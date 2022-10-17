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Bitcoin’de Uzmanlar Uyardı: Dip Vakti Gelmiş Olabilir! Kemerleri Bağlayın!

Bitcoin için uzmanlar düşüş konusunda net fikirlerini ortaya koymaya devam ediyorlar. Son gelen yorumlar yatırımcıları heyecanlandırabilir.
23:59
17 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) piyasasındaki bir miktar istikrarın ardından, spekülasyonlar Bitcoin için dip noktasının çeşitli nedenlerle yakın olduğu yönünde. Son bir hafta, büyük bir kısmı 19.500 doların altında işlem gören Bitcoin için nispeten sakin geçti. Bu arada uzmanlar, bir Bitcoin dibinin mevcut aralığa çok yakın olmasının bazı temel nedenleri olduğunu öne sürüyor. Bununla birlikte, mevcut ayı piyasası döngüsünde görülen garip modeller göz önüne alındığında, bu göstergelerin yanlış gitme ihtimali her zaman bulunur.

Bitcoin Dip Noktası Ufukta mı?

Uzun zaman dilimine bağlı veriler analiz edildiğinde BTC’nin yakında bir dip yapabileceğini gösteriyor olabilir. Santiment Insights’a göre, piyasanın son zamanlarda durgunlaşmasının üç nedeni var. Bitcoin’in dolar yatırım ortalaması (MDIA) şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Bu durum, uzun süredir coin hareketliliği olmadığı anlamına geliyor.

Ayrıca, bir yılı aşkın süredir gerçekleşen değere göre piyasa değeri 2017-2019 durumuna benziyor. Bu arada, BTC sosyal hacmi zirveden düştüğünden bu yana büyük ölçüde azaldı.

Sosyal hacim, piyasanın zirvesin günlerinden bu yana oldukça önemli ölçüde azaldı ve duyarlılık aynı zamanda eski yüksek noktalarına göre çok düşük seviyelerde.

Yatırımcılar Kayıpta

Mevcut seviyelerde, ağın gerçekleştirdiği kar kaybı BTC yatırımcılarının zararda olduğunu göstermekte. Bu, piyasa katılımcılarının ne kadar derin kayıplar içinde olduklarının iyi bir göstergesi olabilir. Aynı çizgide ilerleyen bir Morgan Stanley yöneticisi, ABD borsası için de benzer eğilimler öngördü.  Morgan Stanley’in CIO’su Michael J. Wilson, ABD borsasının %16’lık kısa vadeli bir ralliye tanık olabileceğini söyledi.

Mevcut seviyede BTC, yaklaşık 4 ay önce olduğu gibi bir aralığa sıkışmış durumda. Son 30 gün içinde BTC, 20.000 dolarlık psikolojik dönüm noktasını aşmak için mücadele etti. Geçen hafta BTC 18.300 dolar gibi son zamanların en düşük seviyesine ulaştı. Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, BTC fiyatı son 24 saatte %1,77 artışla 19.474 dolar seviyesinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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