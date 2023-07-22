Kral kripto para birimi yatırımcılar için can sıkıcı olmaya devam ediyor. Peki ama bu kadar olumlu habere rağmen neden yükselemiyor? BlackRock sonrasında kripto yaz mevsiminin geldiğini düşünen yatırımcılar büyük hayal kırıklığına uğradı. DOT Coin özelinde altcoinlerin genel görünümünü ele alalım ve neler olacağına bakalım.

Bitcoin Neden Yükselemiyor?

Kısa süre önce yeniden 30.000 doların üzerine çıkan fiyat burada yine kalıcı olamadı. Yazı hazırlandığı sırada 29.860 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Bitcoin fiyatındaki zayıflığın birçok nedeni bulunuyor. Bunları kısa kısa maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Fed toplantısı yapılacak. Kripto paralar faiz artırımı olma ihtimali yüksek toplantılardan önce genellikle negatif performans gösterir. Bitcoin bunu yapıyor. Üstelik bu yıl 2 faiz artışı daha yapılacağı artık kesinleştiği için bunun da negatifliğini hissediyoruz.

faiz artırımı olma ihtimali yüksek toplantılardan önce genellikle negatif performans gösterir. Bitcoin bunu yapıyor. Üstelik bu yıl 2 faiz artışı daha yapılacağı artık kesinleştiği için bunun da negatifliğini hissediyoruz. Ripple davasının özet kararı altcoinlerin bir bölümüne talebi artırdı. Bu da Bitcoin alıcılarının zayıflamasına doğal olarak destek bölgelerindeki talep likiditesinin azalmasına neden oldu.

davasının özet kararı altcoinlerin bir bölümüne talebi artırdı. Bu da Bitcoin alıcılarının zayıflamasına doğal olarak destek bölgelerindeki talep likiditesinin azalmasına neden oldu. BinanceUS ve Binance Global için ABD Adalet Bakanlığının yakında dava açacağına dair kuvvetli spekülasyonlar dolaşmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı geçtiğimiz gün duyurduğumuz gibi 8.200 BTC’yi hareket ettirdi. Silkroad BTC’lerinin bir bölümünün satıldığına dair kuvvetli şüpheler (on-chain deliller) olsa da resmi duyuru halen gelmedi. Önümüzdeki saatlerde bunun gelmesi ani düşüşe (ekstra olarak) neden olabilir.

Spot Bitcoin ETF onayının yakın zamanda geleceğine dair iyimserlik aradan geçen 1 ayın ardından ortadan kalktı. Uzmanlar önümüzdeki yıl ilk çeyrekten önce karar beklemiyor.

Bloomberg son iki çeyrekte ABD ekonomisinin resmen resesyona gireceğini düşünüyor. Bu hisse senetlerinin dolaylı olarak kripto paraların alıcı bulamaması anlamına gelir.

DOT Coin Kaç Dolar Olacak?

Yükseliş trendine ve yükseliş piyasası yapısına rağmen, boğalar 5,63 ila 5,88 dolar arasındaki düşüş emri bloğunu DOT Coin cephesinde aşamıyor. Bununla birlikte, BTC’nin durumu altcoinlerin çoğu için DOT Coin’e benzer sonuçlar doğuruyor. Yani şartlar nötr bile olsa yükselmesi beklenen grafikler devam eden (yukarıda saydığımız birçok neden dolayı) olumsuz hissiyat sebebiyle yönünü mecburen güneye çeviriyor.

DOT Coin özelinde 5,23 dolar desteği boğaların kaybetmemesi gereken bir bölge. Fiyat dirençleri BTC nedeniyle aşamıyor en kötü senaryoda BTC düşüşü hızlanırsa bu desteğin de kaybedildiğini görebiliriz. Özellikle hafta sonunda azalan hacimler volatiliteyi artırabildiği için hususen vadeli işlemlerdeki yatırımcıların çok daha temkinli olması menfaatine olabilir.