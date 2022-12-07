Kripto para yatırımcıları 2023'e bir de bu açıdan bakmalı. Olumsuz senaryoların yanında bir de bu var.

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Kripto para piyasalarında aralıksız yaşanan düşüşler yatırımcıların iyimserliğini büyük ölçüde baltaladı. Fed yavaş da olsa ayağını gazdan çekmeye hazırlanıyor ve önümüzdeki yıl enflasyonla resesyon arasında bir noktayı hedefliyor. Hem resesyona girmeyip hem de enflasyonu düşürmeyi hedefleyen ABD şimdilik bu hedefine doğru ilerliyor. Peki seneye piyasaları neler bekliyor?

2023 Bitcoin Tahmini

Standard Chartered bankası tarafından hazırlanan bir rapor, kripto para yatırımcılarının paniğini artırdı. Günler önce paylaştığımız raporda Bitcoin içinde 2023 yılında 5.000 dolarlık bir fiyat hedefinden bahsediliyordu. İngiliz finansal hizmetler şirketi Standard Chartered’ın yayınladığı bir notta, piyasaların şu anda “düşük fiyatlandırma” yaptığını söylediği birkaç “sürpriz” senaryo özetlendi. Küresel Araştırma Başkanı Eric Robertsen’e göre bu senaryolar arasında Bitcoin‘in değerinin yaklaşık %70’lik bir düşüşle 5.000 dolara gerilemesi de yer alıyor.

Kral kripto para birimi yaklaşık 13 ay önce 69.000 dolar zirvesine ulaştı ve bugünlerde zirvenin %63 altında bulunuyor. Fiyatlardaki düşüş, kripto firmaları arasında birbirini izleyen iflas krizlerini tetikledi ve bu da sektördeki yatırımcı güvenini daha da kötüleştirdi. Bu kısır döngü, devam eden düşüşleri de beraberinde getirdi.

Kripto Paralar Yorum

Fakat yatırımcıların gözden kaçırdığı bazı detaylar var. Fed’in son açıklamaları faiz artırımlarını yavaşlatabileceğini gösterse de, hala devam etmesi muhtemel. JPMorgan yakın tarihli bir piyasa raporunda, hızlandırılmış düzenleyici ilgiyi olayın “gümüş astarı” olarak nitelendirdi. Raporda, 2008’deki küresel mali krizin ardından hızlı düzenlemelere vurgu yapılarak, FTX’in çöküşünün benzer bir şeyi tetikleyeceği belirtildi. Yani bugünlerde kripto para yatırımcılarına acı çektiren ve büyük şirketlerin aşırı düşük Bitcoin hedeflerini açıklamasına neden olan olumsuzluklar aslında benimsemenin artmasını sağlayacak iyi bir katalizör olabilir.

MicroStrategy kurucusu ve Bitcoin meraklısı Michael Saylor, FTX çöküşünün ardından daha fazla düzenlemenin sektörün “büyümesine” yardımcı olacağını söyledi. Bu arada İngiltere Merkez Bankası da blockchain tabanlı finansal yeniliklerin potansiyelini övdü. Ancak, bunun başarılabilmesi için daha kapsamlı bir düzenlemenin gerekli olacağını söyledi.

Nitelim ABD’li Senatör Warren’in kripto para düzenlemesi çalışmasında son aşamaya geldiği haberini dün vermiştik. ABD’nin kripto paraları hızlı biçimde regüle etmesi merkezi platformların sektör üzerindeki riskini hafifletecektir. Riskin zayıfladığını gören kurumsallar ve üst segment bireysel yatırımcılar mevcut düşük fiyatları bir fırsata çevirebilir.

Sonuç olarak kripto para yatırımcılarını endişelendiren son olayların piyasa üzerindeki muhtemel etkilerinden biri de taleplerin artmasına neden olacak gibi görünüyor. Eğer beklenen senaryo gerçekleşirse 5.000 dolarlı hedeflerin 2023 ortalarına doğru sadece gülünen şeyler olarak kalması muhtemeldir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.