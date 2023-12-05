BITCOIN (BTC)

Bitcoin’in (BTC) 44.000 Dolar Aşması İle Oluşan Senaryolar! BTC’de Şimdi Ne Olacak?

Özet

  • Bitcoin (BTC), son yükselişle kritik seviye olan 40.000 doları aşarak 44.000 dolar seviyesine yükseldi ve Nisan 2022'nin başından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.
  • Popüler analist Rekt Capital, 44.000 doların, 2021'in başından bu yana birkaç kez test edilen bir aralığın en yüksek noktasını oluşturduğunu belirtti.
  • Piyasalarda spot takip ve türev ürünlerde tasfiyeler gerçekleşirken, kısa pozisyonlar üzerinde 100 milyon doların üzerinde silme yaşandı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son yükseliş ivmesiyle önce kritik seviye olarak gösterilen 40.000 doları ardından 44.000 dolar seviyesini geçti. Piyasaların amiral gemisi Kasım 2019 tarihinden itibaren karşılaştığı derin düşüş ivmesini geride bırakıp yeni zirvelere ulaşabilecek mi?

İçerikler
Bitcoin 44.000 Dolar!Bitcoin’de Halving Öncesi Kritik Seviye

Bitcoin 44.000 Dolar!

Elde edilen verilere göre, Bitcoin’in Bitstamp’ta altcoinleri geride bırakarak 44.011 dolara ulaşmasıyla yeni bir yükseliş turu izledi. Haftadan bugüne kazançları %10’a çıkaran bu durum, Nisan 2022’nin başından bu yana en yüksek seviyelerine işaret etti ve önemli bir dirence karşı önemli bir zorluk teşkil etti.

Popüler kripto para analisti Rekt Capital’in belirttiği gibi 44.000 dolar, 2021’in başından bu yana birkaç kez meydana gelen bir aralığın en yüksek noktasını oluşturuyor. X üzerinden yaptığı açıklamalarda uzman isimi geçtiğimiz günlerde şunları söyledi:

Bitcoin, yaklaşık 43.900 dolar seviyesindeki yüksek aralık direncini başarılı bir şekilde yeniden ziyaret etti. Bitcoin’in 34.800 dolar seviyesini geri alma geçmişi var, bu nedenle fiyatın 40.000 doların üzerindeki seviyelere tekrar ulaşması ihtimali hala yüksek. Bu arada yeniden testi izlemek önemlidir.

Ek olarak piyasalarda, spot takiple türev ürünler başı çekti. CoinGlass istatistik kaynağından elde edilen verilere göre, tasfiyeler adım adım gerçekleşti. Ayrıca yazı kaleme alındığında şu ana kadar 100 milyon dolardan fazla kripto short pozisyonu silindi. CoinGlass ayrıca, en büyük küresel borsa olan Binance‘teki olası kısa likidasyon seviyelerinin kritik payına yükselen son hamleyi de gösterdi.

Bitcoin’de Halving Öncesi Kritik Seviye

Öte yandan bazı popüler piyasa katılımcılarının endişeleri, büyük hacimli trader’ların potansiyel manipülatif hamlelerine odaklanıyordu. Analizin daha önce uyardığı gibi bunlar, karları yeni zirvelere minimum kaymayla sabitlemek için önemli bir satış dalgasına yol açabilir. Ancak uzmanlara göre, iyimser yatırımcıların korkmak için çok az zamanı vardı. Ticaret firması MN Trading’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe Bitcoin’in 2024 yılında gerçekleşmesi planlanan halvingi hakkında şunları söyledi:

Bitcoin halving öncesi 48,5-50,5 bin dolar seviyesine ulaşma yolunda. Bunu önceki döngülerde hep yaptı, öyle görünüyor ki burada da tekrar göreceğiz. 39 bin doların üzerinde kaldığı sürece harika bir his var. Bitcoin’in 30 bin dolara ulaşma şansı çok zayıflıyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de (BTC) Yükseliş Yatırımcılarına Umut Oldu! Son Artışın Etkileri!

Önemli: Bitcoin’i Yükselten Veri ve ABD Hazine Bakanının Kripto Açıklaması

Son Dakika: Bitcoin 43.000 Dolar Peki Yükseliş Neden Durmuyor? Kriptoda Son Durum

Bitcoin Fiyatı Neden Yükseliyor? Analist Yorumları ve BTC Grafiğinde Dikkat Çeken Seviyeler

Hedefte Bitcoin Vardı! “500 Milyar Dolarlık” Flaş İddia İçin Açıklama Geldi!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Axie Infinity’nin Geliştiricisi Sky Mavis’ten Ortaklık Duyurusu: Süreç Nasıl Devam Edecek?
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Axie Infinity’nin Geliştiricisi Sky Mavis’ten Ortaklık Duyurusu: Süreç Nasıl Devam Edecek?
BLOCKCHAIN
PEPE Coin Yükselişi Başladı Hedef Kaç Dolar?
Meme Token
Bitcoin’de (BTC) Yükseliş Yatırımcılarına Umut Oldu! Son Artışın Etkileri!
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: Binance Bu Stablecoin İçin Acil Kararını Açıkladı
BINANCE
Lost your password?