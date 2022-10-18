Kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin'de (BTC) bu göstergeye dikkat! Olası bir düşüşte kritik görev üstelenebilir!

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Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), üretim maliyeti tabanı adlı bir göstergeye göre, 17.000 dolar seviyesi, olası bir fiyat düşüşü durumunda Bitcoin’e destek olarak hizmet edeceği belirtiliyor. Üstelik tarihsel veriler, BTC fiyatının bu göstergenin neredeyse hiçbir zaman altına düşmediğini gösteriyor.

Bitcoin’de Kritik Seviye Desteği

Üretim maliyeti tabanı göstergesi ayrıca aşırı alım alanından henüz çıkmış olan zorluk şeridi sıkıştırması adı verilen, madencilerin etkinliğinin başka bir zincir üstü göstergesiyle karşılaştırıldığında, genellikle bu durum Bitcoin fiyatının yaklaşmakta olan bir sıçramasının işareti olarak gösteriliyor.

Capriole Investments fonunun kurucusu ve kıdemli bir kripto para analisti olan Charles Edwards, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, madencilik faaliyetinin başka bir göstergesine işaret etti. Bitcoin için üretim maliyeti tabanı adını verilen bu göstergenin arkasındaki fikir de BTC’nin fiyatı belirtilen seviyeye yaklaşırsa veya altına düşerse kripto para biriminin değerinin altında kalması gerektiğini ileri sürdü. Bununla birlikte analist şu anda göstergenin yükseliş içerisinde olduğunu ve 17.000 dolara yakın seviyelere ulaştığını belirtti. Bu durum yeni blokları onaylama ve BTC’nin üretme maliyetinin kârsız olduğu minimum fiyat seviyesini artırır.

Gösterge Başarısı

Bu gösterge bağlamında kripto para biriminin fiyat hareketine baktığımızda, 2017 yılından bu yana fiyatın neredeyse hiç üretim maliyet tabanının altına düşmediği belirtiliyor. Belirtilen durumun tek dikkate değer istisnası, COVID-19 salgınının bir sonucu olarak Mart 2020’de yaşanan düşüş. Ancak yaşanan düşüş çok hızlı bir şekilde kurtarıldı ve BTC’nin fiyatı yeniden üretim maliyetlerinin üzerine çıktı.

Kıdemli analist Charles Edwards, üretim maliyet tabanının mevcut davranışının 2018-19 ayı piyasası tabanına benzediğini öne sürdü. Her iki durumda da, ilk çöküşün bir sonucu olarak endeksin dibine ulaşılacaktı. BTC fiyatının müteakip konsolidasyonu, üretim maliyeti tabanında yavaş bir artışa yol açtı.