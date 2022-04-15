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  •   Binance Rakibi Ünlü Borsa’nın Hacmi %64 Arttı: Yerel Tokenına Etkisi Büyük!

Binance Rakibi Ünlü Borsa’nın Hacmi %64 Arttı: Yerel Tokenına Etkisi Büyük!

İşlem hacmi olarak Binance ve diğer büyük kripto borsalarının rakibi olan bu borsa, bu hamleleriyle büyüme sinyalleri gösteriyor.
14:40
15 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto piyasasının dev borsalarından olan FTX, hacim olarak yıllık 140 milyar dolarlık bir artış gösteriyor. Ayrıca FTX, aylık işlem hacminde artışa devam ediyor. Her ne kadar 2022, kriptolar için kabus gibi bir yıl olarak geçse de FTX, özellikle bu artışları Mart ayında gördü.

FTX İşlem Hacmi

FTX, Şubat ayında düşük işlem hacmi seviyelerine ulaştıktan sonra Mart ayında bir patlama yaşamış olarak gözlemleniyor. FTX, Mart ayında hem yatırımcı sayısını artırmış hem de aktif işlem yapan yatırımcılar elde etmiş olarak görülüyor. Aslında genel olarak bakıldığında Mart ayı, merkezi olmayan borsalar adına zor bir ay olarak geçti. Buna rağmen FTX, Mart ayında yaklaşık 363 milyar dolarlık işlem hacmi kaydetti.

FTX; Binance, OKX, Upbit, Coinbase, KuCoin ve Houbi gibi yüksek hacimli borsalarla rekabet ediyor. Yükselen hacim her ne şartta olursa olsun elbette ki yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Buna ek olarak FTX’in, Mart ayında yıllık %64 kadar bir işlem hacmi artışı gösterdiği raporlanıyor.

Artışının Sebepleri ve FTT

Borsalarda listelenmeler ve ortaklıklar, yatırımcılar için çok büyük önem taşıyor. FTX, özellikle popülaritesi bir anda artan Bored Ape Yacht Club’ın yerel tokenı Ape Coin’i listelemesiyle en çok satışı bu altcoin üzerinden yapıyor. Ayrıca FTX, yine geçtiğimiz ayda TerraUSD (UST)’yi de çift olarak eklemesiyle işlem hacmini artırıyor. Bunun yanı sıra FTX, Avrupalı yatırımcıları da çekmek istiyor ve Euro Tether (EURT)’yi de destek listesine ekliyor. Tüm bu gelişmeler sonrası yatırımcılar ise, FTX’e yönleniyor ve bu onun Mart ayında zirve yapmasını sağlıyor.

Bu süreçte FTX’in yerel tokenı olan FTT de bu artışlardan etkileniyor. FTT, 1 Mart’ta 45,97 dolardan işlem görüyordu. Bu fiyat, 28 Mart’ta 53 dolara kadar ulaştı ve ayı yaklaşık 49 dolardan kapattı. Yani Mart ayının başında FTT’ye yatırım yapan yatırımcı, ay sonunda %5 kadar kar elde edebildi.

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