FTX çöküşünden bu yana en hızlı düşüşü yaşadık. Peki Bitcoin neden bu kadar hızlı düşüyor? Uzmanlar neler diyor?

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Bugün erken saatlerde Bitcoin’in 15.500 dolara düştüğü günküne benzer bir kaos ortamı gördük. Halen devam ediyor. 16:30’da açıklanacak TDI verisi öncesinde kriptonun kendine özgü sorunları piyasaların yerle bir olmasına neden oldu. Davalar, iflaslar, menkul kıymet tartışmaları ve daha fazlası. Peki kripto para uzmanları güncel durumu nasıl değerlendiriyor?

Kripto Paralarda Ne Oluyor?

ABD piyasalarının akşam yaşadığı düşüş ve Gensler’in açıklamaları Bitcoin fiyatına ilk darbeyi vurmuştu. ABD’nin en büyük 16. ticari kredi kuruluşu olan Silicon Valley Bank’taki (SVB) büyük yeniden yapılanmanın ardından piyasa büyük darbe aldı. Son günde SVB hisseleri %80 oranında değer kaybetti. SVB’nin ana şirketi SVB Financial, 2,2 milyar doların üzerinde sermaye artırma planının bir parçası olarak tüm menkul kıymet portföyünü büyük bir zararla sattığını açıkladı. Sonuç, SVB Financial’ın hisse fiyatında bir çöküş oldu. Elbette bu birçok hisseyle birlikte bir bütün olarak ABD piyasalarını aşağı çekti. Bitcoin’in ABD hisse senetleriyle yüksek korelasyonu da düşüşü körükledi.

SVB, FTX fiyaskosu yerine, sorunlarının suçunu Federal Rezerv’e ve onun niceliksel sıkılaştırma (QT) politikasına yükledi. CEO ve Başkan Greg Becker yatırımcılara gönderdiği bir mektupta şunları yazdı;

“Bu adımları atıyoruz çünkü daha yüksek faiz oranlarının devam etmesini, kamu ve özel piyasaların baskı altında kalmasını ve müşterilerimizin işlerine yatırım yaparken nakit yakma seviyelerinin yükselmesini bekliyoruz”.

S&P 500 seansı %1,8 düşüşle tamamlayarak 2023’ün en kötü haftasını geçirirken, Bitcoin gece boyunca düşmeye devam etti ve nihayetinde 20.000 dolar desteğini kaybetti.

Bitcoin Uzman Yorumu

Popüler kripto para uzmanlarının düşüş beklediğini birkaç gündür söylüyorduk. Bunlardan biri de Credible Crypto takma adıyla tanınan ünlü kripto analistiydi. Fiyatın 19.000 doların altında yeni bir test yapmasını bekleyen Credible Crypto henüz düşüşün sona erdiğini düşünmüyor. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist son yaşanan düşüşünün beklenmedik bir şey olmadığını ve mantıklı bir geri çekilme olduğunu savundu.

Diğer bir popüler analist Daan Crypto Trades ise bir düşüşün beklendiğini ancak böylesine hızlı olmasının beklenmediğini söyledi. KuCoin davası, Ethereum’un menkul kıymet ilan edilmesi, SVB çöküşü ve daha nicelerinin bir gecede gerçekleşmesi de beklenmiyordu.

“Sadece grafiğe bakıp tüm FUD, Makro ve diğer şeyleri unutacak olsaydım, şahsen burada teklif verirdim. Düşen bıçağı tutmanın tehlikeli olduğunu düşünüyorum biraz izleyip görmek iyi olacak”.

Coinglass’ın son verilerine göre, BTC’yi uzun süre elinde tutanlar 9 Mart’ta FTX patlamasının hemen sonrasından bu yana hiç olmadığı kadar çok para kaybetti.