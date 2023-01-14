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Piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin’in (BTC) fiyatı, 8 Ocak’tan 12 Ocak tarihine kadar olan son beş gün içerisinde yükseldi. 12 Ocak tarihinde piyasa kapandığında fiyat %5 oranının üzerinde artış kaydetti.

Bitcoin Verileri!

Bitcoin son beş gün içerisindeki yükseliş ivmesini istikrarlı bir şekilde sürdürerek yazı kaleme alındığında 20.000 dolar seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlara göre balinaların eylemleri son yükselişlere neden olmuş olabilir ve mevcut dalgalanma, BTC arzının bir kısmını kara dönüştürdü. Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı, 15.000 dolar civarında işlem görürken başlayan bir toparlanmanın ardından 20.000 dolar aralığına yükseldi. BTC’nin fiyat hareketi günlük bir zaman diliminde incelendiğinde, kripto para birimi neredeyse %13 oranında değer kazandığı ortaya çıktı.

Daha fazla veri analizlerine göre BTC’nin kısa hareketli ortalaması tarafından sağlanan ilk direnci aştığını ortaya çıkardı. Olası ralli devam ederse, uzun hareketli ortalamanın sağladığı direnci de geçebilir ve 20.000 doları geçebilir. Ek olarak kripto para biriminin göreceli güç endeksi (RSI) pozisyonu tarafından gösterildiği gibi, mevcut yükseliş nedeniyle bir boğa koşusuna girmişti. RSI çizgisi günlük dönemde aşırı alım koşullarını işaret ederek 75’in üzerine çıktı.

Balina Aktiviteleri!

Veri analiz firması olan Santiment’in raporlarına göre, balina işlem faaliyeti iki ay içinde ilk kez artış gösterdi. Günlük 1 milyon doları aşan 1.700’den fazla Bitcoin işlemi yapıldı. Balinalar en son Kasım 2022’de bu kadar çok işlem gerçekleştirmişti. CoinMarketCap verilerine göre, toplam dolaşımdaki BTC arzı 19 milyarın üzerindeydi. Fiyat artışı nedeniyle, dolaşımdaki bu arzın %13’ü kara dönüştü.

CryptoQuant’a göre Bitcoin yatırımcıları, kripto para birimini 16.000 dolar ve mevcut fiyatın altında satın alındı. Fiyat artarsa ​​BTC’nin kar seviyesi daha da artacaktır. 12 Ocak’ta Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) açıklanmasının ardından BTC fiyatları bir süre yükselebilirken, enflasyon ve faiz oranları geriliyor.