbestçe alınıp satılabiliyorlar.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:04
18 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ünlü sosyal medya platformu Reddit‘in kısa süre önce Hizmet Şartları’nda güncelleme yaparak değişikliğe gitmesiyle tokenize edilmiş topluluk puanları ticaretine açıkça izin vermeye başlaması sonrası 2 topluluk altcoin’i rokete bağlayarak sert şekilde yükseldi.

Topluluk Altcoinler’i MOON ve BRICK Sert Yükseldi

Reddit’in 6.5 milyondan fazla kullanıcıya sahip r/CryptoCurrency alt dizinindeki topluluğun altcoin’i olan Moons (MOON), bu hafta üç haneli bir fiyat artışı kaydetti. Bir analist, etkileyici fiyat artışının olası nedeni olarak Reddit’in hizmet koşullarında yaptığı son değişikliği gösterdi

Kripto veri platformu Coingecko’nun takip ettiği verilere göre SushiSwap, Gate.io ve MEXC’de işlem gören MOON‘un fiyatı yüzde 170 gibi oldukça yüksek bir oranda artarak 0,09 dolardan 0,25 dolara kadar çıktı.

Öte yandan r/Fortnite alt dizinindeki topluluk üyelerine sundukları katkılar için ödül olarak dağıtılan Bricks (BRICK) altcoin’i de iki gün içinde yüzde 300 gibi oldukça yüksek bir oranda yükseldi.

r/CryptoCurrency ve  r/Fortnite alt dizinindeki gönderileri veya yorumları için kullanıcılara ödül olarak dağıtılan ERC-20 token’i MOON ve BRICK, serbestçe alınıp satılabilen, bahşiş olarak verilebilen veya topluluk içinde farklı harcamalar için kullanılabilen bir topluluk token’i olarak hizmet etmektedir. Bu tokenler ayrıca Reddit’in Vault adı verilen Ethereum tabanlı cüzdanında da saklanabilmektedir.

Altcoinler’deki Yükselişin Nedeni

Hafta sonu, r/CryptoCurrency alt dizininde trend olan bir gönderi, Reddit’in hizmet şartlarının değiştiğini ve avatarlar ve Reddit’in topluluk puanları gibi doğrulanmış sanal ürünlerin ticaretine izin verdiğini söyledi. Coingecko’nun kurucu ortağı ve COO’su Booby Ong’a göre, Reddit’te yaklaşan değişikliklerle ilgili spekülasyonlar iki altcoin’in sert şekilde yükselmesine neden oldu.

Ong, “Reddit’in Hizmet Şartları kısa süre önce değişti ve artık Reddit’in tokenleştirilmiş topluluk puanlarının ticaretine açıkça izin veriyor. Bu değişiklik aynı zamanda Reddit’in tokenize edilmemiş coin ve ödüllerinin kaldırılmasıyla birlikte gerçekleşti. Reddit’in topluluk puanları için henüz kesin bir değişiklik duyurulmadı, ancak topluluk Reddit’in topluluk puanlarına daha fazla önem vereceğini düşünüyor. Bu durum MOON ve BRICK tokenleri’nin bu hafta yüzde 100’ün üzerinde yükselmesine neden oldu.” dedi.

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