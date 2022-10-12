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Bitcoin ve Ethereum’da Bu Seviyeler Ralli Başlangıcı Olabilir!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) beklenen yukarı yönlü hareket için gereken seviyeler hangileri? İşte grafiklerle fiyat tahminleri!
22:45
12 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) trend bir hareketin başlangıcına işaret edebilecek yukarı ve aşağı yönlü kritik seviyeler nelerdir? Öğrenmek için iki kripto para devinin grafiklerini inceleyelim.

Bitcoin (BTC)

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin 19.000 dolar seviyesini yukarı yönlü bir kırma çabasında gibi görünüyor. Ancak 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) seviyesi olan 19.482 dolar hedeflenen mini rallinin önünde bir engel olarak durabilir. Fiyat belirtilen direnç alanından geri dönerse, ayıların rallilerde yoğun satış yaptığının bir kanıtı sayılabilir.

Bununla birlikte kripto para biriminde 18.843 doların altında bir kırılma ve kapanış, fiyatı 18.125 dolar ila 17.622 dolar destek bölgesine çekebilir. Boğaların belirtilen bölgeyi tüm güçleriyle savunmaları gerekebilir. Çünkü satıcılar girişimlerinde başarılı olursa BTC/USDT paritesi düşüş trendine devam edebilir. Ardından 15.800 dolara ve daha sonra 15.000 dolara kadar düşebilir.

Boğalar adına avantaj oluşturabilecek bir durum ise düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma yaşanması gösterilebilir. Olası kırılma gerçekleşirse parite 20.500 dolar seviyesine ardından 22.800 dolara olası bir ralli hazırlığı içerisine girebilir.

 

Ethereum (ETH)

Ethereum 11 Ekim tarihinde simetrik bir üçgenin altına düştü. Ancak kripto para biriminde olumlu bir işaret ise boğaların token’ı düşük fiyatlardan satın alması ve 12 Ekim tarihinde fiyatı tekrar üçgene itmeye çalışması gösterilebilir.

Bununla birlikte lider akıllı sözleşme platformunda 20 günlük EMA seviyesi aşağı eğimli ve göreceli güç endeksi (RSI) negatif bölgede. Bu durumda Ethereum’un fiyatının ayıların kontrolü altında olduğunun bir işareti olabilir. Ayrıca satıcıların, 20 günlük EMA’da toparlanmayı durdurmaya çalışması olası bir durum.

Fiyat mevcut seviyeden veya 20 günlük EMA’dan düşer ve 1.267 doların altına gerilerse, aşağı yönlü hareket yeniden başlayabilir. ETH/USDT paritesi daha sonra 1.109 dolardan bir sonraki desteğe gerileyebilir. Kripto para biriminde görülebilecek ilk güç işareti, üçgenin üzerinde bir kırılma ve kapanma olabilir. Bu durum kanalın direnç hattına olası bir rallinin önünü açabilir.

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