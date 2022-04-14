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Bitcoin’de (BTC) Şaşırtan Balina Aktivitesi! Bu Ne Anlama Geliyor?

Santiment tarafından paylaşılan veriler Bitcoin balina aktivitesinde artışı gösteriyor. Peki bu ne anlama geliyor?
11:00
14 Nisan 2022
Bitcoin'de (BTC) Şaşırtan Balina Aktivitesi! Bu Ne Anlama Geliyor?
Yazar: Emre Aydıner

Bitcoin balinaları genellikle aktiviteleriyle kripto piyasasının trendini belirler, tepeleri ve dipleri işaretler. Analitik firması Santiment tarafından paylaşılan güncel veriler ise, balinaların tam olarak bunu yaptığını gösteriyor olabilir.

Bitcoin Balina Aktivitesi Şaşırtıyor

Bir on-chain veri toplayıcı platformu olan Santiment, Bitcoin’in istikrarlı bir büyük hacimli işlem arzı gördüğünü kaydetti. Pazartesi’den Cuma’ya kadar Bitcoin balinaları tarafından değeri 1 milyon doları aşan yaklaşık 4000 işlem gerçekleştirildi.

Santiment, hafta sonları işlem sayısı biraz yavaşlarken, trend, Bitcoin‘i bu ayki fiyat düşüşünden geri getirecek bir fiyat sıçramasını işaret ediyor.

Santiment Bitcoin’deki bu balina aktivitesi şu tweet’le bildirdi;

Bitcoin, hafta sonları hafif yavaşlamalarla birlikte Pazartesiden Cumaya 1 milyon doları aşan 4.000 balina işleminde sürekli bir arz görüyor. Nisan ayındaki geri çekilmeden sonra bir fiyat sıçramasının habercisi olmak için aradığımız şey büyük artışlar.

Zincir üstü analitik platformunun paylaştığı grafik de argümanı destekler nitelikte. Öyle ki grafik, Ocak ayında bir Bitcoin balina işlemi artışının fiyatın dibe vurduğunu gösteriyor. Benzer şekilde, başka bir balina işlemi artışı, Mart ayında yerel fiyatın zirvesini işaret etti.

Sonuç olarak, yükselen balina aktivitesi piyasa için yeni bir yükselişin işaretçisi olabilir. Öte yandan, Santiment bazı Bitcoin balinalarının fiyattan bağımsız olarak sürekli BTC satın aldığını da gözlemlendi.

Balinalar Bitcoin (BTC) Satın Alıyor

Tanınan bir kripto para analisti Credible Crypto, Bitfinex kripto borsasında işlem gören Bitcoin balinalarının agresif bir şekilde satın alım yaptığını belirtti. Benzer şekilde, kaynağı bilinmeyen başka bir balina, Capital15C kullanıcısı tarafından Twitter’da açıklanan verilere göre Şubat ayının sonundan bu yana her gün yaklaşık 1 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı.

Bununla birlikte MicroStrategy ve Luna Foundation Guard (LFG) dahil olmak üzere son zamanlarda birkaç tanınmış büyük yatırımcı da varlıkların Bitcoin eklemesi yaptı.

Öyle ki Luna Foundation, geçtiğimiz günlerde en büyük 20 Bitcoin balinası arasında yer almak için varlıklarına yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Bitcoin ekledi.

Bitcoin Fiyatı Makroekonomik Baskılarla Savaşmaya Devam Ediyor

Balina yatırımcılarının şu anda piyasanın sunduğu dip fırsatını satın aldıklarına şüphe yok. Artan balina aktivitesine rağmen, Bitcoin fiyatı henüz yükseliş ticaretinde bir tutuş bulamadı.

Piyasa analistlerine göre, Bitcoin fiyatındaki düşüş, enflasyonla ilgili artan endişelerin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Oanda’nın kıdemli analisti Edward Moya, Yahoo Finance’e, artan enflasyon oranlarının piyasada riskten kurtulma hislerine yol açtığını söyledi.

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