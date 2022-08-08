X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

BTC, Ethereum, Shiba, Avax ve CEEK Son Durum!

Türk kripto para yatırımcılarının en fazla alaka gösterdiği altcoinlerde son durum ne?
23:00
8 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları bugün yaklaşan enflasyon verisi öncesinde yükselişe geçti. En büyük kripto para birimi 24.000 dolara yakın hareket ediyor. Enflasyon verisinin düşüşe geçme ihtimalini fiyatlayan BTC ve kripto paralar daha fazla yükselebilir. Çarşamba günü piyasalar için daha fazla volatilite anlamına gelebilir. İşte detaylar.

Bitcoin (BTC) ve Ethereum

Mayıs ve haziran ayında yaşanan kayıpları telafi etmeye başlayan BTC kritik 24.000 dolar seviyesine yakın seyrediyor. Birçok uzman hafta bitmeden fiyatın 25.000 dolar ve üzerine tırmanmasını bekliyor. Terra sonrası piyasaya pompalanan korkunun azalması da fiyatların yükselişinde önemli katkıda bulundu. Bitcoin için 23.800 dolar üzerinde haftalık kapanışa ihtiyaç var ve mevcut iyimserlik bunun mümkün olabileceğini gösteriyor.

Ethereum ise dolaşımdaki arzda önemli bir daralma gördü. Yaklaşan Merge öncesi ETH 2.0 sözleşmesinde kilitlenen varlıkların sayısı 13 milyonu aştı. Altcoinlerdeki yükselişi tetikleyen önemli gelişmelerden biri Merge oldu. LDO ve OP gibi altcoinler ETH yükselişinden direkt olarak fayda görüyor. ETH için diğer önemli bir fiyat katalizörü ağın bölünmesi olacak. Tarih eğer tekerrür eder BCH çatallamasına benzer bir süreç yaşarsak birçok yatırımcı ETHPOW hakkedişi alarak para kazanabilmek için ilerleyen günlerde ETH alabilir. Bu talebin artışı, zayıflayan ETH satışlarıyla da birleşirse 2.200 dolar ve üzerine kadar süren ralli yaşanabilir.

Shiba, Avax ve CEEK Son Durum

Türkiye’de bulunan yatırımcıların en fazla tercih ettiği altcoinler arasında bu üçlü önemli bir yer tutuyor. Avalanche (AVAX) geçtiğimiz günlerde Türk borsalarında hacim rekoru kırdı. AVAX için daha önce yaptığımız uyarı yerini buldu. 22 dolar desteğini koruyan fiyat 28 dolar ve üzerini zaten hedefliyordu. Bugün AVAX fiyatı 30 dolara kadar tırmanarak beklentiler yönünde hareket etti. Yatırımcılar 30 doların üzerinde kapanışlarda daha fazla toparlanma bekleyebilir. Çarşamba günü piyasalarda yaşanacak toparlanma ihtimali AVAX yatırımcılarının yeniden 35 dolar seviyelerinde satış imkanı bulmasını sağlayabilir. AVAX son 30 gün boyunca 16,6 dolar ile 30,5 dolar arasında hareket etti. Bugünlerde son zamanların en iyi günlerini yaşıyor.

SHIB ise kendi Dex platformundaki büyümeyle sağlam bir zemin oluşturuyor. Bugün SHIB fiyatı 0,00001237 dolara tırmandı. İşlem hacmindeki %136 artış SHIB yatırımcılarının ilerleyen günlerde beklediği ralliye yorulabilir. Altcoinler beklenen çift haneli yükselişi yapabilirse SHIB ön safta yer alacaktır.

Türk kripto para yatırımcılarının sosyal medyada en yoğun hacim oluşturduğu altcoinlerden biri CEEK’tir. Bu ilginin temelinde ciddi takipçiye sahip Türk fenomenler yatıyor. Ancak CEEK yatırımcıları son zamanlardaki fiyat performansından memnun değil. Nitekim haksız da değiller, tüm piyasa yükselirken CEEK fiyatı bugün %2 düşüş yaşadı. Yazı hazırlandığı sırada CEEK 0,23 dolardan satıcı buluyor ve işlem hacmi %47 oranında arttı. Bu durum yükseliş beklentisi zayıflayan yatırımcı psikolojisini destekliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
İlgili Yazılar
Fiyat Analizi: FLOW, Oasis Network, Chainlink, Near Protocol!
Fiyat Analizi: FLOW, Oasis Network, Chainlink, Near Protocol!
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
ABD’li Kongre Üyesinden Korkutan Ripple Yorumu: Hazır Olun!
ABD’li Kongre Üyesinden Korkutan Ripple Yorumu: Hazır Olun!
Bu Altcoin Yatırımcıları ATH İçin İyimser!
Bu Altcoin Yatırımcıları ATH İçin İyimser!
Bu Kripto Para 0,21 Dolara Hızla Tırmanabilir! Altcoin Fırsatları!
Bu Kripto Para 0,21 Dolara Hızla Tırmanabilir! Altcoin Fırsatları!
Altcoin Kritik Eşiğe Dayandı! Eşiğin Geçilmesi Büyük Çıkışla Sonuçlanabilir!
Altcoin Kritik Eşiğe Dayandı! Eşiğin Geçilmesi Büyük Çıkışla Sonuçlanabilir!
Ethereum Rakibi Altcoin Uçuşa Geçti! İşte Rallinin Arkasındaki 2 Neden!
Ethereum Rakibi Altcoin Uçuşa Geçti! İşte Rallinin Arkasındaki 2 Neden!
Kripto Para Borsasının Analizi: Altcoin Yüzde 35’lik Yükseliş için Hazır
Kripto Para Borsasının Analizi: Altcoin Yüzde 35’lik Yükseliş için Hazır
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt
NFT Dünyasında Yapay Zeka Çılgınlığı! Herkes Bunları Konuşacak!
Son Teknik Analizler
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Yükselen Takoz Formasyonu Nedir?
Yükselen Üçgen Formasyonu Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
2022 2. Çeyrekte Neler Yaşadık: NFT, DeFi, Stablecoin ve Kripto Piyasası
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022