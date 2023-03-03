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Kripto bankası Silvergate’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunacağı yıllık rapor adına erteleme talebinde bulunması ve ardından Coinbase, Circle, Paxos gibi önde gelen kripto şirketlerinin Silvergate Bank ile bağlarını kopartması, kripto para piyasasındaki işleri önemli ölçüde karıştırdı.

Piyasadaki Düşüş Devam Edecek mi?

Silvergate haberi ile sabah saatlerinde sert bir düşüş kaydeden lider kripto para birimi, 22.370 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değerinde ise CoinMarketCap verilerine göre ortalama 50 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan kripto para piyasasındaki bu düşüş ivmesi devam ederken on-chain veri sağlayıcısı CryptoQuant ta gün içerisinde paylaştığı blog gönderisinde güncel piyasa verilerine işaret ederek Bitcoin’deki düşüşün devam edebileceğini ifade etti ve kripto para yatırımcılarını uyardı.

CryptoQuant, Güncel Verileri Paylaştı

On-chain veri sağlayıcısı ve kripto analiz platformu CryptoQuant, gün içerisinde paylaştığı blog gönderisinde kritik metrikleri sıraladı ve kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin devam edebileceğini ifade ederek kripto para yatırımcılarına bir uyarıda bulundu. Şubat ayındaki yükselişin kısa vadeli yatırımcıların (short-term holders) gerçekleştirdiği alımlar ile meydana geldiğini ancak bu yükselişin uzun vadeli yatırımcılar (long-term holders) tarafından desteklenmediğini belirten CryptoQuant, kısa vadeli yatırımcıların da yeniden önemli miktarlarda satışlar gerçekleştirmeye başladığını belirtti. CryptoQuant, son 3 aylık zaman dilimi içerisinde kripto para borsalarında kaydedilen kripto varlık girişlerinin de Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Ayrıca yine CryptoQuant’ın paylaştığı verilere göre son aylarda kripto para borsalarında büyük ölçekli stablecoin çıkışları da kaydedildi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.