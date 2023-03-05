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Bitcoin’deki Düşüş Devam Edecek mi? Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti!

Bitcoin'deki güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti.
20:00
5 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti Justin Bennet, yeni YouTube yayınında lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, Bitcoin’in yakın vadede 21.130 dolar direnç bandını aşması gerektiğini aksi durumda satış baskısının artabileceğini ve BTC’nin 20.800 dolarlık destek bandına gerileyebileceğini öne sürdü.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Şubat ayında birden fazla kez 25.000 dolar direncini test eden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda kaydettiği değer kayıpları ile düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve 22.400 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki bu düşüş ivmesi devam ederken Silvergate Bank haberi de çoğu kripto para biriminin değer kayıplarına hız kazandırmasına neden oldu. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1570 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre haftalar içerisinde 1,11 trilyon dolar seviyelerinden 1,02 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bitcoin’deki Düşüş Devam Edecek mi?

Yeni Youtube yayınında lider kripto para birimi Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti Justin Bennet, yakın vadede kritik bir rol oynayabileceğini düşündüğü fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, Bitcoin’deki yükselişin yakın vadede devam etmesi adına sırasıyla ilk önce 23.100 dolar ve ardından 23.800 dolar fiyat seviyelerinin aşılması gerektiğini dile getirdi. Yakın vadede bu seviyelerin aşılamaması durumunda kripto para piyasasındaki satış baskısının bir süre daha devam edebileceğini öne süren kripto para analisti, düşüşlerin devam etmesi durumunda Bitcoin’in 20.800 dolarlık destek bandına gerileyebileceğine yönelik düşüncelerini de ifadelerine ekledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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