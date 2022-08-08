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Kripto para piyasaları bugün yaklaşan enflasyon verisi öncesinde yükselişe geçti. En büyük kripto para birimi 24.000 dolara yakın hareket ediyor. Enflasyon verisinin düşüşe geçme ihtimalini fiyatlayan BTC ve kripto paralar daha fazla yükselebilir. Çarşamba günü piyasalar için daha fazla volatilite anlamına gelebilir. İşte detaylar.

Bitcoin (BTC) ve Ethereum

Mayıs ve haziran ayında yaşanan kayıpları telafi etmeye başlayan BTC kritik 24.000 dolar seviyesine yakın seyrediyor. Birçok uzman hafta bitmeden fiyatın 25.000 dolar ve üzerine tırmanmasını bekliyor. Terra sonrası piyasaya pompalanan korkunun azalması da fiyatların yükselişinde önemli katkıda bulundu. Bitcoin için 23.800 dolar üzerinde haftalık kapanışa ihtiyaç var ve mevcut iyimserlik bunun mümkün olabileceğini gösteriyor.

Ethereum ise dolaşımdaki arzda önemli bir daralma gördü. Yaklaşan Merge öncesi ETH 2.0 sözleşmesinde kilitlenen varlıkların sayısı 13 milyonu aştı. Altcoinlerdeki yükselişi tetikleyen önemli gelişmelerden biri Merge oldu. LDO ve OP gibi altcoinler ETH yükselişinden direkt olarak fayda görüyor. ETH için diğer önemli bir fiyat katalizörü ağın bölünmesi olacak. Tarih eğer tekerrür eder BCH çatallamasına benzer bir süreç yaşarsak birçok yatırımcı ETHPOW hakkedişi alarak para kazanabilmek için ilerleyen günlerde ETH alabilir. Bu talebin artışı, zayıflayan ETH satışlarıyla da birleşirse 2.200 dolar ve üzerine kadar süren ralli yaşanabilir.

Shiba, Avax ve CEEK Son Durum

Türkiye’de bulunan yatırımcıların en fazla tercih ettiği altcoinler arasında bu üçlü önemli bir yer tutuyor. Avalanche (AVAX) geçtiğimiz günlerde Türk borsalarında hacim rekoru kırdı. AVAX için daha önce yaptığımız uyarı yerini buldu. 22 dolar desteğini koruyan fiyat 28 dolar ve üzerini zaten hedefliyordu. Bugün AVAX fiyatı 30 dolara kadar tırmanarak beklentiler yönünde hareket etti. Yatırımcılar 30 doların üzerinde kapanışlarda daha fazla toparlanma bekleyebilir. Çarşamba günü piyasalarda yaşanacak toparlanma ihtimali AVAX yatırımcılarının yeniden 35 dolar seviyelerinde satış imkanı bulmasını sağlayabilir. AVAX son 30 gün boyunca 16,6 dolar ile 30,5 dolar arasında hareket etti. Bugünlerde son zamanların en iyi günlerini yaşıyor.

SHIB ise kendi Dex platformundaki büyümeyle sağlam bir zemin oluşturuyor. Bugün SHIB fiyatı 0,00001237 dolara tırmandı. İşlem hacmindeki %136 artış SHIB yatırımcılarının ilerleyen günlerde beklediği ralliye yorulabilir. Altcoinler beklenen çift haneli yükselişi yapabilirse SHIB ön safta yer alacaktır.

Türk kripto para yatırımcılarının sosyal medyada en yoğun hacim oluşturduğu altcoinlerden biri CEEK’tir. Bu ilginin temelinde ciddi takipçiye sahip Türk fenomenler yatıyor. Ancak CEEK yatırımcıları son zamanlardaki fiyat performansından memnun değil. Nitekim haksız da değiller, tüm piyasa yükselirken CEEK fiyatı bugün %2 düşüş yaşadı. Yazı hazırlandığı sırada CEEK 0,23 dolardan satıcı buluyor ve işlem hacmi %47 oranında arttı. Bu durum yükseliş beklentisi zayıflayan yatırımcı psikolojisini destekliyor.