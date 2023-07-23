Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 30.000 doların altında kalmaya devam ediyor. Hacim ise zayıfladı. Spot Bitcoin ETF başvurularının ardından ivme kazanan fiyat şimdi talep eksikliğiyle karşı karşıya. Peki kripto para yatırımcıları 23 Temmuz Pazar sabahına nasıl uyandı?

23 Temmuz Bitcoin (BTC)

Kripto paraların kümülatif hacmi 22 milyar dolara geriledi ve Pazar sabahında da sığ volatilite devam ediyor. Bitcoin fiyatı dar aralıkta işlem görürken yatırımcılar önümüzdeki Çarşamba günü açıklanacak olan faiz kararına odaklandı. Fed’in faizleri bu toplantıda 25bp artırması bekleniyor. Ayrıca sonraki toplantılara dair yapacakları açıklamalar risk piyasalarının yönünü belirleyecek. Toplantı saati yaklaştıkça Bitcoin fiyatında olumsuzluğun devam etmesi muhtemel.

Bloomberg’e göre önümüzdeki aylarda resesyonun etkilerini hissetmeye başlayacağız. Bu da kripto paraların geneli için daha fazla düşüş anlamına geliyor. Ekonomik durgunluk, gelirlerin düşmesi ve işsizlik anlamına geliyor. Böylesine bir ortamda hisse senetleri hep negatif performans gösterdi. Eğer Bloomberg haklı çıkarsa yıl sonuna kadar kripto para yatırımcılarının yüzü gülmeyecek.

Kripto Paralar Yorum

Kripto paraların kümülatif değeri 1,2 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor ve bu seviye Bitcoin cephesindeki olumsuzluk nedeniyle düşüşe müsait. BTC ve ETH neredeyse yerinde sabit kalırken XRP Coin yaklaşık %4 değer kaybetti. TRX ise yüzde 5 düştü. Son 7 günde en fazla kazandıran altcoinler XDC, XLM, MKR, LINK ve OP Coin oldu. OP hariç diğer altcoinler haftayı %20’ye yakın kazançla kapatırken ralli lideri XDC yüzde 50 arttı.

Haftanın en büyük kaybedenleriyse ETH ekosisteminin yapı taşlarından olan RPL ve LDO Coin’di. Stake miktarı artsa da genel piyasa hissiyatındaki olumsuzluk nedeniyle likit stake platformlarının tokenleri aşırı satışlarla karşı karşıya.

Bugün sabah saatlerinde Elon Musk Twitter’ın logosunun X ile değişeceğini açıkladı. Bu duyuru bize yakında Twitter’ın WeChat benzeri bir uygulamaya dönüşeceğini söylüyor. Eğer muzip milyarder bu planında kripto paralara yer verdiyse detayları önümüzdeki saatlerde ortaya çıkabilir. Ancak ödeme lisansı başvurularından şirketin şimdilik kripto konusunda somut bir adım atmayacağını biliyoruz.