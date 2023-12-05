Bitcoin’in (BTC) 44.000 Dolar Aşması İle Oluşan Senaryolar! BTC’de Şimdi Ne Olacak?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son yükseliş ivmesiyle önce kritik seviye olarak gösterilen 40.000 doları ardından 44.000 dolar seviyesini geçti. Piyasaların amiral gemisi Kasım 2019 tarihinden itibaren karşılaştığı derin düşüş ivmesini geride bırakıp yeni zirvelere ulaşabilecek mi?

Bitcoin 44.000 Dolar!

Elde edilen verilere göre, Bitcoin’in Bitstamp’ta altcoinleri geride bırakarak 44.011 dolara ulaşmasıyla yeni bir yükseliş turu izledi. Haftadan bugüne kazançları %10’a çıkaran bu durum, Nisan 2022’nin başından bu yana en yüksek seviyelerine işaret etti ve önemli bir dirence karşı önemli bir zorluk teşkil etti.

Popüler kripto para analisti Rekt Capital’in belirttiği gibi 44.000 dolar, 2021’in başından bu yana birkaç kez meydana gelen bir aralığın en yüksek noktasını oluşturuyor. X üzerinden yaptığı açıklamalarda uzman isimi geçtiğimiz günlerde şunları söyledi:

Bitcoin, yaklaşık 43.900 dolar seviyesindeki yüksek aralık direncini başarılı bir şekilde yeniden ziyaret etti. Bitcoin’in 34.800 dolar seviyesini geri alma geçmişi var, bu nedenle fiyatın 40.000 doların üzerindeki seviyelere tekrar ulaşması ihtimali hala yüksek. Bu arada yeniden testi izlemek önemlidir.

Ek olarak piyasalarda, spot takiple türev ürünler başı çekti. CoinGlass istatistik kaynağından elde edilen verilere göre, tasfiyeler adım adım gerçekleşti. Ayrıca yazı kaleme alındığında şu ana kadar 100 milyon dolardan fazla kripto short pozisyonu silindi. CoinGlass ayrıca, en büyük küresel borsa olan Binance‘teki olası kısa likidasyon seviyelerinin kritik payına yükselen son hamleyi de gösterdi.

Bitcoin’de Halving Öncesi Kritik Seviye

Öte yandan bazı popüler piyasa katılımcılarının endişeleri, büyük hacimli trader’ların potansiyel manipülatif hamlelerine odaklanıyordu. Analizin daha önce uyardığı gibi bunlar, karları yeni zirvelere minimum kaymayla sabitlemek için önemli bir satış dalgasına yol açabilir. Ancak uzmanlara göre, iyimser yatırımcıların korkmak için çok az zamanı vardı. Ticaret firması MN Trading’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe Bitcoin’in 2024 yılında gerçekleşmesi planlanan halvingi hakkında şunları söyledi: