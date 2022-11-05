Hangi kripto paraya veya altcoin'e yatırım yapacağınız konusunda kafanız karışık olabilir. Bu yazımıda Kasım'da hangi kripto paraları yakından takip etmeniz gerektiğine dair bilgiler yer almaktadır.

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Ethereum dünyanın en popüler Blockchain’lerinden biri. Bu akıllı sözleşme ağının değeri 500 milyar doların üzerinde ve 3 bin 500’den fazla merkeziyetsiz uygulamaya güç veriyor. Her projenin Ether (ETH) fiyatıyla ilgisi olmayan kendine özgü bir token’ı ve ekosistemi bulunuyor. En büyük kripto para projelerinden bazıları Ethereum Blockchain’i üzerinde piyasaya sürülmüştür. Bunlar çeşitli ETH yorum talepleri (ERC) standartlarına dayanmaktadır. Bu standartların en yaygın olanı ERC-20’dir. Kripto para portföyünüzü Bitcoin’in (BTC) ötesinde çeşitlendirmek istiyorsanız, bu yazıda bulunan Ethereum tabanlı 7 altcoin projesine mutlaka göz atmalısınız. Sizin için Ethereum tabanlı en iyi 7 token’ı derledik. Hazırsanız başlayalım.

Tether (USDT)

Tether, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen en eski ve en önemli stablecoin’lerden biridir. 70 milyar dolarlık projenin token’ının fiyatı ABD dolarına 1:1 oranında endekslidir. Token’ın fiyatı nakit, nakit benzerleri ve diğer varlık rezervlerinin bir kombinasyonu ile desteklenmektedir.

Tether, genellikle varlık sınıfına yatırım yapmak isteyenlere koruma sunmasıyla ilgi görür. Yatırımcılar, kripto para piyasasının yüksek volatilitesinden korunmak için USDT tutar. Bu bakımdan portföyünüzde muhakkak USDT tutmalısınız. Bu USDT’leri altcoin alımlarınızda kullanabilir, altcoin’lerdeki alım ortalamanızı düşürmek, ekmek yapmak için bu USDT’leri kullanabilirsiniz.

1) Shiba Inu (SHIB)

Bir köpek temalı kripto para olarak piyasaya sürülen Shiba Inu (SHIB), Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışmaktadır. Shiba Inu, sıklıkla en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in (DOGE) alternatifi olarak gösterilir.

Köpek temalı kripto para en istikrarlı, yüksek yatırımcı koruması sunan bir kripto para değil, ancak ilk yılında değerini yüzde 65 milyon artırmayı başardı ve geliştirme ekibi projeden para kazanmak için birçok fikir üzerinde çalışmaktadır. Shiba Inu, birçok geleneksel yatırımcılar tarafından bir pump-and-dump tuzağı olarak görülmektedir. Kazanımlarının çoğunun tartışmalı bir şekilde FOMO’dan kaynaklandığı düşünüldüğünde, buna katılmamak zor. Yine de Elon Musk’ın favori kripto parası DOGE’de neden olabileceği sert çıkışların öncelikli olarak SHIB‘e yarayabileceği düşünüldüğünde altcoin’e yatırım yapmak son derece mantıklı görünüyor.

2) Crypto.com / Cronos (CRO)

Cronos (CRO), hepsi bir arada kripto para platformu Crypto.com’un yerel token’ıdır. Crypto.com, kripto paraları insanlar için daha erişilebilir hale getirmeye adanmış bir ödeme, ticaret ve finansal hizmetler şirketidir. Ayrıca kendi kripto para cüzdanına, bir NFT pazar yerine ve ilk kripto para tabanlı kredi kartlarından birine sahiptir. Şirketin tescilli coin’i CRO, daha düşük işlem ücretleri, daha iyi stake etme oranları ve kredi kartı ödülleri ile premium bir deneyim sunmaktadır.

CRO, yatırım yapmak için mükemmel bir kripto para olsa da, fonları bir borsa cüzdanında saklamanın getirdiği risklere dikkat etmek gerekmektedir. Kendi özel anahtarlarınıza sahip olmak, bir banka hesabına benzer şekilde varlıklarınızın kontrolünü size verir. Crypto.com’da işlem yapmak ve harcamak daha hızlı olabilir, ancak varlıklarınızı bir soğuk cüzdanda saklamak daha güvenlidir.

Piyasa uzmanları ve analistler, Binance‘ın BNB’sinin yaptığı gibi günün birinde CRO’nun da büyük bir çıkış yapabileceği üzerinde duruyor. Bu bakımdan CRO yatırım yapmaya değer altcoin’ler arasında yer alıyor.

3) The Sandbox (SAND)

The Sandbox, oyuncuların platformun yardımcı token’ı SAND’ı kullanarak oyun deneyimlerini inşa edebilecekleri, sahip olabilecekleri ve satabilecekleri bir metaverse’dir. İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen Blockchain tabanlı bir oyundur. The Sandbox, oyunculara doğrusal olmayan görevler sağlayan Minecraft gibi oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.

Softbank ve diğerlerinden 93 milyon dolar yatırım alarak popülaritesini artıran The Sandbox, Adidas ve Snoop Dogg gibi büyük markalardan ve ünlü isimlerden de yatırım almayı başarmıştır. Rakip metaverse Decentraland‘ı (MANA) geride bırakmış olsa da, hangi sanal dünyanın en çok ziyaretçi çekeceği belirsizliğini koruyor. Metaverse’ün yükseldiği, Meta gibi teknoloji devlerinin bu alana milyarlarca dolar yatırdığı göz önüne alındığında SAND‘ı portföyünüzde tutmak akıllıca olabilir.

4) Chainlink (LINK)

Bu, Blockchain’i olmayan şirketlerin Blockchain platformlarına güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan bir kripto para ve teknoloji platformudur. Chainlink, Blockchain tabanlı akıllı sözleşmeleri diğer veri kaynaklarına bağlayan bir ara yazılım platformudur.

Blockchain ve geleneksel veriler arasında bir bağlantı görevi görmek üzere 2017 yılında kurulmuştur. Chainlink’in yerel LINK token’ı, ERC20 ile geriye dönük uyumlu bir ERC677 token’ıdır. Blockchain ve Blockchain olmayan veriler bir araya geldiğinde, bu durum Chainlink’i Web3’e ilerlemenin potansiyel olarak önemli bir parçası haline getiriyor.

Hava durumu, spor skorları, seçim sonuçları gibi gerçek dünya verilerinin içe aktarılması, belirli akıllı sözleşmelerin çözümlenmesi için önemli olabilir. LINK stake etmek, ağa katılmak ve teşvikleri toplamak için bir düğüm (node) oluşturur. Tüm bunlar ışığında LINK’i portföyünüze dahil etmek isteyebilirsiniz.

5) Enjin Coin (ENJ)

Enjin, Singapur merkezli merkeziyetsiz oyunlar için bir Blockchain altyapısıdır. NFT’leri ucuz ve etkili bir şekilde oluşturma kapasitesi nedeniyle, Blockchain geliştirmede hızla bir sonraki büyük şey haline gelmektedir. Bir Ethereum yan zinciri (side-chain) görevi görür.

Mint’lenmiş varlıklar, ENJ değerinin atandığı Enjin platformunda özelleştirilebilir ve belgelenebilir. Enjin ekosistemi, NFT’lerin oluşturulması, ticareti ve silinmesi için bir dizi yazılım geliştirme kiti (SDK) sunmaktadır. Uygulama programlama arayüzü (API) aracılığıyla, platform üzerindeki dijital varlıklarının merkeziyetsiz finansa taşınması ve oyunlaştırılmasını mümkündür. Sundukları ile kripto para piyasasında önemli bir yere sahip olan Enjin Coin‘i portföyünüzde tutmak isteyebilirsiniz.

6) UniSwap (UNI)

Uniswap, ERC-20 token’larının eşten eşe ticaretine izin veren bir merkeziyetsiz kripto para borsası ve protokoldür. UNI ise borsanın yerel token’ıdır. Açık kaynak kodludur ve iki tür akıllı sözleşme üzerinde çalışır: borsa ve fabrika. Fabrika sözleşmeleri ağa yeni token’lar sunarken, borsa sözleşmeleri token takaslarına izin verir. Alım satımları desteklemek için bir merkeziyetsiz kripto para borsasına güvenmek yerine, topluluğun oluşturduğu likidite havuzu kullanılır. Kullanıcılar, başka türlü kullanılması mümkün olmayan işlemler için likidite sunmak üzere varlıklarını havuzlara yatırırlar.

MetaMask, Coinbase ve WalletConnect ile uyumludur. Faydalı olmakla birlikte, SushiSwap ve diğerleri gibi rakiplerle giderek daha rekabetçi bir alanda faaliyet göstermektedir. Yenilikçi ve DeFi’nin öncüleri arasına yer alan UniSwap‘ın yerel varlığı UNI’yi portföyünüzde bulundurmak isteyebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.