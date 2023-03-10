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Bugün son derece kritik veriler açıklanacağını haftalardır söylüyorduk. Vakit geldi çattı ve veriler açıklandı. Bugün erken saatlerde büyük bir düşüş yaşayan Bitcoin fiyatı diğer kripto paraları da peşinden sürükledi. Peki şimdi açıklanan veriler yatırımcıların yüzünü güldürecek mi? Fed faiz kararını nasıl etkileyecek?

Fed’in Beklediği Veriler Açıklandı

Powell bu hafta yaptığı konuşmada Cuma günü ve hafta 14 Mart tarihinde açıklanacak verilere göre faiz kararını şekillendireceklerini söyledi. Bugün Tarım Dışı İstihdam ve Saatlik Ücretler verisiyle İşsizlik Oranı açıklandı. Birkaç dakika önce açıklanan veriler kripto paraları da direkt olarak etkileyecek güçteydi.

Tarım Dışı İstihdam : Beklenti altı gelmesi kripto paralarda yükselişi tersi gelmesi düşüşü tetikleyecekti.

: Beklenti altı gelmesi kripto paralarda yükselişi tersi gelmesi düşüşü tetikleyecekti. Saatlik Ücretler: Beklenti altı gelmesi kripto paralarda yükselişi tetikleyecek.

İşsizlik Oranı: Beklenti üstü gelmesi kripto paralarda yükselişi tetikler.

Peki veriler nasıl açıklandı?

Tarım Dışı İstihdam (Açıklanan: 311K) Beklenti: 205K Önceki: 517K

İşsizlik Oranı (Açıklanan: 3,6%) Beklenti: %3,4 Önceki: %3,4

(Açıklanan: 3,6%) Beklenti: %3,4 Önceki: %3,4 Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Açıklanan: 4,6%) Beklenti: 4,7% Önceki: 4,4%

Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üstünde geldi ancak önceki aya göre önemli ölçüde düştü. Diğer taraftan işsizliğin artması pozitif fiyatlamayı destekleyebilir.

Kripto Paralar Ne Olur?

Önceki yıla göre ortalama saatlik kazançlar beklentinin altında arttı ve işsizlik beklentinin üstünde büyüdü. Bu kripto para piyasaları için pozitif bir gelişme ve Fed’in eğer enflasyon 14 Mart tarihinde beklenti seviyesinde gelirse 50bp artış yapmayabileceğini gösteriyor. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda 0,2% oranında arttı ve beklenti 0,3%’idi. Bu da Bitcoin’in yükselişini destekler mahiyetteydi. Tarım Dışı İstihdam 100 bin civarında yüksek gelse de bu iki verideki pozitiflik Bitcoin yükselişini destekledi.

Dolar endeksi verilerin açıklanmasının ardından 104,7 seviyesine düştü ve Bitcoin tekrar 20.000 doları aştı. Saat 17:30’da ABD piyasaları açılacak ve dün bazı hisselerde yaşanan düşüşler nedeniyle oluşan kayıplar da telafi edilebilirse bu durum BTC yükselişini destekleyecek. Önümüzdeki son viraj olarak 14 Mart enflasyon verisi kaldı ve yatırımcılar heyecanla bugünü bekleyecek. Diğer taraftan ufak bir detay, talep kaynaklı artan enflasyon işsizliğin artması ve ücretlerin artış hızının yavaşlamasıyla dizginlenebilir. Fed’in eli bu yüzden güçleniyor.