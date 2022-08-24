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Devam eden kripto kışında, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetişkin kripto para kullanıcılarının %46’sı, yatırımlarında beklenenden daha düşük getiri elde ettiklerini belirttiler. Bu veriler, Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan anket ışığında elde edildi. Amerika Birleşik Devletleri’nin dört bir yanından rastgele seçilen 6.000 kişi, kendi kendine uygulanan çevrimiçi anketleri tamamlayarak çalışmaya katıldılar.

Anket Sonuçları Ne Diyor?

Ankete katılanların sadece %15’i kripto para yatırımlarının ankette beklenenden daha iyi performans gösterdiğini beliritti. Kriptolara yatırım yaptıklarını söyleyen katılımcıların çoğu, beklenenden daha düşük getiri elde ettiklerini belirtti. Katılımcıların yaklaşık %31’i gelirlerin bekledikleri gibi olduğunu iddia etti.

İnsanların kripto para yatırımlarının amacı, son çalışmada ele alınan bir başka konu oldu. Bir kripto para birimi ticareti yaptığını, yatırım yaptığını veya kullandığını iddia eden Amerikalıların yaklaşık %16’sının yaklaşık dörtte üçü, büyük veya küçük bir motivasyonun, alternatif bir yatırım şekli aramaları (%78) veya bunun başarılı olduğunu düşünmeleri olduğunu belirtiyor.

Ankete katılanların %54’üne göre, diğer yatırım seçeneklerine kıyasla kriptolara giriş kolaylığı en azından küçük bir faktör. Daha küçük yüzdeler, bir topluluğun parçası olmayı (%33) ve kripto para birimlerine daha fazla güvenmeyi (%39) yatırım için en azından ikincil nedenler olarak gösteriyor. 50 yaşın üzerindeki insanlar en büyük katılıma sahipti ve yanıt verenlerin yarısından fazlası ise kadındı.

Ülke, piyasanın zirvede olduğu 2021’de kripto para birimini benimseyenlerin sayısında büyük bir artış gördü. Ancak kısa bir süre sonra piyasa çöktü. Bu, çok sayıda hoşnutsuz kripto para yatırımcısı bulunmasının arkasındaki sebep olabilir.

Bitcoin’in Yakın Geçmişi

Bitcoin, 8 Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 67.582 dolara ulaştı. Bu, ABD’deki kripto para yatırımcılarının yaklaşık %70’inin kripto dünyasına girmeye başladığı yıldı. Ek olarak, Arcane Research’ten gelen yeni bilgiler, Amerikalı yatırımcıların kripto para piyasasındaki en aktif oyuncular olduğunu gösteriyor.

deVere Group tarafından yapılan ayrı bir ankete göre, Baby Boomers ve Generation X yatırımcılarının neredeyse yarısı zaten kripto para birimine sahip veya 2022’nin sonu gelmeden önce buna yatırım yapmayı planlıyor.

deVere Group CEO’su Nigel Green’e göre 1965 ve 1980 yılları arasında doğan çoğu insan, “kapsamlı bir emeklilik planlaması yaklaşımının parçası” olarak yatırım yapıyor.

Peki, Duygular Neden Azaldı?

Amerikalıların böyle hissetmesinin birkaç nedeni var. Bitcoin, iki ay içinde çok büyük düşüşler yaşadı. Aynı zamanda Federal Rezerv’in diğer merkez bankalarının enflasyonla mücadele çabalarını artırmasıyla ilgili endişelerin geri gelmesiyle birlikte geleneksel piyasalarla birlikte adım adım gerileme yaşandı.

Marj çağrıları kripto para birimi yatırımcılarını toplam 600 milyon dolarlık kaldıraçlı işlemini tasfiye etmeye zorladı. Oanda analisti Craig Erlam’a göre ise kripto kışı henüz bitmemiş olabilir, 20.000 doların altında bir düşüş mümkün olabilir.

ABD’deki popüler kripto borsaları da ayı piyasasının korkularını yaşıyormuş gibi görünüyor. Coinbase (COIN) hisseleri birkaç gün önce neredeyse %7 düşerek 77,81 dolara geriledi. Önemli miktarda Bitcoin tutan bir yazılım şirketi olan MicroStrategy (MSTR) hisseleri ise %8,2 düşüşle 297,68 dolara geriledi.

Yine de bir miktar umut ve iyimserlik hala duruyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 3,6 milyon yetişkinin 2022’de alışveriş yapmak için kripto para birimi kullanması bekleniyor. Aslında, Insider Intelligence tarafından yapılan bir tahmine göre, bir ödeme şekli olarak kripto para birimlerinin değeri bu yıl %70 artacak.